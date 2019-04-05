Dies waren 2025 die wachstumsstärksten Krankenkassen

31.3.2026 – Prozentual (plus 95 Prozent) wuchs die BKK Public im vergangenen Jahr am stärksten. Nach „Köpfen“ (plus über 380.000 Mitglieder) legte die Techniker am deutlichsten zu. Dies zeigen Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg. So gut wie alle „Gewinner“ gehören zu den günstigsten Vertretern ihrer Zunft. Bei der BKK Firmus kam der Zuwachs nach einer zweiten Zusatzbeitragserhöhung im Mai zuletzt fast zum Erliegen. Bei der HKK drehte die Entwicklung zuletzt sogar ins Minus.

Rund zwei Drittel der 93 Krankenkassen hatten im Jahr 2025 Mitgliederverluste hinzunehmen (VersicherungsJournal 27.3.2026) Nur 30 Körperschaften konnten marktkonform zulegen. Dies geht aus einer Zahlensammlung des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik (Heft 7/2026) hervor.

Techniker ist der Wachstumssieger nach „Köpfen“

Wachstumssieger war den Dfg-Daten zufolge nach absoluten Zahlen die bundesweit geöffnete Techniker Krankenkasse. Sie baute ihre Mitgliederzahl um 383.200 auf fast 9,55 Millionen Personen aus. Im vierten Quartal stand mit plus 35.600 der schwächste Zuwachs zu Buche. Zwischen Anfang Januar und Anfang April betrug die Steigerung noch fast 200.000 „Köpfe“.

Fast genauso stark legte die BKK Firmus zu (plus 368.173 auf 786.256 Mitglieder). Dabei kam der Zuwachs zwischen Anfang Oktober 2025 und Anfang Januar 2026 fast zum Erliegen (plus 9.819 Personen). In den ersten drei Monaten war sie noch etwa 30 Mal stärker gewachsen.

Dass der Zustrom zuletzt so gut wie versiegte, dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass BKK Firmus ihren Zusatzbeitrag nicht nur zu Jahresbeginn 2025 (6.1.2025) erhöht hat, sondern ein weiteres Mal zum 1. Mai des Jahres (19.5.2025). Die Körperschaft ist dennoch weiterhin die bundesweit oder regional geöffnete Kasse mit dem niedrigsten Gesamtbeitragssatz (16,78 Prozent).

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Weitere Kassen mit vergleichsweise hohen Zuwächsen

Sechs weitere Akteure bauten ihre Mitgliederzahl im fünfstelligen Bereich aus. Zu dieser Gruppe gehört unter anderem die bundesweit geöffnete Handelskrankenkasse (HKK), die mit 16,79 Prozent Gesamtbeitragssatz bis Ende 2025 nur um Nuancen mehr verlangt hatte als die BKK Firmus. Bei ihr drehte die Entwicklung im vierten Quartal sogar ins Minus.

Anfang 2026 erhöhte die HKK den Zusatzbeitrag um 0,4 Prozentpunkte, wodurch der Gesamtbeitragssatz auf 17,19 stieg. Dadurch fiel die Körperschaft vom zweiten auf den sechsten Platz in der Rangliste der günstigsten bundesweit oder regional geöffneten Kassen zurück (7.1.2026).

Zu den Wachstumsgewinnern zählen auch die HEK – Hanseatische Krankenkasse, die Audi BKK, die SKD BKK, die BKK Linde, die AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen, die BKK Faber-Castell & Partner sowie die AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse. Drei davon sind bundesweit geöffnet, die BKK Faber-Castell & Partner und die SKD BKK sowie die beiden AOKen regional.

Die Körperschaften mit den größten Steigerungsraten

Prozentual war − anders als zur Jahresmitte (30.9.5025) − nicht mehr die BKK Firmus das Maß aller Dinge. Sie wies mit etwa 88 Prozent nur noch die zweithöchste Zuwachsrate aus und musste sich knapp der regional geöffneten BKK Public geschlagen geben.

Diese konnte ihren Mitgliederbestand fast verdoppeln (plus 95 Prozent auf 8.300 Personen). Die Kasse gehört trotz einer moderaten Zusatzbeitragserhöhung zum Jahreswechsel um 0,2 dennoch mit einem Gesamtbeitragssatz von nun 17,1 Prozent zu den günstigsten Vertretern ihrer Zunft.

Während die SKD BKK mit über zwei Dritteln (auf fast 63.300 Mitglieder) ebenfalls deutlich zulegte, wuchsen die beiden regional zugänglichen BKK Freudenberg und BKK Faber-Castell & Partner sowie die bundesweit geöffnete BKK Linde so gerade eben im zweistelligen Prozentbereich. Hohe einstellige Zuwachsraten schafften neben der HKK und der HEK vor allem auch die beiden betriebsbezogenen Anbieter EY BKK und Krones BKK.

Letztere verlangt mit 16,8 Prozent Zusatzbeitragssatz (nach einer Erhöhung des Zusatzbeitrags zum Jahreswechsel um 0,8 Prozentpunkte) nur unwesentlich mehr als die günstigste Kasse BKK Firmus. Am teuersten unter den prozentualen Gewinnern ist die SKD BKK mit einem Gesamtbeitragssatz von unverändert 17,59 Prozent.