Dies sind die umsatzstärksten privaten Krankenversicherer

Fast jeder zweite private Krankenversicherer konnte 2022 seinen Bestand entgegen dem Trend ausbauen. Wer in der Spitze um bis zu ein Sechstel zulegte beziehungsweise um bis zu über drei Prozent schrumpfte. (Bild: Wichert) mehr ...

9.10.2023 –

Die PKV-Branche hat die Beitragseinnahmen 2022 mit fast sechs Prozent so stark ausgebaut wie schon lange nicht mehr. Sechs Akteure legten laut dem aktuellen Map-Report mindestens doppelt so stark zu wie der Markt – in der Spitze um über 60 Prozent. (Bild: Wichert) mehr ...