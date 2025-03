Die Wohngebäudeversicherer mit den höchsten Schadenquoten

4.3.2025 – Die Schadenaufwendungen der 50 größten Marktteilnehmer in Wohngebäude erhöhten sich 2023 um ein gutes Zehntel. Zwölf von ihnen hatten Zunahmen von bis zu fast 79 Prozent (Bayerischer Versicherungsverband) zu verzeichnen. Bei der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse ging es mit fast 60 Prozent am stärksten nach unten. Die Schadenquoten lagen zwischen 42,6 (Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse) und 91,4 Prozent (Mannheimer). Das zeigt der „Branchenmonitor 2024: Wohngebäudeversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig.

WERBUNG

Die Schadenaufwendungen (nach Formblatt 2 RechVersV) der 50 umsatzstärksten Wohngebäudeversicherer sind 2023 um ein Zehntel auf 8,11 Milliarden Euro gestiegen. Dies ist dem „Branchenmonitor 2024: Wohngebäudeversicherung“ zu entnehmen.

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der verbundenen Wohngebäudeversicherung (VGV), die auf rund 95 Prozent Marktanteil kommen.

Zwölf Akteure mit gesunkenem Aufwand

Entgegen dem Branchentrend ging bei einem Dutzend Marktteilnehmer der Schadenaufwand zurück. Am stärksten nach unten zeigte die Kurve mit fast 60 Prozent (auf 11,2 Millionen Euro) bei der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse.

Das Unternehmen war im Jahr davor von einer die Orkanserie im Februar besonders stark betroffen gewesen (VersicherungsJournal 21.2.2022, 22.2.2022, 28.2.2022). In der Folge waren die Aufwendungen mit etwa vier Fünfteln marktweit am stärksten gestiegen (14.8.2024).

Ein Minus von einem guten Drittel (auf 77 Millionen Euro) hatte die Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG zu verzeichnen. Um etwas über beziehungsweise unter ein Viertel sank der Schadenaufwand bei der Provinzial Versicherung AG (auf 631 Millionen Euro) und der Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung AG (auf 33 Millionen Euro).

Ein Rückgang von etwa einem Fünftel stand für die Oldenburgische Landesbrandkasse (auf 32 Millionen Euro) zu Buche. Die vier vorgenannten Anbieter hatten ein Jahr zuvor ebenfalls deutlich höhere Belastungen durch die Orkanserie zu verkraften.

Bayerischer Versicherungsverband mit dem stärksten Anstieg

Bei den übrigen drei Vierteln der aufgelisteten Akteure fiel der Aufwand 2023 höher aus als ein Jahr zuvor. Die stärkste Steigerung war bei der Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG zu beobachten (plus fast vier Fünftel auf 379 Millionen Euro).

Zum Hintergrund erläutert das Unternehmen im Geschäftsbericht 2023 (PDF, 3,5 MB): „Schadenseitig war das Unternehmen vor allem durch eine außerplanmäßige Belastung mit Schäden aus Naturkatastrophenereignissen geprägt.

Mit dem Hagelsturm ‚Denis‘, der im August 2023 schwerpunktmäßig massive Schäden in Südbayern verursachte, trat das zweitgrößte Kumulereignis in der Unternehmensgeschichte des Konzerns Versicherungskammer ein. Darüber hinaus spürte der Bayerischer Versicherungsverband einen Schadenanstieg aus insgesamt höheren inflationsbedingten Schadenbedarfen.“

Weitere Anbieter mit deutlich erhöhtem Aufwand

Deutlich nach oben (jeweils um rund die Hälfte) ging der Aufwand auch bei der Alten Leipziger Versicherung AG (auf 78 Millionen Euro), bei der BGV-Versicherung AG (auf über 30 Millionen Euro) sowie bei der WGV-Versicherung AG (auf 31 Millionen Euro).

Steigerungen von teils weit über 40 Prozent hatten auch die Bayerische Landesbrandversicherung AG (auf fast 117 Millionen Euro) und die Generali Deutschland Versicherung AG (auf 281 Millionen Euro) zu verzeichnen.

Fast alle nennen als Begründung höhere Schadenbedarfe infolge inflations- und nachfragebedingt gestiegene Handwerker- und Materialkosten.

Große Unterschiede beim Aufwand pro Vertrag

Die Schadenaufwendungen pro Versicherungsvertrag lagen zwischen 88,16 Euro (Bayerische Landesbrand) und 1.422,74 Euro (Mannheimer Versicherung AG). Jeweils deutlich über 800 Euro waren es bei der Nürnberger Allgemeinen Versicherungs-AG und der Signal Iduna Allgemeinen Versicherung AG.

Bei der Mannheimer ging es um ein gutes Drittel nach oben, bei der Nürnberger und der Signal Iduna jeweils um rund ein Zehntel.

Zu den Anbietern mit vergleichsweise niedrigen Werten gehören unter anderem auch die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, die WGV und die Oldenburgische Landesbrand.

Der Bayerische Versicherungsverband sortiert sich mit 433,88 an 27. (2022: fünfter) Stelle ein, während die Alte Leipziger mit 673,75 Euro Position 47 einnimmt. Die BGV-Versicherung belegt mit 383,76 Rang 20 (2022: sechs)

Die Anbieter mit den höchsten Schadenquoten

Setzt man die Schadenaufwendung in Relation zum Umsatz (verdiente Bruttoprämien), so gaben zwei der aufgeführten Anbieter nur für diesen Posten bereits mehr als 90 Prozent dessen aus, was sie einnahmen. Dies waren die Mannheimer und die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg.

Bei der Huk234 AG waren es knapp 85 Prozent, beim Bayerischen Versicherungsverband 83 Prozent. Während letztgenannter Akteur aus den oben beschriebenen Gründen einen Anstieg um rund 30 Prozentpunkte hinzunehmen hatte, konnte sich der Huk-Coburg VVaG leicht verbessern.

Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse mit der niedrigsten Schadenquote

Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse schnitt mit einer Schadenquote von 42,6 Prozent in Wohngebäude am besten ab. Zwischen 57 und 59 Prozent lagen die WGV-Versicherung, die Oldenburgische Landesbrand, die Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG und die VHV Allgemeine Versicherung AG.

Nur bei der WGV erhöhte sich die Quote (plus fast zehn Prozentpunkte). Bei den anderen vier Anbietern zeigte die Kurve nach – um mindestens einen Prozentpunkt (VHV). Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse konnte die Quote um etwa 74 Punkte senken. Dadurch gelang ein Sprung vom letzten auf den ersten Platz.

Nachdem laut Geschäftsbericht 2023 (PDF, 1,8 MB) im Jahr zuvor der „mit Abstand größten Sturmschaden in unserer 270-jährigen Geschichte“ zu stemmen war, seien zuletzt nur einige wenige größere Feuerschäden und fünf kleinere Sturmereignisse angefallen.

Der „Branchenmonitor 2024: Wohngebäudeversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2018 bis 2023). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.