Die wertvollsten Versicherermarken

29.5.2018 – In der Kategorie Versicherer im weltweiten Markenwertranking von Kantar Millward Brown landet die Allianz an fünfter Stelle, unmittelbar vor der französischen Axa. Wertvollste Versicherermarken sind Ping An und China Life.

Auch in diesem Jahr hat das internationale Marketing- und Marktforschungs-Unternehmen Kantar Millward Brown wieder ein Ranking der wertvollsten Marken erstellt. Der Markenwert wird dabei auf Basis von Finanzkennzahlen und Daten aus der Markt- und Verbraucherforschung berechnet.

„Ein Schlüsselkriterium, um den Marktwert einer Marke zu bestimmen, ist die Einschätzung der Marke durch den Verbraucher, da der Markenwert (in US-Dollar) insbesondere durch die folgenden Faktoren bestimmt wird: Geschäftsergebnis, Produktgestaltung, klare Positionierung und Marktführerschaft“, wird zur Methodik erläutert.

Allianz auf Platz fünf der Versicherer

In der weltweiten Rangliste der Versicherer setzte sich in einem chinesischen Duell Ping An mit 26,1 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 22,5 Milliarden Euro) klar gegen China Life (rund 16,4 Milliarden US-Dollar – 14,1 Milliarden Euro) durch.

Auf dem dritten Platz landete die Marke AIA aus Honkong mit über 15,1 Milliarden US-Dollar (13,0 Milliarden Euro) vor State Farm aus den Vereinigten Staaten. Deren Markenwert wird mit fast 11,2 Milliarden US-Dollar (9,6 Milliarden Euro) angegeben.

Auf den Positionen fünf und sechs landeten mit der deutschen Allianz und der französischen Axa die ersten europäischen Versicherer. Die Markenwerte betragen rund 9,4 Milliarden US-Dollar (8,1 Milliarden Euro) beziehungsweise 7,4 Milliarden US-Dollar (6,4 Milliarden Euro).

Auf den Plätzen sieben bis zehn liegen Geico (USA), China Pacific Insurance (CPIC, China) sowie die beiden Neueinsteiger Progressive (USA) und Prudential (Großbritannien). Herausgefallen aus der Top Ten sind im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 7.6.2017) die Zurich (Schweiz) und Met Life (USA).

Markenwert gestiegen

Der Wert der Top-Ten-Versicherermarken ist nach den Berechnungen von Kantar Millward Brown um über ein Drittel gestiegen. Im vergangenen Jahr hatte es noch ein Minus von einem Prozent gegeben. Im Jahr davor gab es ein Plus von zwei Prozent (VersicherungsJournal 9.6.2016), ein weiteres Jahr zuvor sogar einen Zuwachs von satten 21 Prozent.

Am stärksten zugelegt beim Markenwert haben Ping An und die Allianz mit knapp über beziehungsweise knapp unter 50 Prozent.

Das Plus bei dem chinesischen Spitzenreiter wird unter anderem damit begründet, dass zum Konzern ein Online-Gesundheits-Dienstleister sowie diverse Krankenhäuser gehören, wodurch sich Ping An als breit aufgestellter Finanzdienstleister positioniere. Hervorgehoben wird ferner die Beteiligung an der global agierenden Bank HSBC.

Die Allianz hat laut Kantar Millward Brown unter anderem aufgrund der Beteiligung an dem US-Insurtech Lemonade (VersicherungsJournal Medienspiegel 24.4.2017) sowie Zukäufen in Nordafrika, Nigeria und Saudi-Arabien ihren Markenwert kräftig gesteigert. Dazu beigetragen hätten auch die Trennung von Kapitalanlagen mit schwacher Performance sowie starke Geschäftszahlen (VersicherungsJournal 16.2.2018).

Deutsche Marken mit großem Abstand zur Weltspitze

Insgesamt konnte sich die Allianz nicht unter den weltweit 100 wertvollsten Marken platzieren. Die weltweite Rangliste wird angeführt von zwei Technologiekonzernen. Die Reihenfolge lautet unverändert Google (Markenwert: 302,1 Milliarden US-Dollar – 259,8 Milliarden Euro) vor Apple (300,6 Milliarden US-Dollar – 258,6 Milliarden Euro).

Spitzenreiter in Deutschland ist SAP mit einem Markenwert von umgerechnet 47,6 Milliarden Euro. Es folgen die Deutsche Telekom (35,7 Milliarden Euro), Mercedes-Benz (22,1 Milliarden Euro) und BMW (22,0 Milliarden Euro). Dies entspricht weltweit dem 17. (SAP) beziehungsweise 25. Rang (Deutsche Telekom) respektive den Positionen 46 (Mercedes Benz) und 47 (BMW).