Dies sind die wachstumsstärksten Rechtsschutzversicherer

22.4.2025 – Elf der 25 größten Anbieter in der Rechtsschutzversicherung haben zwischen 2018 und 2023 ihren Umsatz stärker ausgebaut als der Markt, der um 20,9 Prozent zulegte. Am stärksten wuchsen die VGH und die Auxilia, wie der „Branchenmonitor 2024: Rechtsschutzversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig zeigt.

In den zurückliegenden Jahren ist das Prämienaufkommen in der Rechtsschutzversicherung kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus auf Elfjahressicht betrachtet fast 50 Prozent (auf zuletzt über fünf Milliarden Euro).

Dabei ging es 2016 mit knapp sechs Prozent am stärksten aufwärts. 2014 waren es andererseits nur zwei Prozent. Von 2018 auf 2023 baute die Branche das Prämienvolumen um mehr als ein Fünftel aus.

VGH und Auxilia legten am stärksten zu

Auf Ebene der einzelnen Gesellschaften zeigen sich laut dem „Branchenmonitor 2024: Rechtsschutzversicherung“ riesige Unterschiede. In der Publikation der V.E.R.S. Leipzig GmbH werden zahlreiche Kennzahlen der 25 größten Akteure mit 98 Prozent Marktanteil dargestellt.

So legten auf Sechsjahressicht (von 2018 bis 2023) fast ein Dutzend der aufgelisteten Marktteilnehmer stärker als die Branche zu. Um jeweils mehr als ein Drittel wuchsen die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH; auf 56,6 Millionen Euro) und die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG (auf 140 Millionen Euro).

Nach vier Zuwächsen zwischen knapp drei und fast fünf Prozent steigerte die VGH im letzten Jahr des Betrachtungszeitraums ihren Umsatz besonders stark. Das Wachstum um weit über ein Sechstel ging zum Großteil auf eine Bestandsübertragung von etwa 40.000 Kontrakten (11.1.2023) zurück.

Auch die Auxilia wuchs kontinuierlich, wobei sie 2021 mit einem Siebtel in etwa dreimal so stark wie in den übrigen Jahren des Beobachtungszeitraums zulegte. Laut dem im Bundesanzeiger veröffentlichten Geschäftsbericht resultierte der Anstieg „überwiegend aus der im Bestand durchgeführten Beitragsanpassung, aber auch das Neugeschäft hat sich positiv entwickelt bei gleichzeitig moderatem Storno“ (25.5.2023).

WERBUNG

Weitere Anbieter mit hohen Wachstumsraten

Um knapp 30 Prozent weitete die Arag SE ihren Umsatz aus (auf fast 851 Millionen Euro). Um etwa über beziehungsweise unter ein Viertel wuchsen der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (auf fast 210 Millionen Euro) die Württembergische Versicherung AG (auf knapp 149 Millionen Euro) und die Debeka Allgemeine Versicherung AG (auf fast 105 Millionen Euro).

Etwas höhere Steigerungsraten als der Markt schafften darüber hinaus die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG (auf knapp 204 Millionen Euro), die Advocard Rechtsschutzversicherung AG (auf 292 Millionen Euro), die ADAC Versicherung AG (auf 181 Millionen Euro) und die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG (auf 547 Millionen Euro).

Der „Branchenmonitor 2024: Rechtsschutzversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Diese werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2018 bis 2023). Die rund 50-seitige Studie kann als PDF-Version für 654,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.