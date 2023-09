Dies sind die Versicherer und Vertriebe mit dem höchsten Kundenvertrauen

26.9.2023 – Das höchste Kundenvertrauen haben nach einer Untersuchung von Servicevalue die Postbank Finanzberatung (Kategorie Finanzvertriebe), Helmsauer & Kollegen (Versicherungsmakler) Cosmosdirekt (Direktversicherer), die SV (Versicherer – Exklusiv), der Volkswohl Bund (Versicherer – Makler) und die Allianz (Versicherer – Multikanal). Im Branchenvergleich landen die Versicherer und Vertriebe allerdings nicht auf den vordersten Plätzen.

Die Servicevalue GmbH hat im Auftrag der Zeitschrift Wirtschaftswoche unter wissenschaftlicher Begleitung des Psychologischen Institutes der Goethe-Universität Frankfurt am Main auch in diesem Jahr wieder ein Unternehmens-Vertrauensranking erstellt.

1.809 Unternehmen aus 116 Branchen wurden bewertet. Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit 544.970 angegeben. Zum Vergleich: 2022 (2021) wurden 537.962 (544.844) Urteile zu 1.763 (1.823) Unternehmen aus 120 (139) Branchen eingesammelt (VersicherungsJournal 29.9.2022, 28.9.2021).

So wurde bewertet

Basis der Untersuchung ist der sogenannte Kundenvertrauensindex (KVI), der in einer Onlinebefragung im Sommer 2023 ermittelt wurde. Zu den Interviews wurden sogenannten Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen beziehungsweise Marken zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Pro Unternehmen beziehungsweise Marke wurden mindestens 300 Kundenstimmen angestrebt.

Mit diesem Verfahren wird den Angaben zufolge „ein klares, verständliches und effizientes Instrument zur Messung des erfahrensbezogenen Kundenvertrauens“ geschaffen, das Branchen- und Geschäftsmodell-übergreifend eingesetzt werden kann.

„Kundenvertrauen kann im Detail jedoch sehr unterschiedlich gestaltet sein. Um die Vergleichbarkeit gewährleisten zu können, ist eine Reduktion auf den ‚kleinsten gemeinsamen Nenner‘ notwendig“, wird weiter zur Methodik erläutert.

Gradmesser des erfahrensbezogenen Vertrauens

Zur Bestimmung des KVI wurde daher die Frage „Als Kunde/ Käufer vertraue ich den Leistungen/ Produkten von [Unternehmen/ Marke]?“ entwickelt. Antwortmöglichkeiten waren „ja“, „nein“ und „kein Kunde des Unternehmens/ kein Käufer der Marke“.

Im Ergebnis (Ja-Stimmen in Relation zur Summe der Ja- und Nein-Stimmen) erhalte man so den Anteil an Kunden, bei denen es dem Anbieter/ Hersteller tatsächlich gelungen sei, Kundenvertrauen aufzubauen.

Servicevalue weist weiter darauf hin, dass diese Frage vielleicht zu einfach wirke. Jedoch müsse man sich hier noch einmal die Zielsetzung des KVI verdeutlichen: „Der KVI soll ausschließlich als Gesamt-Gradmesser des erfahrensbezogenen allgemeinen Kundenvertrauens dienen. Die Suche nach Ursachen für ein mögliches Kundenvertrauen ist selbstverständlich tiefergehenden Untersuchungen vorbehalten.“

Versicherer bestenfalls im Mittelfeld

Die Branche mit dem höchsten Kundenvertrauen ist die der Lebensmitteldiscounter mit einem KVI von 77 Prozent. Dahinter folgen das Segment Unterhaltungselektronik mit 75 Prozent und die Drogerien mit 71 Prozent.

Von solchen Werten können die Vertreter aus der Versicherungs- und Finanzdienstleistungs-Branche nur träumen. Alle Segmente schnitten bestenfalls etwa 20 Punkte schlechter ab. Am weitesten oben landeten die Versicherer mit Multikanalvertrieb (57,7 Prozent).

Für Versicherer mit Exklusivvertrieb, die Bausparkassen und die Direktversicherer werden Werte zwischen 53 und 52 Prozent ausgewiesen. Dahinter folgen mit Werten von knapp über beziehungsweise unter 40 Prozent die digitalen Versicherungsexperten vor den Maklerversicherern und den Versicherungsmaklern.

