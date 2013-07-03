Die Wohngebäudeversicherer mit den höchsten Schadenquoten

16.12.2025 – Die Schadenaufwendungen der 50 größten Marktteilnehmer in Wohngebäude erhöhten sich 2024 um etwa ein Zwölftel. 30 von ihnen hatten Zunahmen von bis zu über 250 Prozent (Rhion) zu verzeichnen, allerdings aufgrund eines Sonderfaktors. Bei der Ösa ging es mit über einem Fünftel am stärksten nach unten. Die höchste Schadenquote wies die Adler mit 92,1 Prozent aus. Das zeigt der „Branchenmonitor 2025: Wohngebäudeversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig.

Die Schadenaufwendungen (nach Formblatt 2 RechVersV) der 50 umsatzstärksten Wohngebäudeversicherer sind 2024 um ein Zwölftel auf 8,77 Milliarden Euro gestiegen. Dies ist dem „Branchenmonitor 2025: Wohngebäudeversicherung“ zu entnehmen.

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. In dieser werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer in der Sparte mit rund 95 Prozent Marktanteil dargestellt. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor war es mit einem Zehntel noch stärker nach oben gegangen (VersicherungsJournal 4.3.2025).

20 Akteure mit gesunkenem Aufwand

Entgegen dem Branchentrend ging bei 40 Prozent der Marktteilnehmer der Schadenaufwand zurück. Am stärksten nach unten zeigte die Kurve mit über einem Fünftel (auf 20,6 Millionen Euro) bei der Öffentlichen Feuerversicherung Sachsen-Anhalt (Ösa).

Das Unternehmen merkt hierzu im Geschäftsbericht 2024 (PDF, 2,6 MB) an: „Die Anzahl der im Berichtsjahr gemeldeten Schäden lag mit 12.259 Stücken 4,1 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Sowohl der Schadenaufwand aus Kumulereignissen als auch der Großschadenaufwand waren rückläufig.“

Um etwas über beziehungsweise unter ein Sechstel sank der Schadenaufwand bei der Helvetia Schweizerischen Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland (auf unter 71 Millionen Euro) und bei der HDI Versicherung AG (auf unter 103 Millionen Euro). Ein Minus von einem Achtel hatte die Bayerische Landebrandversicherung AG (auf unter 101 Millionen Euro) zu verzeichnen.

Rhion mit der stärksten Zunahme

Die stärkste Zunahme war bei der Rhion Versicherung AG, bei der sich der Aufwand auf 53 Millionen Euro verzweieinhalbfachte. Hintergrund war laut Geschäftsbericht 2024 (PDF, 1 MB) die Erhöhung des Eigenanteils in der Sparte von 25 auf 75 Prozent. Noch stärker stiegen in diesem Zuge die Einnahmen, die sich auf 73,3 Millionen Euro fast verdreieinhalbfachten.

Auch die Rheinland Versicherungs AG erhöhte laut Geschäftsbericht 2024 (PDF, 1 MB) den Eigenbehalt im Mitversicherungsgeschäft von 25 auf 75 Prozent. Bei ihr verdreifachte sich der Umsatz auf 36 Millionen Euro, während die Schadenaufwendungen um 153 Prozent auf 22,7 Millionen Euro zunahmen.

Um über zwei Drittel höhere Aufwendungen hatte mit 53 Millionen Euro die WGV-Versicherung AG zu verzeichnen. Um jeweils knapp die Hälfte nach oben zeigte die Kurve bei der Saarland Feuerversicherung AG (auf 38 Millionen Euro) und bei der Barmenia Allgemeinen Versicherungs-AG (auf 42,5 Millionen Euro).

Adler mit der höchsten Schadenquote

Setzt man die Schadenaufwendung in Relation zum Umsatz (verdiente Bruttoprämien), so gaben neun der aufgeführten Versicherer nur für diesen Posten über 80 Prozent der Einnahmen aus. Die höchste Schadenquote wird mit 90,2 Prozent für die Adler Versicherung AG ausgewiesen.

Jeweils knapp 88 Prozent waren es bei der Bayerische Versicherungsverband Versicherungs-AG und bei der Signal Iduna Allgemeinen Versicherung AG. Die Saarland und die WGV-Versicherung AG kamen auf Schadenquoten von je knapp 84 Prozent.

WGV und Saarland mit höherem Schadenaufwand

Während es beim Bayerischen Versicherungsverband, bei der Signal Iduna und der Adler vergleichsweise moderat um 4,5 bis 7,4 Prozentpunkte nach oben ging, erhöhte sich die Schadenquote der WGV um 26 Prozentpunkte. Der Aufwand erhöhte sich wie oben dargelegt um über zwei Drittel, während der Umsatz „nur“ um ein Sechstel (auf 63 Millionen Euro) zunahm.

Im Geschäftsbericht 2024 (PDF, 5,4 MB) erläutert das Unternehmen, die Hochwasser in Süddeutschland an Pfingsten 2024 (6.6.2024, 29.5.2024) seien ursächlich für einen deutlichen Anstieg der Schadenquote gewesen. Die WGV hatte im Jahr zuvor noch die niedrigste Quote aufzuweisen und rutschte auf Position 46 der entsprechenden Rangliste ab.

Auch die Saarland war von den gerade Starkregenereignissen zu Pfingsten stark betroffen. Das Umsatzplus von einem Fünftel blieb weit hinter dem Anstieg des Schadenaufwands zurück. Bei ihr erhöhte sich die Schadenquote um fast 20 Prozentpunkte, wodurch es vom zehnten auf den 49. Platz abwärts ging.

Der „Branchenmonitor 2025: Wohngebäudeversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.