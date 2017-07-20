Dies sind die fairsten Kompositversicherer aus Maklersicht

14.8.2025 – Einer Umfrage von Servicevalue und Focus Money zufolge gehen die Schadenversicherer BA die Bayerische Allgemeine, die Haftpflichtkasse, die Helvetia, die Interrisk und die Rhion am fairsten und partnerschaftlichsten mit unabhängigen Vermittlern um. Im Rechtsschutzsegment tun dies Arag, Auxilia und Concordia, in der Gewerbeversicherung Alte Leipziger, Helvetia, Rhion und VHV. Zur Bewertung standen 30 Kriterien aus sieben Leistungsdimensionen.

Die Servicevalue GmbH hat zusammen mit der Zeitschrift Focus Money zum achten Mal die Fairness von Maklerversicherern und -pools unter die Lupe genommen. Die Studie „Fairste Maklerversicherer 2024“ basiert auf einer Stichprobe von 5.956 Urteilen von 1.372 unabhängigen Vermittlern zu elf Maklerpools und zu 49 Versicherungsunternehmen.

Neben den Segmenten betriebliche Altersversorgung (bAV), Lebens- sowie Krankenversicherung (VersicherungsJournal 5.8.2025) sowie Maklerpools und -verbünde (7.8.2025) standen auch verschiedene Komposit-Sparten zur Bewertung. Hierzu gehörten die Gewerbe-, die Schaden- und die Rechtsschutzversicherung.

Sieben Leistungskategorien

Um das subjektive Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurden 30 Aspekte aus den folgenden sieben Leistungskategorien bewertet:

zentrale Vertriebsberatung (Reaktionsgeschwindigkeit, Gesprächsatmosphäre, Bearbeitungsgeschwindigkeit, fachliche Kompetenz),

Maklerbetreuung (Verfügbarkeit, Kompetenz und Befähigung des Maklerbetreuers),

Produkte (Angebot an Produkten sowie deren Qualität und Individualisierung, Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen, Prämiensysteme),

Schulungen (Angebot, Durchführung und Effizienz der Schulungen, interaktive Trainingsmöglichkeiten),

Angebots- und Verkaufssoftware (Kompatibilität und Praktikabilität der Software, interaktive Mitbewerbervergleiche, Software-Aktualisierungen, Service-Apps),

Datenlieferungseffizienz (Vollständigkeit des Daten- und Dokumentenimports als GDV-Import, Qualität der Maklerpost, Automatisierung beim Postabholen im MVP) und

Betriebsablauf (Rationalisierung der Abläufe, Fehlerfreiheit, Policierung, Betreuung der Bestandskunden, Provisions-/Courtage-/Honorarabrechnung einschließlich elektronischer Anpassung an das MVP, Umgang mit Beschwerden und Reklamationen).

Bewertung in fünf Stufen

Zur Bewertung stand den Befragten eine fünfstufige Skala von „ausgezeichnet“ (1) über „sehr gut“ (2), „gut“ (3) und „mittelmäßig“ (4) bis „schlecht“ (5) zur Verfügung. Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

Schadenversicherung: fünf Mal „sehr gut“

Im Bereich Schaden verkleinerte sich die Spitzengruppe im Vergleich zum Vorjahr (1.8.2024) von sechs auf fünf Anbieter. Dabei bestätigten die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, die Haftpflichtkasse VVaG, die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group und die Rhion Versicherung AG ihre Topbewertungen.

Neu in die „sehr gute“ Spitzengruppe aufgestiegen ist die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland. Aus dieser herausgefallen sind die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG und die NV-Versicherungen VVaG.

Während Letztere nicht mehr zu den Testkandidaten gehörte, schnitt die Itzehoer wie auch die Alte Leipziger Versicherung AG, die Ammerländer Versicherung VVaG und die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. mit „gut ab“.

Vier „sehr gute“ Gewerbeversicherer

Im Segment Gewerbe verteidigten die Alte Leipziger und die Rhion ihre Positionen in der Spitzengruppe. Neu dabei sind die Helvetia und die VHV Allgemeine Versicherung AG.

Nicht mehr dazu gehört die Baloise Sachversicherung AG Deutschland, die in den Kreis der nicht überdurchschnittlich bewerteten Akteure zurückfiel. Immerhin noch mit „gut“ schnitten die Dialog Versicherung AG und die HDI Versicherung AG ab.

Drei Mal „sehr gut“ in Rechtsschutz

In der Rechtsschutzversicherung schafften es neben der „Wiederholungstäterin“ Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG auf die Arag SE und die Concordia unter die „sehr guten“ Akteure.

In die Bewertungsklasse „gut“ verschlechterte sich die Itzehoer. Neuerdings „gut“ ist die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Die Ergo Versicherung gehört nicht mehr zu den überdurchschnittlich bewerteten Anbietern. Vor zwei Jahren hatte sie noch ein „sehr gut“ erzielt (1.8.2023).