Die Finanzvertriebe kamen nur auf einen KVI von 37,7 Prozent, was einen der schlechtesten Werte bedeutet. Schlusslicht sind Wohnungsunternehmen (33,9 Prozent).

Allianz gewinnt das Segment Multikanal

In den folgenden Branchenrankings wurden diejenigen Unternehmen beziehungsweise Marken ausgezeichnet, die besser als der Branchenschnitt bewertet wurden. „Bei einer positiven absoluten Abweichung des zentrierten Mittelwerts vom Branchenmittelwert (in Prozentpunkten) handelt es sich um ein für die Branche überdurchschnittliches Kundenvertrauen, welches ausgewiesen wird durch ‚hohes Kundenvertrauen‘.

Liegt die positive absolute Abweichung oberhalb der durchschnittlichen Abweichung aller positiven absoluten Abweichungen, so wird dies mit ‚sehr hohes Kundenvertrauen‘ ausgewiesen“, wird in den Studienunterlagen erläutert.

In der Kategorie „Versicherer mit Multikanalvertrieb“ holten sich die Allianz Versicherungen den Spitzenplatz („höchstes“ Kundenvertrauen) von den Generali Versicherungen zurück. Dahinter folgen fünf weitere Anbieter mit einem „sehr hohen“ Kundenvertrauen.

Hierzu gehören die R+V Versicherungen, die Hansemerkur Versicherungen, die Ergo Versicherungen, die Gothaer Versicherungen und die Axa Versicherungen. Dabei schaffte die Gothaer den Aufstieg in die Riege der Akteure mit „sehr hohem“ Kundenvertrauen.

ADAC (Exklusiv) und Cosmos (Direkt) an der Spitze

Bei den Versicherern mit Exklusivvertrieb kletterten die SV Sparkassen-Versicherungen von vier auf eins nach oben und verdrängten die ADAC Versicherungen von der Pole Position. Letztere kommen nur noch auf ein „sehr hohes“ Kundenvertrauen, genauso wie die Debeka Versicherungen und die Huk-Coburg Versicherungen.

Ein immerhin „hohes“ Kundenvertrauen wird erneut für die Provinzial Versicherungen sowie die DEVK Versicherungen ausgewiesen und neuerdings auch für die LVM Versicherungen.

Bei den Direktversicherern setzten sich die Cosmos Versicherungen („höchstes Kundenvertrauen“) erneut gegen die Wettbewerber durch. Jeweils „sehr hohes Kundenvertrauen“ wird aktuell der DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) und der Allianz Direct Versicherungs-AG attestiert, die sich beide um eine Stufe verbesserten.

Auf ein „hohes Kundenvertrauen“ kommen neben der eine Kategorie schlechter als im Vorjahr eingestuften Huk24 AG auch die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt), die DFV Deutsche Familienversicherung AG und die Verti Versicherung AG.

Die Makler (-Versicherer) …

Bei den Maklerversicherern holten sich die Volkswohl Bund Versicherungen den Spitzenplatz („höchstes Kundenvertrauen“) von den VHV Versicherungen zurück. Wie letztgenannter Akteur bekamen auch erneut die Stuttgarter Versicherungen und neuerdings auch die Würzburger Versicherungs-AG die Auszeichnung „sehr hohes Kundenvertrauen“.

Die Interrisk Versicherungen („hohes“ Kundenvertrauen) schneiden eine Stufe schlechter ab als vor Jahresfrist. Mit dem gleichen Prädikat schnitten auch die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), die Universa Versicherungen, die Janitos Versicherung AG und die Condor Versicherungen ab.

… und Finanzvertriebe mit den besten Werten

Bei den Finanzvertrieben setzte sich die Postbank Finanzberatung AG (KVI: 52,4 Prozent) ein weiteres Mal gegen die Wettbewerber durch. Auf den Rängen zwei bis fünf folgen mit einem „sehr hohen“ Kundenvertrauen (zwischen 51,2 und 46,8 Prozent) die RWS Vermögensplanung AG, die MLP SE, die Telis Finanz AG und die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG).

Bei den Versicherungsmaklern gewann wieder die Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler AG vor den Wettbewerbern (KVI: 51,2 Prozent). Dahinter folgen mit jeweils „sehr hohem Kundenvertrauen“

Weitere Details zur Methodik sowie eine Übersicht über die Branchenmittelwerte können in der „Studieninformation Vertrauensranking 2023“ (PDF, 280 KB) nachgelesen werden. Die Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.