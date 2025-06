Dies sind die größten Lebensversicherer Europas

26.6.2025 – Unter den 15 größten europäischen Lebensversicherern ist die Axa laut einer Mapfre-Untersuchung der größte Anbieter. Sie führt mit 31,4 Milliarden Euro Versicherungsumsatz im Jahr 2024 das Ranking an. Die Allianz liegt mit über 23,1 Milliarden auf Platz zwei. Position drei belegt die Generali mit 20,5 Milliarden Euro.

Der spanische Mapfre-Konzern hat wieder sein Ranking der größten europäischen Versicherungsgruppen veröffentlicht. Datenbasis sind die von den Gruppen selbst herausgegebenen Jahresberichte. Sortiert wurde die Liste nach dem sogenannten „Insurance Revenue“ oder „Versicherungsumsatz“ (nach IFRS 17), der 2024 erzielt wurde.

Der Datensammlung zufolge konnten die 15 größten Akteure ihre Einnahmen um 6,1 Prozent auf 166,1 Milliarden Euro steigern. Weit mehr als die Hälfte davon entfiel auf die Top Fünf, die ein Volumen von 96,1 Milliarden Euro erreichten (plus 5,2 Prozent).

Axa vor Allianz

Während in der Gesamtschau die Allianz SE vor der Axa SA an der Spitze liegt (VersicherungsJournal 24.6.2025), hatte in der Sparte Leben die französische Axa die Nase vorn. Sie erzielte im vergangenen Jahr einen Versicherungsumsatz von fast 31,4 Milliarden Euro.

An zweiter Stelle rangiert die deutsche Allianz mit 23,1 Milliarden Euro vor der italienischen Assicurazioni Generali S.p.A. mit 20,5 Milliarden Euro. Dahinter folgen mit jeweils über zehn Milliarden Euro die schweizerische Zurich Insurance Group AG, die deutsche Talanx AG und die französische CNP Assurances SA.

Auf den weiteren Plätzen

Die Positionen sieben und acht belegen die beiden britischen Marktteilnehmer Aviva Plc (fast 9,9 Milliarden Euro) und Legal & General Group Plc (knapp 8,7 Milliarden Euro). In die Top Ten schafften es auch die französische Crédit Agricole Assurances S.A. (fast 7,4 Milliarden Euro) und die Nationale-Nederlanden (6,7 Milliarden Euro).

Auf 6,4 bis 4,8 Milliarden Euro brachten es die schweizerische Swiss Life AG, die französische BNP Paribas Cardif SA sowie die drei britischen Versicherungsgruppen Phoenix Group Holdings plc, Rothesay Limited und M&G plc.

Drei Lebensversicherer mit gesunkenen Umsätzen

Bis auf drei Ausnahmen erzielten alle vorgenannten Anbieter 2024 höhere Einnahmen als ein Jahr zuvor. Zu dem Trio gehören M&G, Swiss Life und CNP.

Steigerungsraten zwischen einem und drei Prozent schafften Crédit Agricole, BNP Paribas Cardif, Nationale Nederlanden, Allianz und Talanx. Jeweils um die sechs Prozent legten Axa und Zurich zu. Die Generali baute den Umsatz um 8,4 Prozent aus, die Phoenix Group um 9,4 Prozent.

Legal & General baute den Umsatz um fast ein Siebtel und Aviva um ein knappes Viertel aus. Wachstumssieger war Rothesay mit einer Steigerung um über 39 Prozent.

Durch die unterschiedlichen Entwicklungen gab es einige Rangveränderungen. So zogen die Zurich (von vier auf drei) und die Talanx (von fünf auf vier) an der CNP vorbei. Letztere fiel von drei auf fünf zurück. Während M&G von 13 auf 15 nach unten rutschte, verbesserte sich die Phoenix Group von 14 auf 13. Den Aufstieg in die Top 15 schaffte der Wachstumssieger Rothesay.