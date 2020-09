Dies sind die Anbieter mit der größten bAV-Kompetenz

10.9.2020

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat am Dienstag die aktuelle Auflage ihres Kompetenz-Ratings zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) veröffentlicht. Die Analysten haben elf Mal die Höchstnote „fünf Sterne“ vergeben, dies an die folgenden Anbieter (in alphabetischer Reihenfolge):

Aus der Spitzengruppe herausgefallen sind im Vergleich zum vorigen Ratingsauflage (VersicherungsJournal 31.8.2018) die Nürnberger Lebensversicherung AG und die Run-off-Gesellschaft Proxalto Lebensversicherung AG (früher Generali Leben; 1.7.2019). Neuerdings zu den Topanbietern gehört die Ergo Vorsorge.

Das bereits zum sechsten Mal durchgeführte bAV-Kompetenz-Rating ist nach Institutsangaben eine interaktive Analyse von nicht-öffentlichen, sensiblen Daten, die direkt von den Gesellschaften an das IVFP geliefert werden.

Untersuchungsgegenstand waren insgesamt über 90 Einzelkriterien in Beratung und Haftung (jeweils 30 Prozent Gewichtung) sowie Service und Verwaltung (jeweils 20 Prozent). Weitere Details zur Methodik und zu den Ergebnissen sind auf dieser Internetseite zu finden.