Dies sind die größten Hausratversicherer

15.12.2020 – Die Anbieter im Segment Hausrat hatten 2019 laut GDV rund 26,6 Millionen Verträge im Bestand. Sie erzielten damit gut 3,2 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Die Ranglisten nach Policen und Beitragseinnahmen führt jeweils die Allianz vor der Generali Deutschland an. Dahinter folgt nach Anzahl der Kontrakte der Huk-Coburg Verein beziehungsweise nach Prämie die Axa. Prozentual gesehen legten unter den Marktgrößen – ohne Sonderfaktoren – die Huk-Coburg-Allgemeine (Verträge) respektive die DEVK Allgemeine (Beiträge) am stärksten zu. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2014-2019: Hausratversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die Hausratversicherer hatten Ende 2019 laut dem „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2020“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) rund 26,6 Millionen Verträge im Bestand. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Zuwachs von etwa 300.000 Kontrakten (plus 0,8 Prozent).

Allianz mit den meisten Verträgen

Die meisten Policen gehen auf das Konto der Allianz Versicherungs-AG (knapp 2,6 Millionen Stück). Dahinter folgen die Generali Deutschland Versicherung AG mit circa 1,7 Millionen Policen und die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. mit fast 1,5 Millionen Verträgen.

Dies ist dem von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der Sirius Campus GmbH durchgeführten „Branchenmonitor 2014-2019: Hausratversicherung“ zu entnehmen. Die Analyse enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Gesellschaften in diesem Zweig mit rund 90 Prozent Marktanteil.

Die Positionen vier bis sechs belegen die Axa Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG und die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG mit ebenfalls siebenstelligen Vertragsbeständen.

An siebter bis zehnter Stelle liegen die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, die Ergo Versicherung AG, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die Debeka Allgemeine Versicherung AG. Die vorgenannten Akteure haben zwischen 985.000 und 814.000 Kontrakte im Bestand.

Zwischen plus 31.000 und minus 20.000 Verträgen

Insgesamt legten acht der zehn Marktgrößen mit mehr als 800.000 Verträgen im Vergleich zu 2018 (VersicherungsJournal 5.12.2019) um bis 31.300 Stück (Allianz) zu. Einbußen von jeweils knapp 20.000 hatten Ergo und Axa zu verzeichnen.

Nicht berücksichtigt wurde hier der Sonderfall der Generali Deutschland, für die ein Policenzuwachs von über 657.000 ausgewiesen wird. Hierzu schreiben die Studienautoren unter „Besonderheiten zu den analysierten Versicherern“ am Ende des Monitors: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugeründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeits-Vertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Gewinner und Verlierer beim Vertragsbestand

Die größten Steigerungsraten errechnen sich mit jeweils um die drei Prozent für die Huk-Coburg-Allgemeine, die DEVK Allgemeine und den LVM. Um jeweils über ein Prozent wuchsen Allianz und R+V.

Unterdurchschnittliche Wachstumsraten standen für den Huk-Coburg Verein und die Debeka zu Buche. Bei der Axa schrumpfte der Bestand um anderthalb Prozent, bei der Ergo um zwei Prozent.

Prämienvolumen: Allianz vor Generali, Axa und R+V

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich den Angaben des GDV zufolge 2019 branchenweit auf über 3,2 Milliarden Euro (plus 2,5 Prozent) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge.

Zwar liegt auch hier die Allianz (mehr als 800 Millionen Euro gebuchter Bruttoprämie) an der Spitze, gefolgt von der Generali Deutschland (fast 200 Millionen Euro). An dritter und vierter Stelle folgen – jeweils um zwei Plätze besser als nach Verträgen – die Axa (knapp 168 Millionen Euro) und die R+V (rund 138 Millionen Euro).

Der Huk-Coburg Verein schnitt mit 135 Millionen Euro mit Rang fünf zwei Positionen schlechter ab als nach Kontrakten. Die Plätze sechs und sieben nach Prämienvolumen belegen der LVM (bei den Policen auf Rang neun) und die Ergo (nach Verträgen an achter Stelle). Für beide Anbieter werden über 120 Millionen Euro ausgewiesen.

Rang acht (nach Policen sieben) steht für die DEVK Allgemeine zu Buche. Dahinter folgen die Württembergische Versicherung AG (nach Kontrakten auf Platz elf), die Debeka (auch bei den Prämien an zehnter Position) sowie die Huk-Coburg-Allgemeine (nach Policen an sechster Stelle). Das Prämienvolumen beträgt zwischen 110 und etwa 90 Millionen Euro.

Zwei Versicherer mit fünf Prozent Steigerung

Alle vorgenannten Akteure bis auf die Axa haben das Prämienvolumen ausgebaut. Prozentual am stärksten bergauf ging es – wiederum abgesehen von der Generali Deutschland (mit plus über zwei Dritteln) – bei der DEVK Allgemeinen und dem LVM mit jeweils rund fünf Prozent.

Deutlich überdurchschnittlich legten auch Debeka und Württembergische zu, leicht über dem Marktschnitt lag die Allianz. Knapp unter Branchenniveau wuchsen R+V und Huk-Coburg-Allgemeine. Der Huk-Coburg Verein baute das Beitragsauskommen um ein Prozent aus, die Ergo um 0,2 Prozent.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Was die Profitabilität angeht, so schnitten die Branchengrößen mehrheitlich besser ab als der Markt. Drei von ihnen landeten sogar in den Top Ten (15.12.2020).

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Hausratversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 783 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.