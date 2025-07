Dies sind die Kompositversicherer mit dem größten Beitragsschwund

21.7.2025 – Die Schaden-/Unfallversicherer konnten die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen auf Sechsjahressicht um mehr als ein Fünftel steigern. Während insbesondere die DA Direkt klar unterdurchschnittlich zulegte, hatte die Cosmos sogar einen Umsatzrückgang zu verzeichnen. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2024: Kompositversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Das Beitragsaufkommen in der Schaden-/Unfallversicherung ist nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) von 2018 auf 2023 um über ein Fünftel auf fast 85,5 Milliarden Euro gestiegen.

Angeführt von der Rhion Versicherung AG, die ihren Umsatz auf 259 Millionen Euro mehr als verdoppelte, legten beinahe alle der 50 größten Kompositversicherer zu (VersicherungsJournal 17.3.2025). Dies zeigt der „Branchenmonitor 2024: Kompositversicherung“. Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Akteure mit 87 Prozent Marktanteil.

Nur Cosmos mit Rückgang

Einzige Ausnahme war die Cosmos Versicherung AG. Bei dem Unternehmen sank das Prämienvolumen auf Sechsjahressicht um fast neun Prozent auf unter 318 Millionen Euro.

Die Gesellschaft hatte kontinuierlich Einbußen zu verzeichnen. Am größten fiel das Minus mit 3,5 Prozent im Jahr 2022 aus. Im Geschäftsbericht 2022 (PDF, 942 KB) hebt das Unternehmen als wesentlichen Treiber dieser Entwicklung „das geringere Neugeschäft (Bruttoneuzugang inklusive Zugang aus Bestand)“ hervor. Dieses ging um fast ein Viertel auf 83 Millionen Euro zurück.

„Ursächlich hierfür war das rückläufige Neugeschäft in den Kraftfahrtsparten, welches mit 77,9 Millionen Euro deutlich unter [dem] Vorjahr lag“, wird in dem Bericht erläutert. 2021 waren es demnach noch 105,1 Millionen Euro.

WERBUNG

DA Direkt zuletzt wieder auf Wachstumskurs

Nicht einmal halb so stark wie der Markt wuchs die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt). Bei dem Anbieter, der etwa 80 Prozent der Einnahmen in der Kfz-Versicherung erzielt, gingen die Beiträge im ersten Jahr des Beobachtungszeitraums zurück.

Dies lag nach Unternehmensangaben daran, dass die risikoadäquate und ergebnisorientierte Tarifierungs- und Zeichnungspolitik konsequent beibehalten wurde. 2020 gelang die Rückkehr in die Gewinnspur, die auch in den folgenden Jahren gehalten werden konnte.

Zuletzt zeigte die Kurve mit über acht Prozent am stärksten nach oben. Einem leichten Plus in Kraftfahrt stand ein Zuwachs von fast zwei Dritteln in der Zahnzusatzversicherung gegenüber. In der Tierkrankenversicherung konnte die DA Direkt den Umsatz mehr als verfünffachen.

Weitere Marktteilnehmer mit unterdurchschnittlichen Zuwächsen

Ebenfalls nur unterdurchschnittliche Wachstumsraten schafften die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg (plus 9,3 Prozent auf 1.936 Millionen Euro) und die Garanta Versicherungs-AG (plus 11,5 Prozent auf 210 Millionen Euro).

Um jeweils etwa ein Achtel legten der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G., die Axa Versicherung AG, die HDI Versicherung AG und die Europa Versicherung AG zu.

Die Branchengrößen mit mindestens elf Millionen Verträgen wuchsen bis auf drei Ausnahmen besser als der Markt (21.7.2025).

Der „Branchenmonitor 2024: Kompositversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2018 bis 2023). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.