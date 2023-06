Dies sind die Hausratversicherer mit dem größten Beitragsschwund

22.6.2023 – Bei sieben der 50 größten Anbieter schrumpften zwischen 2016 und 2021 die Einnahmen in der Hausratversicherung. Die Alte Leipziger büßte laut dem „Branchenmonitor 2016-2021: Hausratversicherung“ prozentual am stärksten ein.

Das Beitragsaufkommen in der verbundenen Hausratversicherung ist in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus auf Zehnjahressicht betrachtet ein gutes Fünftel Prozent. 2021 summierten sich die gebuchten Bruttobeiträge auf 3,297 Milliarden Euro.

Dies bedeutet ein Plus von 0,8 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor, was die niedrigste Steigerungsrate seit 2012 darstellt. Zuvor wurde der Tiefstwert 2020 mit 1,6 Prozent (VersicherungsJournal 28.7.2022) erreicht. Sieben Mal in den letzten zehn Jahren waren es mehr als zwei Prozent. Von 2016 auf 2021 baute die Branche das Beitragsvolumen um rund ein Zehntel aus.

Sieben Anbieter mit Beitragsrückgängen

Bei der Entwicklung des Prämienaufkommens auf Unternehmensebene betrachtet werden riesige Unterschiede deutlich. So gingen die Beitragseinnahmen zwischen 2016 und 2021 bei sieben Gesellschaften zurück.

Die zeigt der „Branchenmonitor 2016-2021: Hausratversicherung“. Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Gesellschaften (Prämienvolumen) in diesem Zweig mit rund 91 Prozent Marktanteil.

Alte Leipziger mit dem größten Minus

Am stärksten verminderten sich die Einnahmen bei der Alten Leipziger Versicherung AG, die in jedem Jahr des Beobachtungszeitraums schrumpfte – insgesamt um rund ein Sechstel (auf 16,4 Millionen Euro). Das Verminderungstempo lag anfangs bei fast fünf Prozent und verlangsamte sich auf zuletzt unter drei Prozent.

Auch die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland verlor kontinuierlich (minus ein Achtel auf unter 30 Millionen Euro). Nach einer roten Null im Jahr 2018 nahm das Schrumpfungstempo wieder deutlich an Fahrt auf. Es stieg danach über gut zwei Prozent auf zuletzt zwei Mal fast vier Prozent.

Weitere Hausratversicherer mit Rückgängen

Zwischen sechs und fünf Prozent verloren die Janitos Versicherung AG (auf 12,7 Millionen Euro), die Interlloyd Versicherungs-AG (auf 15 Millionen Euro), die Axa Versicherung AG (auf 162,5 Millionen Euro) und die HDI Versicherung AG (auf 76 Millionen Euro). Die Versicherer im Raum der Kirchen Sachversicherung AG (VRK) verlor 1,3 Prozent (auf unter 13 Millionen Euro).

Die Alte Leipziger und die Helvetia gehörten übrigens auch zu den Marktteilnehmern mit besonders deutlichen Rückgängen beim Vertragsbestand (13.4.2023).

Janitos kontinuierlich im Minus

Der Interlloyd gelang immerhin zwei Mal ein Ausbau der Einnahmen. In den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums fielen die Reduzierungen mit zwei beziehungsweise drei Prozent dann besonders groß aus. Im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 494 KB) wird ein „Stornoüberhang im nationalen Geschäft“ zum Hintergrund für den Prämienrückgang aufgeführt.

Der HDI und die Axa konnten bei vier rückläufigen Jahren jeweils einmal zulegen. Letztere gewann dabei 2018 leicht hinzu. Die Hannoveraner konnten 2020 um fast fünf Prozent wachsen. Dies geschah laut dem hier abrufbaren Geschäftsbericht 2020 „infolge der Bestandsverschiebung der Glasversicherung zur Sparte Verbundene Hausratversicherung.“

Die Janitos verlor in jedem Jahr des Beobachtungszeitraums, wobei sich das Minus zuletzt von 2,2 Prozent auf gut ein Prozent reduzierte.

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Hausratversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die etwa 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.