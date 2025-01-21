Dies sind die wertvollsten Versicherermarken

21.1.2026 – Die Allianz landete im weltweiten Markenwert-Ranking von Brand Finance auf dem Spitzenplatz unter den Versicherern. Auf den Rängen zwei und drei folgen die chinesischen Marken Ping An und China Life. In der globalen Gesamtrangliste belegt die Allianz den 21. Platz. In der Wertung über alle europäischen Unternehmen hinweg liegt die Allianz hinter der Deutschen Telekom auf Position zwei.

Die Allianz ist mit rund 60,7 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 51,85 Milliarden Euro; Stand 20. Januar 2026) die wertvollste Versicherermarke der Welt. Das ist ein Ergebnis des aktuellen, weltweiten Rankings „Brand Finance Global 500“. Dieses hat das britische Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen Brand Finance plc am Dienstag veröffentlicht.

Den Markenwert berechnet das Unternehmen nach der Höhe der Lizenzgebühren, die ein Unternehmen zu bezahlen hätte, wenn es die Marke noch nicht in Besitz haben sollte.

Versicherungsbranche: Allianz behauptet Führung

Nach einer Steigerung um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 21.1.2025) kletterte die Allianz SE vom 25. auf den 21. Gesamtrang nach oben und wiederholte zum zweiten Mal (19.1.2024) den Branchensieg in der Assekuranz.

An zweiter Stelle in der Assekuranz liegt weiterhin die chinesische Versicherermarke Ping An. Der Wettbewerber aus dem Reich der Mitte hatte vor neun Jahren die Allianz als wertvollste Marke der Assekuranz abgelöst (6.2.2017) und war vor drei Jahren (18.1.2023) dann wieder dahinter zurückgefallen. Ping An fiel in der Gesamtwertung aktuell von 32 auf 35 zurück.

Den Bronzerang unter den Versicherermarken sicherte sich die chinesische China Life Insurance, die damit einen Rang besser abschnitt als vor Jahresfrist. Sie steigerte sich von 109 auf 104 im Gesamtranking. Die Positionen vier und fünf aus der Assekuranz belegen die beiden US-amerikanischen Marken Allstate (Gesamtplatz 114 (2025: 138)) und Geico (Gesamtrang 132 nach Position 149 im Jahr zuvor).

Weitere Branchenteilnehmer mit hohen Markenwerten

Unter die Top 500 schafften es zahlreiche weitere Versicherermarken. Zu diesen werden allerdings keine Markenwerte veröffentlicht, so dass im Folgenden nur die Platzierungen aufgeführt sind. Zu den aufgelisteten Versicherern (bis Platz 250) gehören neben den fünf vorgenannten Akteuren die

In die Top 500 schafften es zwei weitere deutsche Versicherermarken. Die Munich Re wird an 347. Stelle gelistet, womit sie sich um 85 Plätze im Vergleich zum Vorjahr verbesserte. Gleich um 126 Positionen schob sich die Hannover Re nach oben. Sie findet sich aktuell an 436. Stelle in der weltweiten Rangliste wieder.

Deutsche Marken: Nur Telekom ist besser als Allianz

Einen höheren Markenwert als die Allianz erzielte von den Marken aus Deutschland nur die Deutsche Telekom mit 96,2 Milliarden US-Dollar (rund 82 Milliarden Euro). Das reichte für den elften Platz in der globalen Rangliste. Europaweit rangiert die Telekom wie in nationaler Hinsicht an erster Stelle, gefolgt von der Allianz.

Die weltweite Rangliste wird angeführt von den drei US-Firmen Apple (607,4 Milliarden US-Dollar; umgerechnet 517,5 Milliarden Euro), Microsoft (562,3 Milliarden US-Dollar; umgerechnet 479,1 Milliarden Euro) und Google (433,1 Milliarden US-Dollar; umgerechnet 369 Milliarden Euro).