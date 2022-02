Dies sind die größten Autoversicherer

15.2.2022 – Die Kfz-Versicherer erzielten laut GDV mit über 124 Millionen Verträgen im Bestand etwa 28,9 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Die Ranglisten nach Policen und Beiträgen führt jeweils die Allianz vor der Huk-Coburg-Allgemeinen an. Dahinter folgen nach Anzahl der Kontrakte die Huk-Coburg a.G. beziehungsweise nach Prämie die VHV. Prozentual gesehen legte unter den Marktgrößen jeweils die Huk24 am stärksten zu, während die Axa jeweils am stärksten verlor. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die deutschen Kfz-Versicherer hatten Ende 2020 nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) etwa 124,3 Millionen Verträge im Bestand. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus um etwa 4,3 Millionen Stück beziehungsweise 2,4 Prozent.

Die meisten Policen (weit über 12,8 Millionen) auf Ebene der Versicherungs-Gesellschaften betrachtet gehen auf das Konto der Allianz Versicherungs-AG. An zweiter und dritter Stelle liegen die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG und die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. mit gut 10,6 beziehungsweise fast 7,4 Millionen Kontrakten.

Dies zeigt der „Branchenmonitor: Kraftfahrtversicherung 2015-2020“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In ihm werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit etwa 88 Prozent Marktanteil dargestellt.

Auf den weiteren Plätzen

Die Positionen vier und fünf belegen mit jeweils über sechs Millionen Verträgen der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G. und die VHV Allgemeine Versicherung AG. Dahinter folgen mit jeweils über vier Millionen die Huk24 AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG, die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG und die Axa Versicherung AG.

Auf jeweils über drei Millionen Kontrakte im Bestand kommen die Generali Deutschland Versicherung AG an zehnter sowie die Württembergische Versicherung AG an elfter Stelle.

Zwischen plus 465.000 und minus 300.200 Verträgen

Insgesamt legten neun der vorgenannten Marktgrößen mit mehr als drei Millionen Kontrakten im Vergleich zu 2019 zu. In absoluten Zahlen lagen die Veränderungen zwischen minus 300.211 (Axa) und plus 464.954 Kontrakten (Huk-Coburg-Allgemeine).

Bei der Axa fiel der Bestandsschwund in etwa doppelt so groß aus wie im Jahr zuvor. Dies geht vor allem auf die Entwicklung im Bereich Kfz-Haftpflicht zurück. Dort hat sich das Minus mit rund 217.000 Policen im Vergleich zum Vorjahr in etwa verdreifacht. In der Folge fielen die Kölner von der sechsten auf die neunte Position zurück.

Bei der Allianz setzte sich der Aufwärtstrend der Vorjahre nicht fort. Als Hintergrund hierzu nennt das Unternehmen im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 1,2 MB) unter anderem „die Übertragung eines Teilbestandes auf die Volkswagen Autoversicherung AG“.

Die Anbieter mit den größten Steigerungen

In der Liste der wachstumsstärksten Marktgrößen landete die Huk24 vorne. Der Anbieter legte mit 9,6 Prozent noch einmal etwas stärker zu als im Jahr zuvor. Er kletterte von Platz neun auf sechs im Ranking der Akteure mit dem größten Vertragsbestand.

Auch die VHV, die Huk-Coburg-Allgemeine, der LVM und die Württembergische wuchsen über dem Marktdurchschnitt. Knapp hinter diesem zurück blieben die DEVK Allgemeine und die R+V. Der Huk-Coburg VVaG baute den Bestand nicht einmal halb so stark wie der Markt aus.

Die Generali konnte nur leicht zulegen, während die Allianz knapp ein Prozent der Kontrakte verlor. Für die Axa fiel ein Minus von 6,5 Prozent an.

Prämienvolumen: VHV an dritter Stelle

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich nach GDV-Angaben 2020 branchenweit auf fast 28,9 Milliarden Euro (plus 1,1 Prozent) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge. Zwar liegt auch hier die Allianz (mit über 3,6 Milliarden Euro) vor der Huk-Coburg-Allgemeinen (gut zwei Milliarden Euro).

Dahinter folgt – zwei Plätze besser als nach Verträgen – die VHV. Der LVM belegt wie nach Policen Rang vier, die Huk-Coburg a.G. Position fünf (nach Kontrakten auf drei). An sechster (nach Policen neunter) Stelle findet sich die Axa wieder, wie nach Verträgen an siebter Stelle die R+V.

An achter (nach Policen an zehnter) Position liegt die Generali Deutschland. Auf den Plätzen neun bis elf folgen die DEVK Allgemeine (Rang acht nach Verträgen), die Huk24 (nach Kontrakten an sechster Stelle) und die Württembergische (ebenfalls Platz elf nach Policen).

Drei Akteure mit Prämienrückgängen

Die umsatzstärksten Anbieter haben das Prämienvolumen bis auf drei Ausnahmen allesamt ausgebaut. Die größten Einbußen hatte die Axa mit fast sechs Prozent zu verzeichnen. Dazu wird im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 1,2 MB) erläutert: „Das niedrige Mobilitätsniveau und weniger Neuzulassungen von Personenkraftwagen führten zu einem merklichen Rückgang der Beitragseinnahmen in den Kraftfahrtversicherungen.“

Leichte Einbußen von jeweils rund einem halben Prozent waren bei der Generali und dem Huk-Coburg VVaG zu beobachten. Letzterer führt dies im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 651 KB) auf einen harten Preiswettbewerb zurück.

Die Generali begründet die Entwicklung im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 728 KB) mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. „So wirkten sich die Reduktion der jährlichen Kilometer-Fahrleistung und vorübergehende Außerbetriebssetzungen im gewerblichen Bereich dämpfend auf die Beitragsentwicklung aus.“

Bis zu 5,5 Prozent Steigerung

Den größten Prämienzuwachs erzielte die Huk 24 mit 5,5 Prozent. Eine überdurchschnittliche Beitragssteigerung gelang auch der VHV, der Württembergischen, der R+V und dem LVM. Auf dem Niveau des Marktes agierten die Allianz und die Huk-Coburg-Allgemeine. Nur ein leichtes Wachstum war bei der DEVK Allgemeinen zu beobachten.

Bei fast allen Akteuren blieb das Plus hinter dem des Vorjahres zurück. Vermutlich hinterließ die Corona-Pandemie auch hier ihre Spuren.

In der Rangliste nach Beiträgen gab es diverse Veränderungen. Jeweils einen Platz nach oben kletterten die VHV (auf drei) und der LVM (auf vier), während die Axa von vier auf sechs zurückfiel. Zudem überholte die Huk24 die Württembergische und rangiert nun an zehnter Stelle.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.