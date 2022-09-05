Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Die wachstumsstärksten Rechtsschutzversicherer

2.2.2026 (€) – 20 der 25 größten Rechtsschutz-Anbieter haben zwischen 2019 und 2024 ihre Bestände ausgebaut. Am stärksten nach absoluten Zahlen wuchs die Arag, prozentual gemessen die VGH. Fast alle legten in jedem Jahr des Betrachtungszeitraums zu. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2025: Rechtsschutzversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Rechtsschutz
