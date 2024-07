Dies sind Deutschlands beste Dienstleister der Versicherungswirtschaft

18.7.2024 – Großer Gewinner der Servicevalue-Untersuchung „Deutschlands beste Dienstleister im Versicherungswesen“ ist die Allianz. In acht von 21 Sparten wurden die Münchener an die Spitze gewählt. Die Debeka und die ADAC Versicherungen räumten dreimal ab.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit dem Handelsblatt die besten Dienstleister in der Versicherungswirtschaft ermittelt. Das Ranking basiert auf mehr als 110.000 Bewertungen zu 616 Anbietern aus 21 Kategorien.

Kundenadressen der Anbieter wurden nicht eingeholt oder genutzt, betonen die Analysten. Die untersuchten Gesellschaften seien nicht in die Studie eingebunden gewesen.

Die Methodik

Für die repräsentativ ausgesteuerte Untersuchung wurden von Mai bis Juni Panelisten zu einer Onlinebefragung eingeladen. Diese erhielten jeweils eine überschaubare Auswahl an Unternehmen zur Bewertung.

Für die Beurteilung waren sechs Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Dies waren:

„der beste Anbieter“,

„besser als die meisten Anbieter“,

„ein guter Anbieter“,

„weder noch“,

„kann ich nicht beurteilen“ und

„ist mir nicht bekannt“.

Jeder Anbieter wurde in mehreren Befragungswellen jeweils 1.000 Personen angezeigt. Ausgewertet wurden nur Antworten von Studienteilnehmern, die zuvor in den vergangenen 24 Monaten Leistungen vom bewerteten Dienstleister in Anspruch genommen hatten.

Die Beurteilung

Zur Auswertung schreiben die Analysten: „Im ersten Schritt werden je Kategorie die prozentualen Anteile der ‚der beste Anbieter‘-Urteile eines Dienstleisters im Vergleich aller ‚der beste Anbieter‘-Urteile über alle untersuchten Dienstleister der jeweiligen Kategorie erfasst.“

Dieses Vorgehen berücksichtige die Marktverhältnisse. Im Ergebnis zeige sich der beste Dienstleister einer Kategorie anhand der meisten „der beste Anbieter“-Urteile.

Im zweiten Schritt wurden die Mittelwerte über die Antwortmöglichkeiten eins bis vier je Dienstleister berechnet und kategorienspezifisch gerankt. Dieses Vorgehen lasse die Marktverhältnisse außen vor, heißt es.

„Dienstleister, die einen im Vergleich mit allen untersuchten Anbietern der jeweiligen Kategorie überdurchschnittlichen Wert erzielen, gelten als ‚beste Dienstleister‘, wenn der Mittelwert oberhalb des Kategorienmittelwertes liegt“, wird berichtet.

Die Spitzenreiter bei den Versicherern…

Unter den Berufsunfähigkeitsversicherern, den Lebensversicherern, den Privathaftpflichtversicherern, den Unfallversicherern und Wohngebäudeversicherern sowie in den Sparten betriebliche Altersversorgung (bAV) und betriebliche Krankenversicherung (bKV) setzten sich die Allianz Versicherungen an die Spitze. Dies gelang dem Anbieter auch bei den Tierversicherungen.

Die weiteren Erstplatzierten in der jeweils betrachteten Sparte sind:

…und Portalen und Maklern

Platz eins bei den Krankenkassen ging an die Techniker Krankenkasse.

Unter den Portalen für den Versicherungsvergleich liegt die Check24-Gruppe auf Position eins. Bei den Maklern gewann die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe).

In den 21 Kategorien erhielten zahlreiche weitere Gesellschaften die Auszeichnung „Beste Dienstleister“. Die Ergebnisse sind frei zugänglich auf der Homepage von Servicevalue einsehbar.