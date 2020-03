Diese Autoversicherer haben bei Maklern einen Stein im Brett

11.3.2020 – Die VHV Allgemeine ist unangefochtener Spitzenreiter unter Maklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von Kraftfahrt-Versicherungen geht. Dahinter folgen laut den Asscompact Trends I/2020 die Kravag Allgemeine und die Itzehoer. Der größte Aufstieg gelang der Verti.

Im vergangenen Jahr war die Kraftfahrzeug-Versicherung der mit Abstand größte Zweig in der Schaden-/ Unfallversicherung, was das Beitragsaufkommen angeht. Mit 28,5 Milliarden Euro gebuchten Bruttoprämien entfielen fast 40 Prozent der Gesamteinnahmen in Komposit (72,9 Milliarden Euro) auf diese Sparte.

Dies geht aus den vorläufigen Geschäftszahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor. Diese hat der Verband Ende Januar im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz (VersicherungsJournal 30.1.2019) veröffentlicht.

Kraftfahrt im Fokus des unabhängigen Vertriebs

Auch wenn laut GDV mittlerweile fast ein Fünftel des Neugeschäfts über den Onlinevertrieb abgeschlossen wird (28.8.2018), hat die Autoversicherung im unabhängigen Vertrieb einen hohen Stellenwert.

So landet die Sparte in dem im Rahmen der Asscompact Trends ermittelten Absatzranking der Makler und Mehrfachvertreter regelmäßig auf den vorderen Plätzen. Die Studienreihe wird quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt.

Basis ist jeweils eine Onlinebefragung zu diversen Vertriebsthemen von mehreren hundert unabhängigen Vermittlern – für die aktuelle Auflage I/2020 waren es 407. Durchgeführt wurde die Befragung im Januar. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 39 Produktlinien bewerten.

In der aktuellen Auflage reichte es für die Kfz-Versicherung sogar zur Spitzenposition (9.3.2020). Für ein Schlussquartal, in das der Wechselstichtag fällt, ist das gute Abschneiden nicht wirklich überraschend. Das gleiche Bild hat sich auch in den beiden Vorjahren gezeigt (21.3.2019, 2.3.2018, 10.3.2017).

Die Favoriten unter den Kfz-Versicherern aus Vermittlersicht

Im Rahmen der Untersuchung werden die Makler und Mehrfachvertreter auch zu ihren persönlichen Favoriten in den 39 Produktlinien befragt. Diese konnten über ein Drop-Down-Menü ausgewählt oder frei eingegeben werden.

Nach dem Urteil der unabhängigen Vermittler gibt es in der Kraftfahrtversicherung einen eindeutigen Spitzenreiter: die VHV Allgemeine Versicherung AG. Die Gesellschaft aus Hannover konnte weit über ein Drittel der insgesamt über 400 Favoritennennungen auf sich vereinen.

Den Silberrang sicherte sich die Kravag Allgemeine Versicherungs-AG. Für diese Gesellschaft entfiel knapp jede achte Stimme. Für die Itzehoer Versicherung/ Brandgilde von 1691 VVaG an dritter Stelle votierte immerhin noch etwa jeder 14. Interviewte.

Dahinter folgt die Axa Versicherung AG, die knapp vor der Allianz Versicherungs-AG und der R+V Allgemeine Versicherung AG rangiert. Die beiden letztgenannten Anbieter belegen den geteilten fünften Rang. Jeweils etwa jeder 20. Befragte nannte Axa, Allianz oder R+V als Favoriten.

Auf- und Absteiger

Während die VHV schon seit zahlreichen Quartalen an der Spitze einsam ihre Runden zieht, konnte die Kravag den Silberrang zurückerobern. Diesen hatte sie im Quartal zuvor an die Itzehoer verloren.

Für letztgenannte Gesellschaft setzte sich der Aufwärtstrend nicht fort. Die Itzehoer hatte sich zuvor vom vierten über den dritten auf den zweiten Platz verbessert und muss aktuell wieder mit der Bronzemedaille vorlieb nehmen.

Die Axa verteidigte zum zweiten Mal ihre vierte Position, die Allianz ihren fünften Rang aus dem Vorquartal. Um jeweils einen Platz nach oben ging es für die R+V (auf fünf) und für die Württembergische Versicherung AG (auf sieben).

Von zwölf auf neun verbesserte sich die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG. Noch steiler aufwärts zeigt die Kurve der Verti Versicherung AG, die in der Gunst der unabhängigen Vermittler vom 15. auf den achten Rang kletterte.

Weitere Studiendetails

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Der 164-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2020 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.