Dies sind die PKV-Anbieter mit den höchsten Verwaltungskostensätzen

17.1.2024 – Im Fünfjahresschnitt (2018 bis 2022) verzeichnete die Branche eine Verwaltungskostenquote von 2,20 Prozent. Für die Huk-Coburg stand laut dem Map-Report 930 die niedrigste Quote zu Buche, für die Nürnberger die höchste. Mit der Huk-Coburg, der Debeka, der Axa, der Hansemerkur AG und der Bayerischen Beamtenkrankenkasse blieben fünf der zwölf Marktgrößen unter dem Branchenschnitt.

In den vergangenen Jahren konnten die Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) den Verwaltungskostensatz (Verwaltungsaufwendungen brutto in Prozent der verdienten Bruttobeiträge) deutlich senken. Von 2011 bis 2022 schrumpfte die Quote nach Berechnungen der Map-Report-Redaktion von knapp 2,5 auf unter 2,2 Prozent – Tendenz zuletzt minimal steigend.

2022 war die Spannbreite zwischen den einzelnen Marktteilnehmern laut dem Map-Report Nummer 930 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2022“ (VersicherungsJournal 28.9.2023) gewaltig. Sie lag bei den 30 aufgeführten Marktteilnehmern zwischen 0,91 und 4,69 Prozent (16.10.2023).

Die PKV-Anbieter mit den niedrigsten Quoten

Im Schnitt der Jahre 2018 bis 2022 hat der Map-Report für die Branche einen Verwaltungskostensatz von 2,20 Prozent errechnet. Insgesamt 13 der aufgelisteten Anbieter unterboten im Betrachtungszeitraum den Marktschnitt. Neun von ihnen kamen dabei auf Quoten von weniger als zwei Prozent.

Den Spitzenplatz sicherte sich die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die erneut als einzige Gesellschaft unter der Ein-Prozent-Marke blieb. An zweiter Stelle liegt der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. mit einer Quote von knapp 1,4 Prozent.

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG gegen die R+V Krankenversicherung AG durch. Für diese beiden Anbieter werden Kostensätze von knapp unter beziehungsweise knapp über 1,7 Prozent ausgewiesen.

Quoten zwischen 1,8 und 1,95 stehen zu Buche für die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH), die Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG (VRK), die Axa Krankenversicherung AG, die UKV – Union Krankenversicherung AG und die Hansemerkur Krankenversicherung AG.

Die Anbieter mit den höchsten Verwaltungskostensätzen

Am unteren Ende der Liste findet sich die Nürnberger Krankenversicherung AG mit über vier Prozent wieder.

Auf vergleichsweise hohe Werte von jeweils über drei Prozent kommen auch die DEVK Krankenversicherungs-AG, die Generali Deutschland Krankenversicherung AG sowie die Württembergische Krankenversicherung AG.

So schlugen sich die Branchengrößen

Von den zwölf größten Marktteilnehmern mit mindestens eine Milliarde Euro verdienten Bruttoprämien 2021 (18.10.2023) kam neben der Huk-Coburg, der Debeka, der Axa und der Hansemerkur Krankenversicherung AG nur noch die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) auf eine unterdurchschnittliche Quote.

Etwas schlechter als der Markt agierten die Continentale Krankenversicherung a.G. die Barmenia Krankenversicherung AG, die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die Allianz Private Krankenversicherungs-AG und die Hallesche Krankenversicherung a.G.

Die DKV Deutsche Krankenversicherung AG kommt auf einen Verwaltungskostensatz von 2,7 Prozent. Die Generali gab wie oben erwähnt knapp 3,4 Prozent der Einnahmen für die Verwaltung aus.

Nicht überinterpretieren

Der Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages warnt davor, die Verwaltungskostenquote zu stark zu gewichten. Niedrige Verwaltungskosten erfreuten sich in der Presse seit jeher einer besonderen Aufmerksamkeit, mit Lob für die vermeintlich kostengünstig arbeitenden Versicherer.

„Oft wird dabei übersehen, dass auch noch andere Kosten, zum Beispiel Aufwendungen für Kapitalanlagen, für Schadenregulierung oder eben Abschlusskosten anfallen“, so Klages.

Nichtsdestotrotz bezeichnet er die Verwaltungskostenquote als eine interessante Kennzahl. „Bei der Interpretation dieser Quote ist zu berücksichtigen, dass ihre Höhe durch die Dienstleistungsqualität in den Bereichen Kundenbetreuung und -beratung, aber auch durch Investitionen, zum Beispiel in die Datenverarbeitung, beeinflusst wird“, erläutert Klages.

Der Map-Report Nummer 930 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2022“ ist bei der Franke und Bornberg GmbH erschienen. Er enthält auf 134 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen auch Übersichten zu insgesamt mehr als zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2022) von rund drei Dutzend Anbietern.

Hierzu gehören neben den Verwaltungs- unter anderem auch die Abschlusskosten (25.10.2023, 19.12.2023), die Prämieneinnahmen (9.10.2023), die Vollversichertenzahlen (10.10.2023) sowie die portierten Alterungsrückstellungen, die Rückschlüsse auf die Umdeckungsaktivitäten zulassen (4.10.2023).

Das Heft bietet auch Einzelübersichten mit acht ausgewählten Kennzahlen in der Zeitreihe von 2011 bis 2022.