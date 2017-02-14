Dies sind die besten Krankenhauszusatz-Tarife im Urteil von Morgen & Morgen

12.11.2025 – Das Analysehaus hat 148 Offerten von etwa drei Dutzend Anbietern bewertet. Insgesamt 58 Angebote von 27 Produktgebern erreichten die Höchstnote „ausgezeichnet“ (fünf Sterne).
Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat auch in diesem Jahr wieder Produkte aus der privaten Krankenzusatzversicherung unter die Lupe genommen. Im Segment Krankenhauszusatz haben die Analysten sich 148 Lösungen von rund drei Dutzend Anbietern der privaten Krankenversicherung (PKV) angeschaut. Die Anzahl der Testkandidaten bewegte sich damit auf dem Niveau der Vorjahre (27.9.2024, 14.8.2023, 4.7.2022).
Der Analyse liegen 28 unterschiedlich gewichtete Leistungsfragen zugrunde. Diese geben Auskunft über Sachverhalte und Produkteigenschaften, die nach Angaben der Analysten wesentlich für die Bedingungsqualität sind. Der Fokus habe auf Kundenfreundlichkeit und der Eindeutigkeit der Aussagen gelegen.
Die Leistungsfragen können entweder „voll erfüllt“ (entspricht 100 Prozent der Punkte), „eingeschränkt erfüllt“ (50 Prozent der Punkte) oder „nicht erfüllt“ (entspricht null Punkten) sein. Grundsätzlich gilt eine Antwort als „eingeschränkt erfüllt“, wenn weder „voll erfüllt“ noch „nicht erfüllt“ erreicht ist.
Maximal sind 78 Punkte zu erreichen, für die Höchstnote „ausgezeichnet“ (fünf Sterne) sind mindestens 60 Zähler erforderlich. Für ein „sehr gut“ (vier Sterne) braucht es 50 Punkte, für ein „durchschnittlich“ (drei Sterne) 40 Punkte und für ein „schwach“ (zwei Sterne) 30 Zähler.
Für das Erreichen einiger Notenklassen muss ein Testkandidat bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllen. Welche dies sind und weitere Details zur Methodik können in der Rating-Dokumentation (PDF, 143 KB) nachgelesen werden.
In der aktuellen Ratingauflage haben die Analysten erneut an deutlich mehr als jedes dritte Angebot die Bestnote vergeben. Weiterhin um die 40 Prozent der Offerten erhielten vier Bewertungssterne, etwa jedes zehnte (Vorjahr: elfte) Produkt drei Sterne.
Für 16 (2024: 14) Testkandidaten reichte es nur zu einem „schwach“. Das entspricht fast einem Neuntel der Testkandidaten. Schlechtere Noten wurden nicht vergeben.
Zur Gruppe der Anbieter mit mindestens einem Fünf-Sterne-Tarif gehören in alphabetischer Reihenfolge die
Bis auf die Envivas und die LKH, die erst im Vorjahr in die Riege der Anbieter mit einem „FFF+“-Tarif aufgestiegen sind, handelt es sich um mehrfache „Wiederholungstäter“.
Die vollständigen Ergebnislisten können auf dieser Internetseite eingesehen werden.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.