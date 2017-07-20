Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Dies sind die fairsten Kompositversicherer aus Maklersicht

14.8.2025 – Einer Umfrage von Servicevalue und Focus Money zufolge gehen die Schadenversicherer BA die Bayerische Allgemeine, die Haftpflichtkasse, die Helvetia, die Interrisk und die Rhion am fairsten und partnerschaftlichsten mit unabhängigen Vermittlern um. Im Rechtsschutzsegment tun dies Arag, Auxilia und Concordia, in der Gewerbeversicherung Alte Leipziger, Helvetia, Rhion und VHV. Zur Bewertung standen 30 Kriterien aus sieben Leistungsdimensionen.

Die Servicevalue GmbH hat zusammen mit der Zeitschrift Focus Money zum achten Mal die Fairness von Maklerversicherern und -pools unter die Lupe genommen. Die Studie „Fairste Maklerversicherer 2024“ basiert auf einer Stichprobe von 5.956 Urteilen von 1.372 unabhängigen Vermittlern zu elf Maklerpools und zu 49 Versicherungsunternehmen.

Neben den Segmenten betriebliche Altersversorgung (bAV), Lebens- sowie Krankenversicherung (VersicherungsJournal 5.8.2025) sowie Maklerpools und -verbünde (7.8.2025) standen auch verschiedene Komposit-Sparten zur Bewertung. Hierzu gehörten die Gewerbe-, die Schaden- und die Rechtsschutzversicherung.

Sieben Leistungskategorien

Um das subjektive Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurden 30 Aspekte aus den folgenden sieben Leistungskategorien bewertet:

  • zentrale Vertriebsberatung (Reaktionsgeschwindigkeit, Gesprächsatmosphäre, Bearbeitungsgeschwindigkeit, fachliche Kompetenz),
  • Maklerbetreuung (Verfügbarkeit, Kompetenz und Befähigung des Maklerbetreuers),
  • Produkte (Angebot an Produkten sowie deren Qualität und Individualisierung, Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen, Prämiensysteme),
  • Schulungen (Angebot, Durchführung und Effizienz der Schulungen, interaktive Trainingsmöglichkeiten),
  • Angebots- und Verkaufssoftware (Kompatibilität und Praktikabilität der Software, interaktive Mitbewerbervergleiche, Software-Aktualisierungen, Service-Apps),
  • Datenlieferungseffizienz (Vollständigkeit des Daten- und Dokumentenimports als GDV-Import, Qualität der Maklerpost, Automatisierung beim Postabholen im MVP) und
  • Betriebsablauf (Rationalisierung der Abläufe, Fehlerfreiheit, Policierung, Betreuung der Bestandskunden, Provisions-/Courtage-/Honorarabrechnung einschließlich elektronischer Anpassung an das MVP, Umgang mit Beschwerden und Reklamationen).
WERBUNG

Bewertung in fünf Stufen

Zur Bewertung stand den Befragten eine fünfstufige Skala von „ausgezeichnet“ (1) über „sehr gut“ (2), „gut“ (3) und „mittelmäßig“ (4) bis „schlecht“ (5) zur Verfügung. Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

Schadenversicherung: fünf Mal „sehr gut“

Im Bereich Schaden verkleinerte sich die Spitzengruppe im Vergleich zum Vorjahr (1.8.2024) von sechs auf fünf Anbieter. Dabei bestätigten die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, die Haftpflichtkasse VVaG, die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group und die Rhion Versicherung AG ihre Topbewertungen.

Neu in die „sehr gute“ Spitzengruppe aufgestiegen ist die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland. Aus dieser herausgefallen sind die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG und die NV-Versicherungen VVaG.

Während Letztere nicht mehr zu den Testkandidaten gehörte, schnitt die Itzehoer wie auch die Alte Leipziger Versicherung AG, die Ammerländer Versicherung VVaG und die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. mit „gut ab“.

Vier „sehr gute“ Gewerbeversicherer

Im Segment Gewerbe verteidigten die Alte Leipziger und die Rhion ihre Positionen in der Spitzengruppe. Neu dabei sind die Helvetia und die VHV Allgemeine Versicherung AG.

