Dies waren 2024 die Wachstumsverlierer in Komposit

15.12.2025 – Die Dialog konnte als einziger der 50 nach Einnahmen größten Schaden-/Unfallversicherer im vergangenen Jahr am marktweiten Beitragsplus nicht teilhaben. Deutlich unterdurchschnittlich wuchsen vor allem HDI und Mannheimer, aber auch Kravag Logistik und AGCS. Dies zeigt eine Übersicht im aktuellen Heft 12/2025 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Im Geschäftsjahr 2024 bauten die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Schaden-/Unfallversicherer die gebuchten Bruttobeiträge um 8,2 Prozent auf fast 92,5 Milliarden Euro aus.

Die Einnahmesituation der 50 Marktgrößen entwickelte sich höchst unterschiedlich. Dies zeigt eine Übersicht im aktuellen Heft 12/2025 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV). Dabei gelang es sechs Anbietern, das Prämienvolumen um mindestens ein Sechstel auszubauen (VersicherungsJournal 15.12.2025).

Nur Dialog im Minus

Zwar konnten 49 der aufgeführten Akteure das Prämienvolumen steigern. Einzige Ausnahme war die Dialog Versicherung AG, bei der der Umsatz um ein Prozent auf 546 Millionen Euro schrumpfte.

Dies war laut Geschäftsbericht 2024 (PDF, 814 KB) insbesondere auf die Kraftfahrtversicherung zurückzuführen. Dort sanken die Einnahmen um über sieben Prozent (auf unter 123 Millionen Euro). Dies konnte auch ein fünfprozentiges Wachstum (auf 236 Millionen Euro) in der Feuer- und Sachversicherung nicht ausgleichen.

HDI und Mannheimer mit vergleichsweise kleinem Zuwachs

Zudem wuchsen vier weitere Anbieter nicht einmal halb so stark wie der Markt. So legte etwa die HDI Versicherung AG um nicht einmal zwei Prozent auf 1.588 Millionen Euro zu. Im Geschäftsbericht 2024 (PDF, 4,6 MB) wird erläutert: „Die Privat-Sparten verzeichneten einen Rückgang der gebuchten Bruttobeiträge infolge des Auslaufens einer Kooperation.“

Nur um etwas über zwei Prozent (auf knapp 475 Millionen Euro) baute die Mannheimer Versicherung AG ihre Bruttobeitragseinnahmen aus. Rückläufig war der Umsatz laut Geschäftsbericht 2024 (PDF, 821 KB) in den Sparten Unfall, Transport und Haftpflicht. Dort wird erläutert: „Wie erwartet lag das Wachstum der Mannheimer [...] nach dem kräftigen Beitragsplus 2023 spürbar unter dem Vorjahreswert und auch unter dem Durchschnitt im Kompositmarkt.“

Dialog und Mannheimer rutschen im Umsatzranking ab

Umsatzsteigerungen von jeweils gut drei Prozent schafften die Kravag Logistik Versicherungs-AG (auf 1.067 Millionen Euro) und die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS; auf 6.523 Millionen Euro). Keiner der Platzhirsche (mit mehr als 2,5 Milliarden Euro gebuchten Bruttobeitragseinnahmen) hatte eine niedrigere Zuwachsrate zu verzeichnen (2.12.2025).

„Am großen Beitragsschub in der deutschen Kfz- und Wohngebäudeversicherung hatte der globale Industrieversicherer des Allianz-Konzerns eben wenig Anteil“, hebt ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski hervor.

Rangfolge (Bild: Wichert)

Dennoch konnte die AGCS Position drei im Umsatzranking verteidigen. Der HDI behauptete Platz 19, der Vorsprung auf Rang 20 schmolz aber von fast 100 auf unter 46 Millionen Euro zusammen.

Auch auf die Platzierung der Kravag Logistik hatte das vergleichsweise schwache Wachstum keinen Einfluss (unverändert an 25. Stelle). Die Dialog rutschte von 36 auf 41 nach unten, die Manneimer von 40 auf 42.

Björn Wichert

Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

