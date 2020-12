Dies sind die größten privaten Unfallversicherer

7.12.2020 – Die Unfallversicherer hatten 2019 laut GDV rund 25,8 Millionen Verträge im Bestand. Sie erzielten damit fast 6,7 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Dem „Branchenmonitor 2014-2019: Unfallversicherung“ zufolge führt die Allianz die Ranglisten nach Policenbestand und nach Beitragseinnahmen an. Dahinter folgen Debeka und Generali Deutschland (Kontrakte) beziehungsweise Ergo und R+V (Prämie). Prozentual gesehen legte unter den Marktgrößen die Generali Deutschland am stärksten zu – bedingt durch Umstrukturierungen.

Die privaten Unfallversicherer hatten Ende 2019 laut dem „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2020“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) rund 25,8 Millionen Verträge im Bestand.

Dies sind zwar nach absoluten Zahlen 0,4 Millionen mehr als Ende 2018. Die „bereinigte Veränderungsrate aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit“ gibt der Verband allerdings mit minus 0,4 Prozent an.

Allianz bei den Einzelgesellschaften an der Spitze

Auf Ebene der Einzelgesellschaften betrachtet hatte mit fast 4,5 Millionen Kontrakten die Allianz Versicherungs-AG die meisten Policen in den Büchern. Dies zeigt der „Branchenmonitor: Unfallversicherung 2014-2019“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH und der Sirius Campus GmbH. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit rund 93 Prozent Marktanteil dargestellt.

An zweiter Stelle liegt die Debeka Allgemeine Versicherung AG mit knapp zwei Millionen vor der Generali Deutschland Versicherung AG mit etwa 1,85 Millionen Verträgen. An vierter Stelle findet sich die Ergo Versicherung AG mit über 1,7 Millionen Policen wieder.

Die Positionen fünf bis zehn belegen mit jeweils siebenstelligen Beständen die R+V Allgemeine Versicherung AG, die ADAC Versicherung AG, die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG, die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G., die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG und die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG.

Sonderfaktoren sorgen für großes Wachstum

Außergewöhnlich hohe Zuwächse im jeweils mittleren sechsstelligen Bereich errechnen sich für die Allianz und die Generali Deutschland. Ausschlaggebend dafür waren Sonderfaktoren. „Aufgrund der systematischen Umstellung im Unfallversicherungs-Geschäft erhöhte sich hier die Anzahl der Verträge statistisch um etwa 500.000 Stück“, wird im Allianz-Geschäftsbericht 2019 (1,3 MB) erläutert.

Zur Generali Deutschland schreiben die Studienautoren unter „Besonderheiten zu den analysierten Versicherern“ am Ende des Branchenmonitors: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugeründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeits-Vertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Die Anbieter mit den größten Steigerungen

In der Liste der wachstumsstärksten Marktgrößen landeten wenig überraschend Generali Deutschland (plus über die Hälfte, Position eins) und Allianz (plus ein Achtel, Rang drei) ganz weit vorne. An zweiter Stelle liegt die Huk-Coburg Allgemeine, die um etwa ein Siebtel zulegte. Der letztgenannte Anbieter wuchs bereits in den vergangenen Jahren durchgängig im zweistelligen Prozentbereich.

Zwischen fünf und knapp zwei Prozent lagen die Zuwachsraten 2019 beim Huk-Coburg VVaG, Bayerischen Versicherungsverband und ADAC. Leicht positiv war die Entwicklung bei der Debeka, leicht negativ bei der R+V.

Die Signal Iduna schrumpfte um knapp zwei Prozent, die Ergo um fast fünf Prozent. Bei letztgenanntem Akteur schmilzt der Bestand schon seit einigen Jahren auf etwa gleichbleibendem Niveau ab – unter anderem wegen des nicht mehr gezeichneten Geschäfts in der Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR).

Allianz auch nach Beitragsvolumen an der Spitze

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich laut GDV 2019 branchenweit auf 6,66 Milliarden Euro (plus 1,8 Prozent) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge. Zwar landete auch hier die Allianz (mit über 1,3 Milliarden Euro) an der Spitze.

An zweiter und dritter Stelle liegen – um jeweils eine Position besser als nach Verträgen – die Ergo mit knapp 605 Millionen Euro und die R+V mit etwa 415 Millionen Euro. Dahinter folgt um einen Platz schlechter als nach Kontrakten die Generali Deutschland mit rund 410 Millionen Euro. Die Debeka schneidet mit Rang fünf bei den Prämien um drei Positionen schlechter ab als nach Verträgen.

An sechster bis achter Stelle liegen die Signal Iduna (nach Policen auf Rang sieben), die Axa Versicherung AG (Platz 13. nach Verträgen) und der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (Position zwölf nach Kontrakten). Das Prämienaufkommen dieser Anbieter liegt zwischen knapp 300 Millionen Euro und gut 200 Millionen Euro.

Debeka mit dem größtem Prämienwachstum

Unter den Marktteilnehmern mit dem größten Beitragsaufkommen legte nach der Generali die Debeka am stärksten zu. Der Zuwachs betrug erneut (6.2.2020) rund fünf Prozent

Mehr als doppelt so stark wie der Markt wuchs ansonsten nur noch der LVM. Um jeweils knapp drei Prozent legten die Allianz und die R+V zu. Eine unterdurchschnittliche Steigerungsrate hatte die Signal Iduna zu verzeichnen. Um jeweils rund zwei Prozent reduzierte sich das Beitragsaufkommen bei der Ergo und der Axa.

