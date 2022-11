Dies sind die PKV-Anbieter mit den meisten Pflege-Bahr-Versicherten

14.11.2022 – Ende 2021 hatte die Debeka mit fast 192.000 versicherten Personen den größten Bestand an staatlich geförderten Pflege-Policen unter den privaten Krankenversicherern. Die UKV und die R+V auf den Plätzen zwei und drei liegen bei jeweils gut 100.000. Mehr als drei Viertel des Gesamtbestands verteilen sich auf nur acht Anbieter. Den größten Zuwachs erzielte sowohl absolut als auch prozentual die Debeka. Dies zeigt die Analyse „Die PKV im Jahre 2021“ der Zeitschrift für Versicherungswesen.

In den ersten neun Jahren seit Einführung der staatlich geförderten Pflegezusatz-Versicherung (Pflege-Bahr) haben die privaten Krankenversicherer insgesamt rund 917.200 dieser Policen abgesetzt. Der Bestand hat sich 2021 nach vorläufigen Zahlen erstmals in der noch jungen Geschichte vermindert – und zwar um 4.100 Stück beziehungsweise gut 0,4 Prozent.

Dies ist dem „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2021“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zu entnehmen. Im Jahr zuvor war es noch um 0,4 Prozent nach oben gegangen (VersicherungsJournal 27.10.2021); im Jahr davor betrug die Steigerungsrate noch 4,5 Prozent (7.10.2020).

In der ungeförderten Pflegezusatz-Versicherung gab es nach einer Nullnummer im Jahr zuvor einen deutlichen Anstieg um 14,1 Prozent auf fast 3,26 Millionen Policen. Während der Bestand an Pflegetagegeld, der dominierenden Absicherungsform, um etwa ein Siebtel (auf 3,05 Million) anstieg, zeigte sich bei den Pflegekosten-Versicherungen (rund ein Neuntel Anteil) ein leichter Rückgang.

Elf Anbieter mit rückläufigen Beständen

Die gesetzlich geförderte Pflegezusatzdeckung scheint laut Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV), „inzwischen am Ende ihrer Möglichkeiten zu sein“. So äußerte sich der Experte angesichts der Bestandsreduzierung in der Analyse „Die PKV im Jahre 2021“ im ZfV-Heft 19/2022.

Die vielbeschworene Pflegelücke werde auch vor dem Hintergrund der steigenden Bestandszahlen in der privaten Krankenversicherung (PKV) bislang noch nicht einmal ansatzweise gedeckt. „Es ist auf Dauer inakzeptabel, dass die Deckung für ein Risiko, vor dem sich die Menschen in Deutschland so sehr fürchten, bei vielen PKV-Unternehmen bislang nur eine Nebenrolle spielt“, so Surminski.

Ein Blick in die Zahlensammlung der Zeitschrift zeigt, dass gleich bei 14 (2020: elf; 2019: zwei) Akteuren die Abgänge größer als die Neuzugänge waren. Die stärkste Verminderung nach absoluten Zahlen hatte erneut die UKV – Union Krankenversicherung AG zu verzeichnen (minus 4.500). Bei der Bayerischen Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) schrumpfte der Bestand um fast 2.900 Personen.

Reduzierungen im vierstelligen Bereich standen ansonsten nur noch für die R+V Krankenversicherung AG und die DKV Deutsche Krankenversicherung AG zu Buche.

Debeka baut ihren Bestand fünfstellig aus

Zehn der in der ZfV aufgelisteten Anbieter konnten ihren Bestand ausbauen, allen voran der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. „Nur die Debeka setzt weiter unverdrossen auf dieses Produkt“, beschreibt Surminski das Plus der Koblenzer um etwa 6.850 Personen. Damit fiel das Wachstum allerdings um rund 40 Prozent schwächer aus als im Jahr zuvor.

Die Generali Deutschland Krankenversicherung AG wuchs in diesem Bereich um mehr als 600 Personen. Zunahmen im niedrigen dreistelligen Bereich schafften die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die LVM Krankenversicherungs-AG und die Nürnberger Krankenversicherung AG.

UKV büßt über vier Prozent ein

Schaut man sich die prozentualen Veränderungsraten an, so zeigt sich hinter der Debeka (plus 3,7 Prozent auf 191.936 Pflege-Bahr-Versicherte) eine andere Reihenfolge. Am zweitstärksten legte die Nürnberger zu (plus 2,3 Prozent auf 6.564). Dahinter folgt die Huk-Coburg, die den Bestand um 1,7 Prozent auf 19.865 Personen ausbaute.

Steigerungsraten von mehr als einem Prozent waren ansonsten nur noch bei der Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG (VRK; auf 2.884) und dem LVM (auf 19.695) zu beobachten.

Auf der anderen Seite verloren die UKV (minus 4,2 Prozent auf 104.075), die DKV (minus 3,5 Prozent auf 29.113) sowie die BBKK (minus drei Prozent auf 92.223) am stärksten. Verminderungsraten von mehr als zwei Prozent standen darüber hinaus nur noch für die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK; auf 11.993) und die Axa Krankenversicherung AG (auf 15.230) zu Buche

Debeka mit dem größten Pflege-Bahr-Bestand

Wie die PKV-Analyse in der Fachzeitschrift weiter zeigt, konzentriert sich der Großteil des Vertragsbestands auf nur wenige Anbieter. So kommen allein die vier in Front liegenden Gesellschaften auf einen Marktanteil von weit über der Hälfte. Die Top Acht bringt es sogar auf über drei Viertel.

An der Spitze liegt weiterhin die Debeka, die fast 192.000 Pflege-Bahr-Policen im Bestand hat und damit auf annähernd 21 (2019: knapp 19) Prozent Marktanteil kommt. Für die Marktführerschaft hat der Akteur unter anderem mit seiner speziellen Marktstrategie gesorgt. Er bietet die ungeförderte Pflegetagegeld-Versicherung nur dann an, wenn zunächst ein Pflege-Bahr abgeschlossen wurde (30.11.2012, 10.9.2013).

Hinter den Koblenzern folgt unverändert die UKV, deren Vorsprung auf die R+V von etwa 4.400 auf weniger als 1.200 Personen schrumpfte. Für beide Gesellschaften werden Werte von jeweils leicht über 100.000 ausgewiesen.

Vorteil Bankenvertrieb?

Knapp unter dieser Marke blieb die BBKK, die damit weiterhin an vierter Stelle rangiert. An fünfter Position liegt die Generali mit einem Bestand von nicht ganz 74.400 Pflege-Bahr-Versicherten vor der Allianz mit knapp 62.900.

Die Positionen sieben bis zehn belegen mit Beständen zwischen gut 40.000 und gut 20.000 Personen die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die Ergo Krankenversicherung AG, die DKV und die Provinzial Krankenversicherung AG Hannover.

Zur Marktbedeutung der VKB-Töchter UKV und BBKK hatte ZfV-Chefredakteur Marc Surminski bei der PKV-Analyse 2016 (16.10.2017) angemerkt, dass sich das Produkt offenbar besonders gut über die Sparkassen absetzen lasse. Als weiteres Beispiel hatte Surminski die R+V genannt, die über die genossenschaftlichen Banken verkaufe.

Diverse Anbieter ohne Pflege-Bahr-Angebot

Keine Daten werden in der aktuellen PKV-Analyse aufgeführt für die

Diese Gesellschaften bieten keine entsprechenden Tarife an oder haben der Fachzeitschrift keine Daten geliefert.