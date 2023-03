Dies sind die größten Hausratversicherer

23.3.2023 – Die Hausratversicherer erzielten 2021 laut GDV mit 27,1 Millionen Verträgen rund 3,3 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Die Ranglisten führt laut dem „Branchenmonitor 2016-2021: Hausratversicherung“ jeweils die Allianz vor der Generali Deutschland an. An dritter Stelle liegen Provinzial (Umsatz) beziehungsweise Huk-Coburg VVaG (Policen). Prozentual legten unter den Marktgrößen der LVM (Verträge) respektive die DEVK Allgemeine (Beiträge) am stärksten zu. Am meisten verloren die Generali (Verträge) beziehungsweise die Axa (Prämie).

Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Versicherer hatten Ende 2021 im Zweig verbundene Hausratversicherung etwa 27,1 Millionen Verträge im Bestand. Im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 28.3.2022) bedeutet dies einen Zuwachs um rund 400.000 Kontrakte (plus 1,3 Prozent).

Allianz mit den meisten Verträgen

Die meisten Policen gehen auf das Konto der Allianz Versicherungs-AG (annähernd 2,7 Millionen Stück). Dahinter folgen die Generali Deutschland Versicherung AG mit knapp 1,7 Millionen Policen und die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. mit fast 1,5 Millionen Verträgen.

Dies ist dem „Branchenmonitor 2016-2021: Hausratversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH zu entnehmen. Die Untersuchung erfasst zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer in dieser Sparte mit rund 91 Prozent Marktanteil.

Die Positionen vier bis acht belegen die Axa Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, die Provinzial Versicherung AG und die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG. Sie weisen ebenfalls siebenstellige Vertragsbestände aus.

An neunter und zehnter Stelle liegen mit jeweils über 900.000 Kontrakten der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die Ergo Versicherung AG,

Provinzial klettert nach Fusion nach oben

Die Provinzial machte dem Branchenmonitor zufolge einen Sprung von Position 18 auf sieben. Hintergrund ist die Verschmelzung der Westfälischen Provinzial Versicherung AG (2020: Rang 16) auf die Provinzial Rheinland Versicherung AG (Platz 18). Die wurde dann in Provinzial Versicherung AG umfirmiert (13.12.2021).

Aus dem Datenmaterial errechnet sich ein Zuwachs an Kontrakten von 539.990 Stück (plus 109 Prozent). Dabei wurden für 2020 die Zahlen der Provinzial Rheinland den 2021er-Zahlen Zahlen der „neuen“ Provinzial gegenübergestellt.

Im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 2,2 MB) bietet das Unternehmen angepasste Vorjahreswerte (Addition der Werte von Provinzial Rheinland und Westfälischer Provinzial). Demnach nahm der Bestand um 8.745 Policen ab (minus 0,85 Prozent).

Drei weitere Branchengrößen im Minus

Drei weitere Akteure aus der vorgenannten Gruppe hatten im Vergleich zu 2020 Bestandsverluste hinzunehmen. Dabei verlor die Generali 12.960 Kontrakte. Die Axa büßte im unteren vierstelligen Bereich ein, die Ergo im mittleren dreistelligen Bereich. Die übrigen Marktgrößen legten angeführt von der Allianz (plus 60.037 Verträge) zu.

Auch prozentual gemessen hatte die Generali mit rund 0,8 Prozent die stärksten Bestandsverluste hinzunehmen. Die Axa verlor 0,2 Prozent, die Ergo im Promillebereich. Für die drei Akteure standen auch im Jahr zuvor Einbußen zu Buche. Andererseits legten der LVM und die Huk-Coburg-Allgemeine mit jeweils über drei Prozent am stärksten zu. Der Marktführer Allianz wuchs um über zwei Prozent.

Neben dem Sprung nach oben der Provinzial gab es einige weitere Positionsveränderungen in der Rangliste. So fiel die Ergo vom achten auf den zehnten und die DEVK Allgemeine vom siebten auf den achten Platz zurück.

Prämienvolumen: Provinzial an dritter Stelle

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich nach GDV-Angaben 2021 branchenweit auf annähernd 3,3 Milliarden Euro (plus 0,8 Prozent) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge.

Zwar liegt auch hier die Allianz (fast 400 Millionen Euro gebuchte Bruttoprämie) an der Spitze, gefolgt von der Generali Deutschland (194 Millionen Euro). An dritter Stelle folgt – vier Plätze besser als nach Verträgen – die Provinzial (knapp 169 Millionen Euro). Die Positionen vier und fünf (wie bei den Kontrakten) belegen die Axa (fast 163 Millionen Euro) und die R+V (gut 143 Millionen Euro).

Die Huk-Coburg a.G. (knapp 137 Millionen Euro) schnitt mit Rang fünf drei Plätze schlechter ab als nach Policen, die DEVK Allgemeine (rund 120 Millionen Euro) mit Position neun eine Stelle schlechter.

Jeweils zwei Ränge besser als nach Verträgen positioniert sind der LVM (auf sieben), die Ergo (auf acht) und die Württembergische Versicherung AG (auf zehn). Die Debeka Allgemeine Versicherung AG liegt in beiderlei Hinsicht an elfter Stelle. Auch die vier letztgenannten Akteure kommen jeweils auf Einnahmen im dreistelligen Millionenbereich.

DEVK Allgemeine mit über fünf Prozent Steigerung

Die größte Steigerungsrate errechnet sich aus den Branchenmonitor-Daten für die Provinzial (plus 114 Prozent). Nach den angepassten Daten aus dem Geschäftsbericht betrug das Plus 0,7 Prozent.

Von den übrigen Platzhirschen sammelten 2021 nur die Axa (minus 1,9 Prozent) und die Generali Deutschland (minus 0,7 Prozent) weniger Prämien ein als im Jahr zuvor. Bei der Axa waren dafür laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,2 MB) „prämienintensive Storni, die das Neugeschäft überlagerten“, verantwortlich.

Andererseits wuchs die DEVK Allgemeine mit 5,5 Prozent besonders stark. Steigerungsraten von knapp über beziehungsweise unter vier Prozent gelangen dem LVM und der Debeka.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Was die Profitabilität angeht, so landeten die Branchengrößen versicherungstechnisch mehrheitlich in der Gewinnzone. Nur drei von ihnen gaben mehr für Schäden und Kosten aus als an Beiträgen eingenommen wurden (23.3.2023).