Nicht mehr dazu gehört die Baloise Sachversicherung AG Deutschland, die in den Kreis der nicht überdurchschnittlich bewerteten Akteure zurückfiel. Immerhin noch mit „gut“ schnitten die Dialog Versicherung AG und die HDI Versicherung AG ab.

Drei Mal „sehr gut“ in Rechtsschutz

In der Rechtsschutzversicherung schafften es neben der „Wiederholungstäterin“ Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG auf die Arag SE und die Concordia unter die „sehr guten“ Akteure.

In die Bewertungsklasse „gut“ verschlechterte sich die Itzehoer. Neuerdings „gut“ ist die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Die Ergo Versicherung gehört nicht mehr zu den überdurchschnittlich bewerteten Anbietern. Vor zwei Jahren hatte sie noch ein „sehr gut“ erzielt (1.8.2023).

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Altersversorgung · App · Berufsunfähigkeit · Bestandskunden · Betriebliche Altersversorgung · Fortbildung · Gewerbeversicherung · Kompositversicherung · Maklerbetreuer · Maklercourtage · Marktforschung · Provision · Rechtsschutz · Sachversicherung
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Dies sind die fairsten Kompositversicherer aus Maklersicht
6.8.2024 – Welche Schaden-, Rechtsschutz- und Gewerbeversicherer ihren Job nach Einschätzung von unabhängigen Vermittlern besonders gut machen, wurde in einer Umfrage mit 30 Kriterien ermittelt. Zwei Akteure schafften es gleich in zwei Segmenten in die „sehr gute“ Spitzengruppe. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Die fairsten Kompositversicherer aus Maklersicht
1.8.2023 – In einer Umfrage mit 30 Kriterien wurde ermittelt, welche Schaden-, Rechtsschutz- und Gewerbeversicherer ihren Job aus Sicht von unabhängigen Vermittlern besonders gut machen. Nur ein Akteur schaffte es in zwei Segmenten in die Spitzengruppe. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Dies sind die fairsten Maklerpools
12.8.2024 – In einer Umfrage mit 30 Kriterien wurde ermittelt, welche Pools und Verbünde ihren Job aus Sicht von unabhängigen Vermittlern besonders gut machen. Kein Akteur ist seit sechs Jahren ununterbrochen „sehr gut“. Einem Akteur gelang dies immerhin fünfmal. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Dies sind die fairsten Maklerpools
2.8.2023 – In einer Umfrage mit 30 Kriterien wurde ermittelt, welche Pools und Verbünde ihren Job aus Sicht von unabhängigen Vermittlern besonders gut machen. Kein Akteur ist seit fünf Jahren ununterbrochen „sehr gut“. Einem Akteur gelang dies immerhin vier Mal. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Servicevalue: Die fairsten Gewerbeversicherer aus Maklersicht
22.11.2021 – In einer Umfrage mit 30 Leistungskriterien wurde ermittelt, welche Anbieter ihren Job besonders gut machen. Nur ein Akteur verteidigt seine Top-Platzierung aus dem Vorjahr. Zwei fallen aus der Spitzengruppe heraus, einer steigt neu ein. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Welche Versicherer und Pools Makler am fairsten finden
30.9.2019 – Die Favoriten der unabhängigen Vermittler hat Servicevalue in einer Befragung ermittelt. Dabei sind zwei Versicherungsgruppen durch mehrere sehr gute Bewertung in den sechs untersuchten Sparten aufgefallen. (Bild: Tumisu, Pixabay, CC0) mehr ...
 
Diese PKV-Anbieter behandeln Makler am fairsten
20.7.2017 – Welche privaten Krankenversicherer im Umgang mit unabhängigen Vermittlern am fairsten sind, hat Servicevalue in einer Maklerbefragung ermittelt. Bewertet wurden 30 Kriterien – von der Bearbeitungs-Geschwindigkeit über die Maklerbetreuung und die Policierung bis hin zu den Produkten. (Bild: Wichert) mehr ...