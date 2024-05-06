Dies waren 2024 die größten Hausratversicherer

4.12.2025 – Die Hausratversicherer erzielten 2024 laut GDV mit 27,3 Millionen Verträgen rund 3,7 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Die Ranglisten führt laut dem „Branchenmonitor 2025: Hausratversicherung“ jeweils die Allianz vor der Generali an. An dritter Stelle liegen Provinzial (Umsatz) beziehungsweise Huk-Coburg VVaG (Policen). Prozentual legten unter den Marktgrößen die Huk-Coburg-Allgemeine (Verträge) respektive die R+V (Beiträge) am stärksten zu. Bei den Kontrakten verlor die Provinzial am stärksten, während die Axa das niedrigste Prämienwachstum zu verzeichnen hatte.

Die deutschen Hausratversicherer hatten Ende 2024 nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) rund 27,3 Millionen Verträge im Bestand. Das waren 1,0 Prozent weniger als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 27.1.2025).

Allianz Versicherung mit den meisten Policen

Die meisten Policen auf Ebene der Gesellschaften gehen auf das Konto der Allianz Versicherungs-AG (rund 2,9 Millionen). Dahinter folgen die Generali Deutschland Versicherung AG mit fast 1,66 Millionen Kontrakten und die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg mit fast 1,52 Millionen Verträgen.

Dies ist dem „Branchenmonitor 2025: Hausratversicherung“ zu entnehmen. Dieser wird von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt und erfasst zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer in dieser Sparte mit rund 92 Prozent Marktanteil.

Die Hausratversicherer auf den weiteren Plätzen

Die Positionen vier bis sieben belegen die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, die Axa Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG und der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. Sie weisen ebenfalls siebenstellige Vertragsbestände aus.

Hauchdünn an der Marke von einer Million Kontrakten vorbei schrammten die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG und die Provinzial Versicherung AG an achter und neunter Stelle. Position zehn belegt mit über 920.000 Policen die Ergo Versicherung AG.

Zwischen plus 79.000 und minus 18.000 Versicherungsverträge

Sechs der vorgenannten Platzhirsche mit mehr als 900.000 Kontrakten konnten im Vergleich zu 2023 zulegen. Die größte absolute Steigerung schaffte die Allianz (plus 78.882 Verträge). Die größten Einbußen hatte dagegen die Provinzial zu verzeichnen (minus 18.111 Policen).

Prozentual kam die Huk-Coburg-Allgemeine mit über vier Prozent auf die kräftigste Steigerung. Die Allianz steigerte den Bestand um fast drei Prozent, der Huk-Coburg VVaG, der LVM und die R+V um jeweils knapp zwei Prozent sowie die Generali um knapp ein Prozent.

Nicht ganz so stark wie der Markt verlor die Ergo. Die Axa, die DVK Allgemeine und die Provinzial hatten Verminderungen zwischen 1,4 und 1,8 Prozent hinzunehmen.

Durch das starke Plus zog die Huk-Coburg-Allgemeine vorbei an der Axa auf Position vier der Rangliste. Der LVM schob sich an der DEVK Allgemeine und der Provinzial vorbei auf Platz sieben, wodurch die beiden letztgenannten Akteure jeweils einen Rang nach unten rutschten.

Prämienvolumen: Provinzial an dritter Stelle

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich nach GDV-Angaben 2024 branchenweit auf über 3,7 Milliarden Euro (plus 2,9 Prozent) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge. Zwar liegt auch hier die Allianz (fast 477 Millionen Euro gebuchte Bruttoprämie) an der Spitze, gefolgt von der Generali (219 Millionen Euro).

An dritter Stelle liegt – sechs Plätze besser als nach Verträgen – die Provinzial (gut 185 Millionen Euro). Die Position vier (wie bei den Kontrakten) belegt die Axa (172 Millionen Euro). An fünfter und sechster Stelle liegen jeweils einen Rang besser als nach Kontrakten die R+V mit 163 Millionen Euro und der LVM mit 160 Millionen Euro.

Dahinter folgen der Huk-Coburg VVaG (vier Plätze schlechter als nach Verträgen) mit knapp 150 Millionen Euro, die DEVK Allgemeine wie nach Kontrakten an achter Stelle (über 138 Millionen Euro) und die Ergo (eine Position besser als nach Policen) mit knapp 132 Millionen Euro.

Die Huk-Coburg Allgemeine belegt mit gut 108 Millionen Euro gebuchter Bruttoprämie nur die zwölfte Position und ordnet sich damit acht Ränge weiter unten ein als nach Verträgen.

R+V und Allianz mit je rund sieben Prozent Steigerung

Die größte Steigerungsrate errechnet sich aus den Branchenmonitor-Daten mit annähernd sieben Prozent für die R+V. Fast genauso stark wuchs die Allianz, während der LVM um 6,2 Prozent zulegte. Laut Geschäftsbericht 2024 (PDF, 4,3 MB) der Münsteraner wurde damit jedoch „die Planung vom Anfang des Jahres in Höhe von 7,3 Prozent nicht erreicht“.

Unterdurchschnittlich steigerte von den Branchenschwergewichten nur die Axa ihren Umsatz (plus 1,9 Prozent). In etwa auf Marktniveau agierte die Ergo.

Bei der Allianz erhöhten sich die Durchschnittsprämien von 156,78 auf 162,90 Euro (plus 3,9 Prozent) – nur vier der 50 aufgelisteten Akteure kamen zuletzt auf höhere Werte. Beim LVM ging es von 151,20 auf 157,87 Euro nach oben (plus 4,4 Prozent; Platz acht in der Rangliste), bei der R+V sogar um über fünf Prozent (von 135,93 auf 142,99 Euro; Platz 18).

Zum Vergleich: Die niedrigsten Durchschnittsprämien standen unter den Platzhirschen für die Huk-Coburg-Allgemeine mit 88,31 Euro (plus 1,1 Prozent) zu Buche.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Was die Profitabilität angeht, so landeten die Branchengrößen versicherungstechnisch allesamt in der Gewinnzone. Einer von ihnen gab sogar rund 36 Cent weniger für Schäden und Kosten aus, als an Beiträgen eingenommen wurden (4.12.2025).

Der „Branchenmonitor 2025: Hausratversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.