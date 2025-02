Dies sind die Krankenkassen mit dem größten Versichertenschwund

27.2.2025 – Nur etwa die Hälfte der Körperschaften konnte im vergangenen Jahr an der branchenweit positiven Versichertenentwicklung teilhaben. Die größten Einbußen hatten nach absoluten Zahlen die Barmer (minus 192.500 Personen) und prozentual die BKK Euregio (minus über ein Achtel) hinzunehmen. Einige „Verlierer“ haben nicht nur zu Jahresbeginn 2024 den Aufschlag auf den Einheitsbeitrag angehoben, sondern unterjährig noch mindestens ein weiteres Mal.

Die Zahl der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) betrug zum 1. Januar 2025 knapp 74,27 Millionen Personen. Dies entspricht laut der GKV-Statistik KM1 des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) auf Zwölfmonatssicht einem Zuwachs um fast 129.000 Versicherte beziehungsweise knapp 0,2 Prozent.

Nur Ersatzkassen und BKKen bei der Versichertenzahl im Plus

Dabei konnten nur die Ersatzkassen (plus 240.600 auf 28,69 Millionen Versicherte) und die Betriebskrankenkassen (BKKen; plus 131.000 auf knapp 1,13) hinzugewinnen.

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), die nicht am Zusatzbeitragsverfahren teilnimmt, verlor knapp 19.000 (auf 488.400) Versicherte, die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOKen) rund 53.100 (auf 27,43 Millionen) Personen.

Die Innungskrankenkassen (IKKen) hatten Einbußen von etwa 72.6400 (auf unter 5,04 Millionen) Versicherten zu verzeichnen. Bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) betrug das Minus etwa 98.100 (auf unter 1,29 Millionen) Versicherte.

Die Körperschaften mit den größten Verlusten

Nach Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik hatte in etwa jede zweite der insgesamt nur noch 94 Körperschaften (VersicherungsJournal 14.1.2025) Bestandsrückgänge hinzunehmen.

Die größten Verluste nach absoluten Zahlen waren einmal mehr bei der Barmer zu beobachten (minus 192.450). Hinter der KBS stand die dritthöchste Verminderung mit fast 66.600 Personen für die Kaufmännische Krankenkasse – KKH zu Buche.

Zwischen fast 53.000 und gut 41.000 Versicherte verloren die AOK Nordost – Die Gesundheitskasse, die IKK Classic und die AOK Bayern – Die Gesundheitskasse. Fünfstellig im Minus waren auch die DAK-Gesundheit, die AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse, die SVLFG und die BKK MKK – meine Krankenkasse.

Die Barmer und die AOK Nordost waren in allen vier Quartalen in der Verlustzone. Erstere verlor dabei besonders stark zwischen Anfang Januar und Anfang April, nachdem sie den Zusatzbeitrag um 0,69 Prozentpunkte auf 2,19 Prozent erhöht hatte. Gleiches gilt für die AOK Nordost nach einer Anhebung um 0,80 Prozentpunkte auf 2,70 Prozent (9.1.2024).

Die Krankenkassen mit den höchsten Verminderungsraten

Prozentual gemessen hatten mit etwas über beziehungsweise knapp unter einem Achtel die BKK Euregio und die BKK Scheufelen die stärksten Rückgänge zu verzeichnen. Jeweils um die sieben Prozent verloren die BKK Pfaff, die Knappschaft und die BKK Dürkopp Adler.

Einbußen von jeweils um die fünf Prozent standen für die BKK24, die BKK Pfalz, die Securvita BKK, die BKK Gildemeister Seidensticker und die BKK Wirtschaft & Finanzen zu Buche.

