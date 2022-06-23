Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Die wachstumsstärksten Schaden-/Unfallversicherer

15.12.2025 (€) – 49 der 50 größten Kompositversicherer bauten ihr Prämienvolumen im Geschäftsjahr 2024 aus. Am stärksten legte die ADAC Autoversicherung zu (plus fast 30 Prozent). Sie machte dadurch den größten Sprung nach oben in der Rangliste (von 43 auf 36). Das zeigt eine Auflistung in der Ausgabe 12/2025 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Berufsunfähigkeit · Geschäftsbericht · Kfz-Versicherung · Rechtsschutz · Senioren
