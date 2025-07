Dies sind die profitabelsten Rechtsschutzversicherer

7.7.2025 – Auf Sechsjahressicht kam die Debeka mit 82 Prozent auf die mit Abstand niedrigste Combined Ratio. Unter 90 Prozent lagen ansonsten nur noch die VGH und die Huk-Coburg. Dies zeigt die Publikation „Branchenmonitor 2024: Rechtsschutzversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Im Schnitt der Jahre 2018 bis 2023 gaben fünf der 25 größten Marktteilnehmer mehr für Schäden und Kosten aus als sie an Beiträgen einnahmen. Die höchste Combined Ratio wird mit im Schnitt 112,5 Prozent für die Huk24 AG ausgewiesen (VersicherungsJournal 19.6.2025).

Dies ist ein Ergebnis der Publikation „Branchenmonitor: Rechtsschutzversicherung 2024“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 25 größten Akteure mit 98 Prozent Marktanteil dargestellt.

Debeka mit dem im Schnitt niedrigsten Wert

Die verbleibenden 20 Marktteilnehmer lagen versicherungstechnisch in der Gewinnzone. Acht von ihnen verdienten sogar im Schnitt mehr als sieben Cent pro Beitragseuro. Am besten schnitt die Debeka Allgemeine Versicherung AG mit 82 Prozent ab.

Mindestens zehn Cent pro Beitragseuro verdienten die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH) und die Huk-Coburg-Rechtsschutzversicherung AG. Hauchdünn über der Marke von 90 Prozent lag die WGV-Versicherung AG.

Werte zwischen knapp 91 und gut 92 Prozent werden ausgewiesen für die Mecklenburgische Versicherungsgesellschaft a.G., die Ergo Versicherung AG, die ADAC Versicherung AG und die Advocard Rechtsschutzversicherung AG,

Viele Rechtsschutzversicherer kontinuierlich mit schwarzen Zahlen

Sechs der vorgenannten Anbieter waren in allen sechs Jahren profitabel in der Sparte. Dies waren ADAC, Advocard, Debeka, Ergo, Mecklenburgische und VGH. Fünfmal gelang dies der Huk-Coburg (nicht 2020) und viermal der WGV (nicht 2018, nicht 2020).

Letztere schaffte es bestenfalls auf knapp unter 80 Prozent. Im zweiten Jahr des Betrachtungszeitraums bedeutete dies den Spitzenwert (26.11.2020). Hingegen landete das Unternehmen zwei Jahre später mit fast 109 Prozent nur an fünftletzter Stelle (19.1.2022).

VGH, Debeka und Huk-Coburg in der Zeitreihe

Die mit Abstand niedrigste Quote in allen Jahren schaffte die Debeka 2021 mit nur 64 Prozent. Seinerzeit sanken die Schadenaufwendungen um fast ein Drittel auf 37,8 Millionen Euro. Gleichzeitig erhöhten sich die Einnahmen und das Abwicklungsergebnis, so dass die Combined Ratio um fast 20 Prozentpunkte gedrückt werden konnte (15.12.2022). Auch im Jahr zuvor hatte sie den Bestwert erzielt.

Die VGH blieb zuletzt viermal unter 90 Prozent. Dabei landete sie im Branchenranking einmal an zweiter (19.1.2022) und einmal an fünfter Stelle.

Die Huk-Coburg erzielte im vorletzten Jahr des Beobachtungszeitraums mit unter 79 Prozent ihre niedrigste kombinierte Schaden-Kosten-Quote. Das bedeutete den branchenweit drittniedrigsten Wert (14.12.2023).

Der „Branchenmonitor 2024: Rechtsschutzversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 50-seitige Studie kann als PDF-Version für 654,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.