Diese Angebote werden beim Schadenservice gepusht

31.8.2020 – Die Kfz-Sparte spielt im Schadenmanagement für die Kompositversicherer die größte Rolle. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der HNW Consulting. Entsprechend liegen Werkstattnetze in der strategischen Bewertung der Assekuranz beim Schadenservice vorne, gefolgt von Belegprüfungen und Leckageortung.

Die HNW Consulting GmbH hat in ihrer aktuellen Studie „Schaden-Services in der Versicherungswirtschaft 2020“ die Angebote der Kompositgesellschaften, die Erfolgsfaktoren sowie Potenziale für bestehende und neue Leistungen unter die Lupe genommen.

Online-Expertenbefragung zum Thema Schadenservices

Die Analyse basiert auf einer Online-Expertenbefragung über ein Umfragetool. Als Zielgruppe definierten die Berater von HNW Führungskräfte und Experten zum Thema Schadenservices. Insgesamt haben sich laut Studienautoren 52 Experten an der Studie beteiligt. Der Untersuchungszeitraum lag zwischen Juni und Juli 2020.

Die Versicherungsbranche befinde sich aktuell durch die Coronakrise in bewegten Zeiten. „Immerhin hat die Pandemie schon eine deutliche Beschleunigung der Digitalisierung bewirkt. Dies wird sicherlich auch entsprechend positive Wirkungen auf (digitale) Schaden-Services entfalten können“, schreiben die Autoren in den Studienunterlagen.

Hohe Priorität: Werkstattnetze und Belegprüfungen

Unter anderem haben die Berater die Versicherungsexperten auch gefragt, welche Angebote im Schadenmanagement ihrer Gesellschaft derzeit die wichtigste Rolle spielen. Die Aussagen dazu unterteilt die Studie in drei Felder, gemessen an der Zustimmung der Teilnehmer.

Eine „sehr große strategische Bedeutung“ für den Kompositbereich mit jeweils 83,3 Prozent nehmen die Werkstattnetzwerke und Belegprüfungen ein. Mit 12,5 Prozent Abstand folgt die Leckageortung und Trocknung sowie Sachverständigen-Leistungen Sach mit jeweils 70,8 Prozent.

Die nächste Stufe und damit eine immer noch „große strategische Bedeutung“ wird Sanierungs-Dienstleistungen mit 66,7 Prozent zugesprochen. Handwerker-Dienstleistungen und Sachverständigen-Leistungen Kfz liegen jeweils bei 62,5 Prozent.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: HNW)

Assistanceleistungen liegen nur im Mittelfeld

Danach folgen Angebote, die nur noch im Mittelfeld rangieren und für die Unternehmen eine „mittlere strategische Bedeutung“ haben. Dazu zählen Assistanceleistungen (58,3 Prozent), Glasreparatur und -Ersatz (54,2 Prozent), Reha-Dienstleistungen und Restwertbörsen (50 Prozent).

Unter der Marke von 50 Prozent nennen die Führungskräfte und Experten der Versicherer folgende Angebote: Sachverständigen-Leistungen Haftpflicht (45,8 Prozent) sowie Reparatur-Services und Schadenregulierung als Vor-Ort-Dienstleistung mit jeweils 41,7 Prozent.

Eine nur „geringe strategische Bedeutung“ ordnen die Teilnehmer Angeboten wie Mietwagen (33,3 Prozent) sowie telefonischem Schadenservice zur Schadenaufnahme und -steuerung zu.

Fazit: Kfz-Sparte dominiert Strategie

Für die Berater von HNW zeigen die Ergebnisse, dass „der Kfz-Sparte bei den Schadendienstleistungen immer noch die größte strategische Aufmerksamkeit gewidmet wird“. Bei den Sach-Sparten sehen die Studienautoren dagegen noch Ausbaupotenziale.

Diese sollten die Versicherer realisieren, so die Empfehlung. „Gerade, weil der Handlungsdruck durch Preissteigerungen im Reparaturmarkt sowie die Spartenergebnisse in Sach und die Sensibilität der Kunden im Sachschaden voraussichtlich in den nächsten Jahren zunehmen werden“, heißt es in den Studienunterlagen.

Zusätzlich sollten sich die Versicherer laut Auswertung „verstärkt auf Reha-Dienstleistungen und Restwertbörsen fokussieren“. Schadendienstleister hätten in diesen genannten Bereichen ihre Geschäftsmodelle in den vergangenen zwei Jahren immer weiter optimiert. Und dieser Ausbau werde weiter voranschreiten.