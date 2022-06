Die Wohngebäudeversicherer mit dem größten Beitragsschwund

9.6.2022 – Condor und Bayerische Landesbrand hatten von 2015 auf 2020 in der verbundenen Wohngebäudeversicherung Beitragsrückgänge zu verzeichnen. Alte Leipziger, Helvetia, SV, und Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse bauten das Prämienvolumen laut dem „Branchenmonitor 2015-2020: Wohngebäudeversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig nur deutlich unterdurchschnittlich aus.

Das Beitragsaufkommen in der verbundenen Wohngebäudeversicherung ist in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus auf Zehnjahressicht betrachtet fast vier Fünftel. 2020 summierten sich die Einnahmen auf über 8,8 Milliarden Euro (gebuchte Bruttobeiträge).

Lediglich zu Beginn des Betrachtungszeitraums ging es um weniger als sechs Prozent bergauf. 2019 und 2020 waren es jeweils über sieben Prozent. Von 2015 auf 2020 baute die Branche das Prämienvolumen um annähernd 40 Prozent aus.

Condor verliert besonders stark

Bei der Entwicklung des Prämienaufkommens sind auf Unternehmensebene betrachtet riesige Unterschiede zu beobachten. Bei zwei Akteuren gingen die Beitragseinnahmen zwischen 2015 und 2020 gar zurück.

Dies ist dem „Branchenmonitor 2015-2020: Wohngebäudeversicherung“ zu entnehmen. Die Untersuchung der V.E.R.S. Leipzig GmbH erfasst zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit einer Marktabdeckung von rund 95 Prozent.

Bei der Condor Allgemeine Versicherungs-AG nahm das Volumen im Betrachtungszeitraum um fast 30 Prozent auf 36 Millionen Euro ab. Hintergrund ist, dass sich das Unternehmen im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen von verschiedenen Agentur- und Maklerverbindungen getrennt hat.

Auch der Bestand nach Stückzahl verminderte sich – und zwar um über die Hälfte auf knapp 60.000. 2019 und 2020 ging es dann wieder aufwärts – um jeweils rund ein Sechstel (VersicherungsJournal 21.3.2022). Beim Prämienvolumen gelang der Gesellschaft zuletzt sogar zum dritten Mal in Folge eine Steigerung.

Auch Bayerische Landesbrand mit Rückgängen

Einbußen von fast neun Prozent auf etwa 164 Millionen Euro hatte die Bayerische Landesbrandversicherung AG hinzunehmen. Nach abwechselnd leichten Zu- und Abnahmen zu Beginn des Beobachtungszeitraums ging es seit 2018 mit jeweils etwa drei Prozent vergleichsweise deutlich nach unten.

Dies führt das Unternehmen auf die Umstellung des Bestands auf ein neues Produkt zurück, das in der Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG geführt wird. Auf Sechsjahressicht betrug das Minus beim Bestand fast 230.000 Policen.

Weitere Anbieter mit unterdurchschnittlichen Wachstumsraten

Deutlich schwächer als der Markt legten von 2015 auf 2020 vor allem die Alte Leipziger Versicherung AG (plus 7,3 Prozent auf 68,2 Millionen Euro) sowie die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland, (plus 7,8 Prozent auf 102,5 Millionen Euro) zu.

Vergleichsweise niedrige Zuwachsraten hatten ferner die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG (plus ein Sechstel auf fast 619 Millionen Euro) und die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse (plus ein knappes Viertel auf fast 21 Millionen Euro) zu verzeichnen.

Bei den vorgenannten Marktteilnehmern schrumpften auch die Vertragsbestände. Die SV hatte nach absoluten Zahlen mit rund 262.000 Stück sogar den branchenweit größten Policenschwund zu verzeichnen. Prozentual gesehen war die vierthöchste Reduzierung von etwa einem Siebtel zu beobachten.

Nur bei der Condor (minus über die Hälfte) sowie der Alten Leipziger und der HDI Versicherung AG (jeweils minus rund ein Fünftel) fielen die Rückgänge noch stärker aus.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeit

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Wohngebäudeversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse.

Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.