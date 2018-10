Die Waschstraße und das Automatikgetriebe

1.10.2018 – Weist ein Betreiber einer Autowaschanlage seine Kunden nicht darauf hin, dass bei automatikbetriebenen Fahrzeugen neueren Typs die Zündung zur Verhinderung der Parksperre eingeschaltet sein muss, so haftet er für einen daraus entstandenen Schaden. Das hat das Amtsgericht München mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 6. September 2018 entschieden (213 C 9522/16).

Der Kläger war mit seinem mit einem Automatikgetriebe ausgestatteten Personenkraftwagen eines bayerischen Herstellers in eine Waschstraße eingefahren. In einem von dem Betreiber ausgehängten Hinweis hieß es: „Gang raus; Automatik 'N'; Motor abstellen; nicht lenken; nicht bremsen.“

Doch obwohl der Kläger behauptete, sich an diese Anweisung gehalten zu haben, wurde sein Fahrzeug während des Waschvorgangs nach rechts aus der Schleppkette herausgehoben, so dass es plötzlich schräg in der Waschstraße stand.

Schäden am Fahrzeug

Nachdem der Kläger in Panik die Hupe betätigt hatte, wurde die Waschstraße zum Stillstand gebracht. Ein Mitarbeiter versicherte ihm, dass sich der Vorgang nicht wiederholen und man nach Verlassen der Waschstraße die Schäden an dem Fahrzeug aufnehmen werde.

Kurz darauf wurde der Waschvorgang fortgesetzt. Doch auch dieses Mal sprang das Auto aus der Schleppkette. Dadurch wurden die zuvor an dem Fahrzeug bereits entstandenen Schäden noch verstärkt.

Der Betreiber der Waschstraße behauptete, seine ihm obliegende Verkehrssicherungs-Pflicht im Rahmen des ihm Zumutbaren erfüllt zu haben. Die Schäden an dem Fahrzeug des Klägers seien offenkundig dadurch entstanden, dass er während des Waschvorgangs gebremst oder gelenkt habe. Das wurde von dem Kläger entschieden bestritten.

Parksperre

Weil man sich nicht einigen konnte, landete der Fall vor Gericht. Dort erlitt der Betreiber der Waschstraße eine Niederlage.

Ein vom Münchener Amtsgericht beauftragter Sachverständiger kam zu dem Ergebnis, dass bei moderneren automatikgetriebenen Fahrzeugen bei ausgeschalteter Zündung eine Parksperre greift. Diese sei im Zusammenwirken mit der Sicherheitsrolle und einem für den Radstand zu kurzen Rollenabstand dazu geeignet, den Wagen aus der Schlepprolle herauszuheben.

Viele Waschstraßen seien noch nicht auf die immer länger werdenden Radabstände neuerer Fahrzeugtypen eingestellt.

Fehlender Hinweis

Nach Ansicht des Gerichts hätte der Waschstraßenbetreiber seine Kunden darauf hinweisen müssen, dass bei automatikbetriebenen Fahrzeugen neueren Typs die Zündung eingeschaltet sein muss, um eine Parksperre zu verhindern. Denn die Kunden hätten weder wissen können noch müssen, dass es aufgrund der Länge ihres Fahrzeugs sowie der Größe der Radabstände zu Vorfällen wie jenem, den der Kläger erlebt hatte, kommen konnte.

Der Betreiber der Waschstraße wurde daher dazu verurteilt, den Schaden, der dem Kläger durch den Zwischenfall entstanden war, in vollem Umfang zu ersetzen. Nach einer Mitteilung des Gerichts soll die Waschstraße nach dem Vorfall, um weitere Schäden zu vermeiden, inzwischen dem Stand der neuesten Technik angepasst worden sein.

Dass erhöhte Anforderungen an den Anlagenbetreiber zu stellen sind, wenn eine Waschstraße mit Fahrzeugen mit Automatikgetriebe genutzt wird, belegt auch ein Urteil des Ansbacher Landgerichts aus dem Jahr 2015 (VersicherungsJournal 9.7.2015).