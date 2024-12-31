Die zehn größten Anbieter von Fondspolicen

7.10.2025 – Die Zeitschrift „Fonds professionell“ hat wieder die Anlagevolumina von Lebensversicherern analysiert, die hierzulande Investmentprodukte im Policenmantel anbieten. Das Feld der insgesamt 66 untersuchten Unternehmen führt die Generali mit verwalteten 30,5 Milliarden Euro knapp 14,6 Prozent des Gesamtvolumens an.

Von den zehn größten Anbietern fondsgebundener Lebensversicherungen am deutschen Markt haben jeweils zwei im vergangenen Jahr die Plätze getauscht. Die Nürnberger Lebensversicherung AG verdrängt die HDI Lebensversicherung AG von Rang sechs und die Ergo Versicherungen die Skandia Lebensversicherung AG von Platz neun.

Das zeigt die diesjährige Marktstudie der Zeitschrift Fonds professionell, für die Bestände von 66 Versicherern analysiert wurden. Zum Jahreswechsel stellte die Assekuranz ihren Kunden demnach 4.500 Investmentprodukte von 182 Kapitalverwaltungsgesellschaften bereit.

Die Analysten kommen nach eigenen Angaben auf eine Marktabdeckung von 97 Prozent. Das von Fonds professionell berücksichtigte Anlagevolumen beträgt 209 Milliarden Euro. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) beziffert die Kapitalanlagen aller Fondspolicen auf 216 Milliarden Euro.

Generali Leben unangefochten an der Spitze

Mit 30,5 Milliarden Euro kommt die Generali Deutschland Lebensversicherung AG auf einen Anteil von knapp 14,6 Prozent am Gesamtvolumen der von Fonds professionell analysierten Verträge. Es folgen die Mitbewerber Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (20,3 Milliarden Euro beziehungsweise 9,7 Prozent) und R+V Lebensversicherung AG (16,8 Milliarden Euro; acht Prozent).

Auf Rang vier folgt die Heidelberger Lebensversicherung AG. Sie käme zusammen mit den weiteren Anbietern aus der Viridium-Gruppe – Skandia, Proxalto Lebensversicherung AG und Entis Lebensversicherung AG – auf einen Marktanteil von 11,6 Prozent. Mit etwas Abstand folgt die Allianz Lebensversicherungs-AG auf dem fünften Rang.

Würde man den HDI zusammen mit den ebenfalls zum Talanx-Konzern gehörenden Neue Leben Lebensversicherung AG, Targo Lebensversicherung AG und LPV Lebensversicherung AG zusammenrechnen, würde das mit einen Marktanteil von 6,6 Prozent für Platz fünf des Rankings reichen.

Die zehn größten Fondsbestände deutscher Lebensversicherer Rang Unternehmen 2023 2024 1 Generali 25,5 30,5 2 Zurich 18,4 20,3 3 R+V 15,8 16,8 4 Heidelberger 12,6 14,7 5 Allianz 9,9 12,6 6 Nürnberger 8,1 10,4 7 HDI 8,4 9,7 8 WWK Lebensversicherung a.G. 5,6 6,5 9 Ergo 4,1 5,5 10 Skandia 4,9 5,3

Konzerne mit mehreren Töchtern vertreten

Rangplatz acht belegt wieder die WWK, auf die Ende vorigen Jahres 3,1 Prozent des Gesamtmarkts entfielen. Dahinter folgen in diesem Jahr die zusammengezählten Bestände der Konzernschwestern Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, Ergo Life S.A. und Ergo Direkt AG. Ende 2023 lag das Trio noch hinter der Skandia.

Die weitere Viridium-Tochtergesellschaft Proxalto folgt auf Platz 15. Davor rangieren die Bayern Versicherung Lebensversicherung AG, die Debeka Lebensversicherungsverein a.G., die zusammengefassten Schwestergesellschaften des Provinzial-Konzerns und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

Auf den Plätzen 16 bis 20 folgen:

Letztere umfasst auch das frühere Lebensgeschäft der Barmenia Versicherungen, die jetzt zu den Barmeniagothaer Versicherungen gehören (VersicherungsJournal 26.5.2025).