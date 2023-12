20.12.2023 – Nur sieben Lebensversicherer erhielten im aktuellen Jahrgang der Analysen zur Unternehmensqualität von Ascore, Map-Report, Morgen & Morgen, IVFP und DFSI mindestens drei Mal die Höchstnote. Dabei schafften Allianz und LV 1871 jeweils vier Mal die Topbewertung. Den Akteuren Baloise, BL die Bayerische, Europa, Hannoversche und Ideal gelang dies jeweils drei Mal. 25 weitere Anbieter schafften zumindest einmal die Topnote. Wegen höchst unterschiedlicher Testdesigns unterscheiden sich die Noten zum Teil gewaltig.

WERBUNG

Jedes Jahr nehmen zahlreiche Analysehäuser die Unternehmensqualität von Lebensversicherern unter die Lupe. Dabei legen sie ihren Untersuchungen höchst unterschiedliche Bewertungsparameter und -raster mit meist selbst gewählten Gewichtungen zugrunde.

Verschiedene Bewertungssystematiken

Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) etwa durchleuchtet für ihr „M&M Rating LV-Unternehmen“ die Faktoren Erfolg, Bestand sowie Sicherheit und stellt dabei auf 13 Kennzahlen ab. Weitere Details sind in der „M&M Rating LV-Unternehmen Dokumentation 2023“ (PDF, 246 KB) zu finden. Die Rüsselsheimer wenden ein Fünf-Sterne-System an, wobei fünf Sterne „ausgezeichnet“ und ein Stern „sehr schwach“ bedeuten.

Für das von der Franke und Bornberg GmbH herausgegebene „Bilanzrating deutscher Lebensversicherung 2022“ (Map-Report Heft 931) greifen die Analysten auf 13 Bilanzkennzahlen zurück. Diese reichen von „A“ wie Abschlusskosten über „R“ wie Rechnungszins-Anforderung bis „W“ wie „Wachstum APE“. Die fünfstufige Notenskala reicht von „mmm+“ („exzellent“) bis „m-“ („befriedigend“).

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) fokussiert für ihr „LV-Rating Unternehmensqualität“ auf 24 Kriterien aus den Bereichen Stabilität/ Größe, Sicherheit, Ertragskraft/ Gewinn und Markterfolg. Weitere Details haben die Analysten in diesem Dokument (PDF, 427 KB) zusammengestellt. Die beste Ratingnote ist ein „exzellent“.

Die DFSI Ratings GmbH nimmt für ihre Untersuchung der Unternehmensqualität der deutschen Lebensversicherer Kennzahlen aus den Bereichen Substanzkraft, Produktqualität und Service unter die Lupe. Die sechsstufige Bewertungsskala reicht von „exzellent“ bis „mangelhaft“.

WERBUNG

Ascore: Scoring statt Rating

Die Ascore Das Scoring GmbH unterzieht die Lebensversicherungs-Unternehmen ausdrücklich keinem Rating, sondern einem Scoring-Verfahren. Dabei wird jedem der 16 bewertungsrelevanten Kriterien aus den Bereichen Erfahrung, Sicherheit, Erfolg und Bestand ein Score beziehungsweise Punkt zugewiesen.

Bei dem Scoringverfahren wird für jedes Kriterium, bei dem eine selbst definierte Benchmark inklusive Toleranz erfüllt ist, ein Punkt vergeben. 1,0 Zähler gibt es „bei Überschreiten (oder Erreichen) der Benchmark innerhalb der einfachen Toleranz. So ergibt sich insgesamt eine Gesamtpunktzahl, die auf sechs Kompasse umgelegt und in Kompassen dargestellt wird“, wird erläutert.

Wird diese Vorgabe nicht erreicht, aber die Messlatte mit doppelter Toleranz, so gibt es einen halben Punkt. Wird die Messlatte verfehlt, gibt es keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen eines anderen Kriteriums kompensiert werden. Bestenfalls sind sechs Kompasse („herausragend“) erreichbar, im schlechtesten Fall ist es einer („schwach“).

Unterschiedliche Anzahl der Testkandidaten und der Top-Anbieter

Unterschiede zwischen den Analysen sind auch bei der Zahl der getesteten Unternehmen sowie bei der Anzahl der Marktteilnehmer mit der Höchstnote zu beobachten. So erhielten bei Ascore zwölf der 59 untersuchten Akteure die Bestnote sechs Kompasse (VersicherungsJournal 8.12.2023).

M&M vergab an 19 von 63 Lebensversicherern die Topnote fünf Sterne (18.10.2023). Beim IVFP-Rating bekamen 24 von 87 Gesellschaften die beste Bewertung „exzellent“ (16.11.2023), beim Map-Report drei von 55 Unternehmen die Höchstnote „mmm+“ („exzellent“) (8.11.2023). Im DFSI-Rating schnitt nur einer der 36 untersuchten Anbieter mit der Bestnote „exzellent“ ab (20.10.2023).

Urteile gehen zum Teil weit auseinander

Im Endeffekt weisen die Sterne, Kompasse, „m“-Anzahl oder „exzellenten“ Benotungen einen Weg zur Einschätzung der Unternehmensqualität der Lebensversicherer. Aufgrund der unterschiedlichen Bewertungssystematiken gehen die Benotungen teils weit auseinander.

So werden etwa die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG und die Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG vom IVFP in die zweitbeste Notenklasse „sehr gut“ eingestuft. Beim Map-Report reichte es hingegen jeweils nur zu einem „m-“ („ausreichend“), was der fünfthöchsten Ratingklasse entspricht.

Diese Anbieter sind mehrmals „spitze“

Auch wegen der stark voneinander abweichenden Anzahl an Testkandidaten gibt es zwischen allen Ergebnissen der fünf Analysehäuser nur eine recht kleine Schnittmenge. So erhielten lediglich sieben (Vorjahr: sechs) Akteure in mindestens drei Untersuchungen die Spitzennote.

Vier Mal gelang dies der Allianz Lebensversicherungs-AG und der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) (jeweils nicht DFSI). ). Drei Mal die Topbewertung bekamen die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, die BL die Bayerische Lebensversicherung AG, die Europa Lebensversicherung AG, die Hannoversche Lebensversicherung AG (jeweils nicht Map- Report und nicht DFSI) sowie die Ideal Lebensversicherung a.G. (nicht Ascore, nicht DFSI).

Lebensversicherer mit der Bestnote in mindestens drei Analysen der Unternehmensqualität Versicherer/ Analysehaus Ascore* Map-Report** M&M*** IVFP**** DFSI**** Allianz 6 mmm+ 5 exzellent sehr gut Baloise 6 mmm 5 exzellent gut BL die Bayerische 6 mmm 5 exzellent sehr gut Europa 6 mmm 5 exzellent sehr gut Hannoversche 6 mmm 5 exzellent sehr gut Ideal 5 mmm+ 5 exzellent sehr gut LV 1871 6 mmm+ 5 exzellent sehr gut

Gruppe mit einem Absteiger und zwei Aufsteigern

Im Vergleich zum Vorjahr (22.12.2022) ist die Württembergische Lebensversicherung AG aus der Gruppe mit mindestens drei Höchstnoten herausgefallen. Neu in diese Riege aufgestiegen sind die Baloise und die BL die Bayerische.

Elf weitere Anbieter erhielten in zwei Analysen zur Unternehmensqualität die Bestnote. Einmal gelang dies 13 Gesellschaften.

Weitere Details zum Vergleich der Unternehmensqualität der Lebensversicherer und die vollständige Übersicht stehen Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals unter diesem Link zur Verfügung.