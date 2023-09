Dies sind die größten Lebensversicherer in Europa

11.9.2023 – Die Generali ist der größte Anbieter von Leben-Policen in Europa. Das geht aus einer Auswertung der spanischen Mapfre-Gruppe für das Geschäftsjahr 2022 hervor. Die Allianz landete an fünfter, die Talanx an neunter Stelle.

Die spanische Mapfre-Gruppe hat wieder ihr „Ranking der größten europäischen Versicherungsgruppen“ (PDF, 4,2 MB, spanisch) veröffentlicht. In diesem wird jeweils die kontinentale Top 15 in den Segmenten Leben, Nicht-Leben und insgesamt aufgelistet

Dabei orientiert sich die Reihenfolge am Prämienvolumen jeweils für das Geschäftsjahr 2022. Als Datenbasis haben die Studienautoren eigenen Angaben zufolge auf die Geschäftsberichte der jeweiligen Gesellschaften zurückgegriffen.

Generali erneut an der Spitze

Wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 25.7.2022), sicherte sich unter den Lebensversicherern die italienische Assicurazioni Generali S.p.A. den Spitzenplatz vor der französischen Axa SA. Die französische CNP Assurances SA kletterte vom vierten auf den dritten Platz nach oben und überholte dabei die ebenfalls französische Crédit Agricole Assurances SA.

Die Positionen fünf bis sieben belegen in unveränderter Reihenfolge die Allianz SE, die französische BNP Paribas Cardif SA und die italienische Poste Vita S.p.A. An achter Stelle liegt die britische Legal & General Group Plc, die sich um gleich fünf Ränge verbesserte.

Auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen um jeweils einen Platz schlechter als im Jahr zuvor die Talanx AG (von acht auf neun) und die französische Société Générale Assurances SA (Sogécap).

Auf den weiteren Plätzen befinden sich die Swiss Life AG (erneut auf Platz elf), die niederländische Aegon N.V. (von zehn auf zwölf), die französische BPCE Assurances (früher Natixis, von zwölf auf 13), die schweizerische Zurich Insurance Group (neu in der Top 15) und die britische Aviva Plc (von 14 auf 15).

Mit dem stärksten Wachstum

Nachdem vor Jahresfrist nur drei der aufgelisteten Akteure Beitragsrückgänge hinzunehmen hatten, traf dies 2022 auf gleich acht der Big Player zu. Am stärksten büßten Aviva (minus 14,1 Prozent), BNP Paribas Cardif (minus 13,0 Prozent) und Credit Agricole Assurances (minus 10,5 Prozent) ein.

Andererseits wuchs Legal & General mit fast einem Drittel am stärksten. Dies führen die Studienautoren insbesondere auf die „außergewöhnliche“ Steigerung in der Geschäftseinheit „Legal & General Retirement Institutional (LGRI) zurück.

Einen Prämienzuwachs im zweistelligen Prozentbereich schaffte ansonsten nur noch CNP. Hintergründe waren unter anderem Zukäufe auf dem italienischen Markt und ein starker Zuwachs im kontinentalen Geschäft außerhalb des Heimatmarktes.

Das Gesamtvolumen der 15 Lebensversicherer im Jahr 2022 wird in dem Mapfre-Report auf 325,694 Milliarden Euro beziffert. Das sind 0,1 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Die größten fünf Akteure sammelten 2021 Beiträge von 184,562 Milliarden Euro (plus 1,6 Prozent) ein.