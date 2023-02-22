Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Dies sind die profitabelsten Hausratversicherer

21.8.2025 – Auf Sechsjahressicht kamen die VGH und die WGV mit je knapp über 52 Prozent in der Sparte Hausrat auf die niedrigsten Combined Ratios. Unter 60 Prozent lagen ansonsten nur noch die Cosmos, die BGV und die Itzehoer. Dies zeigt die Publikation „Branchenmonitor 2024: Hausratversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die verbundene Hausratversicherung gehört zu den profitabelsten Zweigen in der Kompositversicherung. Bis zu 30 Cent Gewinn pro Beitragseuro erwirtschaftete die Branche in den letzten beiden Jahrzehnten (VersicherungsJournal 25.1.2022).

Im Schnitt der Jahre 2018 bis 2023 gaben jedoch fünf der 50 umsatzstärksten Akteure fast so viel für Schäden und Kosten aus, wie sie an Prämien einnahmen (31.7.2025). Dies ist dem „Branchenmonitor 2024: Hausratversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH zu entnehmen. Darin werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer in dieser Sparte mit rund 91 Prozent Marktanteil erfasst.

Fünf Akteure mit kombinierten Schaden-Kosten-Quoten von unter 60 Prozent

Andererseits schrieben vier Gesellschaften durchschnittlich mehr als 40 Cent Gewinn pro Beitragseuro. Am profitabelsten war dabei die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH). Sie schaffte auf Sechsjahressicht eine Combined Ratio von 52 Prozent. Bestenfalls waren es 47 Prozent, schlechtestenfalls 59,3 Prozent.

Fast genauso ertragreich wirtschaftete die WGV-Versicherung AG. Bei ihr lag die kombinierte Schaden-Kosten-Quote zwischen 64,4 und 39,5 Prozent. Einen noch niedrigeren Wert schaffte im Betrachtungszeitraum kein anderer der aufgelisteten Anbieter.

Hausratversicherung Combined Ratio VGH WGV (Bild: Wichert)
WERBUNG

Weitere sehr profitable Akteure

Unter 60 Prozent blieben auch die Cosmos Versicherung AG, die BGV-Versicherung AG und die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG. Letztere konnte sich fast kontinuierlich verbessern, von 66 Prozent im ersten Jahr des Betrachtungszeitraums auf zuletzt 52,4 Prozent.

Jeweils im letzten Jahr des Beobachtungszeitraums auf ihre höchste Quote kamen die Cosmos (63,6 Prozent) und die BGV (70,4 Prozent). Beide unterboten einmal die Marke von 50 Prozent – die BGV 2020 und die Cosmos 2018. Letztere schaffte damit die branchenweit niedrigste Quote (7.11.2019).

Hausratversicherung Combined Ratio BGV Cosmos Itzehoer (Bild: Wichert)

Dies gelang jeweils einmal auch der Itzehoer (19.11.2024) und der VGH (16.2.2023). In den übrigen drei Jahren des Betrachtungszeitraums war die WGV am rentabelsten (23.11.2020, 25.1.2022, 21.12.2023).

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Vier weitere Marktteilnehmer verdienten versicherungstechnisch mindestens 35 Cent pro Beitragseuro. Dies waren die Provinzial Nord Brandkasse AG, die Huk24 AG, die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg und die Versicherer im Raum der Kirchen Sachversicherung AG (VRK).

Hausratversicherung niedrigste Combined Ratio 2018 bis 2023 (Bild: Wichert)

Der „Branchenmonitor 2024: Hausratversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2018 bis 2023). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Berufsunfähigkeit · Geschäftsbericht · Haftpflichtversicherung · Hausratversicherung · Kompositversicherung · Marktanteil · Sachversicherung · Schaden-Kosten-Quote
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Dies waren 2022 die profitabelsten Schaden-/Unfallversicherer
5.2.2024 – Versicherungstechnisch kehrte die Branche in die schwarzen Zahlen zurück. Während zehn der 50 größten Akteure mehr für Schäden und Kosten ausgaben als sie einnahmen, erzielten zwei von ihnen fast 20 Cent Gewinn pro Beitragseuro. Nur wenige verschlechterten sich im Vergleich zu 2021. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Dies waren 2023 die profitabelsten Schaden-/Unfallversicherer
30.1.2025 – Versicherungstechnisch gelangte die Branche so gerade eben in die schwarzen Zahlen. 25 der 50 größten Akteure gaben weniger für Schäden und Kosten aus, als sie einnahmen. Zwei von ihnen erzielten über zwölf Cent Gewinn pro Beitragseuro. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die (un)profitabelsten Hausratversicherer
19.11.2024 – Versicherungstechnisch lief es 2023 für die Branche wieder schlechter als im Jahr davor. Allerdings schaffte es nur einer der 50 größten Marktteilnehmer nicht in die Gewinnzone. Sieben gaben weniger als zwei Drittel der Einnahmen für Schäden und Kosten aus. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die (un)profitabelsten Hausratversicherer
27.6.2024 – Im Schnitt der Jahre 2017 bis 2022 schrieben neun der 50 Marktgrößen mindestens 35 Cent Gewinn pro Beitragseuro. Auf der anderen Seite gaben einige Akteure fast so viel für Schäden und Kosten aus, wie sie einnahmen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese Kompositversicherer schrieben 2022 (tief)rote Zahlen
18.1.2024 – Zwar schaffte die Branche die Rückkehr in die Gewinnzone. Entgegen dem Markttrend gaben allerdings zehn der 50 größten Akteure mehr für Schäden und Kosten aus als sie einnahmen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die (un)profitabelsten Hausratversicherer
3.8.2023 – Trotz der verheerenden Schäden durch „Bernd“ machten im Schnitt der Jahre 2016 bis 2021 vier der 50 Marktgrößen 30 und mehr Cent Gewinn pro Beitragseuro. Auf der anderen Seite gaben einige Akteure fast so viel für Schäden und Kosten aus wie sie einnahmen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese Kompositversicherer landeten 2021 tief in der Verlustzone
22.2.2023 – Im von „Bernd“ geprägten Jahr lief es für die Schaden-/Unfallversicherer versicherungstechnisch so schlecht wie schon lange nicht mehr. Die Hälfte der 50 größten Marktteilnehmer schrieb rote Zahlen. Ein Akteur musste sogar 40 Prozent mehr ausgeben als Einnahmen hereinkamen. (Bild: Wichert) mehr ...