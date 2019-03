Die Zahl der Versicherungs-Unternehmen schrumpft immer weiter

14.3.2019 – Zwischen 2008 und 2017 ist die Zahl der aktiven Versicherungs-Gesellschaften europaweit um über 600 auf nur noch etwa 3.400 zurückgegangen. Dies zeigen Daten von Insurance Europe. In Deutschland lag das Minus mit einem Siebtel leicht unter dem Europaschnitt von gut einem Sechstel. In den anderen drei großen Märkten Großbritannien, Frankreich und Italien verringerten sich die Akteure um bis zu über ein Drittel.

Ende 2017 waren in den 32 Mitgliedsländern des europäischen Versichererverbandes Insurance Europe 3.413 Versicherungs-Gesellschaften aktiv. Dies geht aus kürzlich von der Vereinigung veröffentlichten Daten hervor. Europaweit belief sich der Rückgang demnach auf 2,5 Prozent.

Nur zwei Länder mit Zuwachs

Österreich und Zypern waren die einzigen Länder, in denen mehr Versicherungs-Unternehmen gezählt wurden als 2016. Der größte Rückgang war mit über einem Fünftel in Bulgarien zu verzeichnen. Auch in den vier großen europäischen Märkten, die rund drei Viertel des Beitragsaufkommens erwirtschaften, verlief die Entwicklung negativ.

In Italien verminderten sich die Gesellschaften mit minus 8,0 Prozent auf 103 Gesellschaften am stärksten. In Großbritannien ging die Zahl der Versicherungs-Unternehmen um sechs Prozent auf 436 zurück. Vergleichsweise moderat verlief das Schrumpfen in Frankreich (minus 2,2 Prozent auf 271) sowie Deutschland (minus 1,1 Prozent auf 528).

Dass in der Bundesrepublik nur ein leichter Rückgang verzeichnet wurde, dürfte vor allem auf eine relativ hohe Zahl an Neugründungen zurückzuführen sein.

Die Zahl der Verkäufe oder Verschmelzungen war nur leicht höher.

Minus ein Sechstel auf Zehnjahressicht

Wie das Datenmaterial von Insurance Europe weiter zeigt, lag die Zahl der aktiven Versicherungs-Gesellschaften 2016 auf diesem Kontinent noch bei über 3.500. 2008 waren es sogar noch mehr als 4.000 Unternehmen. Auf Zehnjahressicht stand damit europaweit ein Minus von rund einem Sechstel zu Buche.

In Deutschland fiel der Rückgang mit etwa einem Siebtel leicht unterdurchschnittlich aus. In den drei anderen großen Märkten auf diesem Kontinent ging es hingegen deutlich stärker bergab: in Großbritannien um ein gutes Fünftel, in Frankreich um fast ein Viertel und in Italien sogar um über ein Drittel.

Weitere Details

Weitere Informationen zu Geschäftsentwicklung auf dem europäischen Versicherungsmarkt können der kürzlich von Insurance Europe veröffentlichten Publikation „European Insurance in Figures 2017“ (PDF, 3,3 MB) entnommen werden.

In dieser werden unter anderem Daten zur Prämienentwicklung, zur Versicherungsdichte und -durchdringung sowie zu den Vertriebswege-Anteilen in den 32 Mitgliedsländern aufgelistet.