Dies sind die Hochburgen der Blitzeinschläge

24.7.2019 – 2018 schlugen in Deutschland mit rund 440.000 die zweitwenigsten Blitze seit 1999 ein. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden die meisten Erdblitze (pro Quadratkilometer) und in Fürth die wenigsten gezählt. Dies geht aus jüngst veröffentlichten Daten des Blitz-Informationsdienstes der Siemens AG (Blids) hervor.

Im vergangenen Jahr schlugen in Deutschland 440.162 Blitze ein. Das geht aus dem „Blitzatlas 2018“ des Blitz-Informationsdienstes der Siemens AG (Blids) hervor.

Genutzt werden über 160 verbundene Messstationen in Europa, heißt es auf der Homepage des Info-Dienstes. Gewitterblitze werden landesweit auf bis zu 50 Meter genau geortet. Wenige Sekunden nach einem solchen Ereignis stehen die Informationen den Anwendern zur Verfügung. Hierzu gehören nach eigenen Angaben Wetterdienste, Versicherungen, Industrieunternehmen aller Branchen sowie Betreiber von Stromnetzen.

Stabile Wetterlagen

Im Jahr zuvor lag die Zahl der erfassten Erdblitze noch um etwa 2.700 höher (VersicherungsJournal 27.7.2018). Zum Vergleich: Im Vorvorjahr wurde mit weniger als 432.000 Blitzeinschlägen der niedrigste Wert seit 1999 gemessen (14.7.2017). 2011 waren es fast 700.000 solche Naturereignisse, 2007 sogar weit über eine Million.

„Auch im Jahr 2018 verzeichneten wir relativ wenige Gewitter“, erläutert Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens. „Der Jahrhundertsommer letztes Jahr war zu warm, die Wetterlagen waren sehr stabil“, so Thern weiter.

In Bayern die mit Abstand meisten Blitzeinschläge

Auf Ebene der einzelnen Bundesländer liegt Bayern an der Spitze, hier erreichten über 106.000 Blitze die Erde.

Vergleichsweise viele dieser Naturereignisse waren auch in Baden-Württemberg (fast 63.000) in Nordrhein-Westfalen (knapp 50.000) sowie in Rheinland-Pfalz (über 41.000) zu verzeichnen. Hingegen waren es in Bremen nicht einmal 180 und in Berlin sowie Hamburg jeweils rund 600.

Die Blitzdichte (Einschläge in Relation zur Fläche) war im Saarland mit über 2,4 und in Rheinland-Pfalz mit fast 2,1 Erdblitzen pro Quadratkilometer am höchsten. In Bremen und Mecklenburg-Vorpommern war die Quote mit unter 0,5 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer am niedrigsten, wie aus den Blids-Daten weiter hervorgeht.

Weit über 5.000 Erdblitze im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Die meisten Erdblitze auf Ebene der gut 400 Landkreise in der Bundesrepublik wurden mit fast 5.400 im Eifelkreis Bitburg-Prüm registriert. Dahinter folgen mit zwischen fast 4.600 und knapp unter 4.000 solcher Naturereignisse die Kreise Ostprignitz-Ruppin (Brandenburg), Vogtlandkreis (Sachsen) und Jerichower Land (Sachsen-Anhalt).

Im Kreis Fürth schlugen 2018 hingegen nur 18, in Kiel nur 20 Blitze ein. Vergleichsweise niedrig war die Zahl der registrierten Naturereignisse mit jeweils unter 30 auch in Delmenhorst sowie in den Kreisen Hof und Bamberg.

Höchste Blitzdichte in Schweinfurt

Die höchste Blitzdichte auf Kreisebene wurde im Kreis Schweinfurt mit über fünf Einschlägen pro Quadratkilometer registriert. Dahinter folgen der Rheinisch-Bergische Kreis mit eine Quote von knapp vier sowie der Kreis Weilheim-Schongau und die Stadt Bonn mit Blitzdichten von jeweils über 3,5.

„Mit Schweinfurt haben wir einen Spitzenreiter, der bereits vor vier Jahren ganz vorne lag. Bei der relativ geringen Stadtfläche reichen einige wenige Gewitter, um letztlich eine hohe Blitzdichte auszuweisen“, erläutert Thern. Bei den nachfolgenden Rheinisch-Bergischer Kreis und dem Landkreis Weilheim-Schongau spiele eher die Nähe zu Höhen- und Gebirgslagen eine Rolle.

Weniger als 0,2 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer wurden in Kiel registriert. Knapp über dieser Marke lagen den Blids-Daten zufolge die Stadt Potsdam, Lüchow-Dannenberg und die Stadt Schwerin.

Die Hausrat- und Wohngebäudeversicherer haben im vergangenen Jahr für rund 290.000 Blitz- und Überspannungsschäden circa 280 Millionen Euro an Entschädigungsleistung erbracht. Der Durchschnittsschaden betrug nach vorläufigen Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) etwa 960 Euro (18.7.2019).