Teilweise mehrmalige Anhebung…

Viele der vorgenannten Körperschaften haben unterjährig mindestens einmal den Zusatzbeitrag erhöht (8.8.2024, 6.11.2024), was sich offenbar mit höchstens leichter Verzögerung auf den Versichertenbestand auswirkte. So drehte die Entwicklung bei der KKH nach einem Minus in der ersten Dreimonatsperiode (Hintergrund: Der Zusatzbeitrag wurde Anfang 2024 um 0,48 Prozentpunkte auf 1,98 Prozent angehoben) zwar wieder leicht ins Plus.

Nach der unterjährigen Erhöhung zum 1. August (plus 1,38 Prozentpunkte auf den seinerzeitigen Branchenhöchstwert von 3,28 Prozent) folgte ein Minus von 15.000 Versicherten im dritten Quartal. Zwischen Anfang Oktober und Anfang Januar 2025 (minus etwa 37.300 Personen) verstärkte sich der Abwärtstrend deutlich.

Ähnlich sah es bei der Knappschaft aus, die im ersten Quartal 2024 nach einer Erhöhung um 0,60 Prozentpunkte auf 2,20 Prozent fast 35.000 Versicherte verlor. Zwischen Anfang April und Anfang Juni hielt sich das Minus in Grenzen, um nach der unterjährigen Anhebung zum 1. August um 0,50 Prozentpunkte auf 2,70 Prozent wieder deutlich anzusteigen.

Auch die IKK Classic befand sich kontinuierlich im Minus. Dieses fiel nach einer minimalen Anhebung Anfang 2024 (plus 0,10 Prozent 1,70 Prozent) zunächst nur dreistellig aus, nahm danach aber an Fahrt auf. Nach der unterjährigen Erhöhung zum 1. August um 0,49 Prozentpunkte auf 2,19 Prozent wuchs der Rückgang über gut 15.000 Versicherte im dritten auf fast 30.000 Personen im Schlussquartal an.

…des Zusatzbeitrags

Auch bei der BKK Euregio sind Zusammenhänge zwischen der Höhe des Zusatzbeitrags und der Entwicklung der Zahl der versicherten Personen zu erkennen. So fiel der Versichertenschwund in den Perioden nach der Anhebung des Zusatzbeitrags (Anfang 2024: plus 0,41 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent; zum 1. Juni: plus 0,54 auf 1,79 Prozent) um ein Vielfaches höher aus.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der BKK24, die zum 1. Juli um 0,66 Prozentpunkte auf 2,55 Prozent und zum 1. Oktober um weitere 0,70 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent erhöhte. Nach leichten Verlusten im ersten und sogar einem leichten Zuwachs im zweiten Quartal gab es im dritten und vierten Quartal vierstellige Versichertenrückgänge.

Bei wem weitere Verluste drohen

Zum Jahreswechsel teilweise ein weiteres Mal angehoben haben die BKK Dürkopp Adler (plus 1,33 Prozentpunkte auf 3,88 Prozent), die BKK Euregio (plus 1,60 Prozentpunkte auf 3,39 Prozent), die BKK Wirtschaft & Finanzen (plus 1,00 Prozentpunkte auf 3,99 Prozent), die IKK Classic (plus 1,21 Prozentpunkte auf 3,40 Prozent) und die KBS (plus 1,70 Prozentpunkte auf 4,40 Prozent).

Neben der Barmer (plus 1,10 Prozentpunkte auf 3,29 Prozent) und der DAK-Gesundheit (plus 1,10 Prozentpunkte auf 2,80 Prozent) haben auch alle AOKen den Zuschlag auf den Einheitsbeitrag zum 1. Januar 2025 erhöht.

Bei der AOK Rheinland/Hamburg ging es um 0,79 Prozentpunkte auf 2,99 Prozent nach oben, bei der AOK Bayern um 1,11 Prozentpunkte auf 2,69 Prozent und bei der AOK Nordost um 0,80 Prozentpunkte auf 3,50 Prozent (6.1.2025). Inwieweit diese Anhebungen zu weiterem Versichertenschwund führen werden, bleibt abzuwarten.