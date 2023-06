Die wachstumsstärksten Haftpflichtversicherer

12.6.2023 – Auf Sechsjahressicht betrachtet haben acht der 50 größten Anbieter in der allgemeinen Haftpflichtversicherung ihre gebuchten Bruttoprämien um mindestens ein Drittel ausgebaut. Der Markt legte „nur“ um ein knappes Zehntel zu. Prozentual wuchsen Provinzial und Generali – jeweils fusionsbedingt – am stärksten. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2016-2021: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Versicherer haben das Prämienvolumen in der allgemeinen Haftpflichtversicherung von 2016 auf 2021 um 9,7 Prozent auf rund 8,41 Milliarden Euro ausgebaut.

Fünf der 50 umsatzstärksten Akteure hatten an dem Aufwärtstrend nicht teil. Um sogar jeweils vier Prozent gingen die gebuchten Bruttoprämien beim DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. (auf unter 33 Millionen Euro) und der Alten Leipziger Versicherung AG (auf 62 Millionen Euro) zurück.

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2016-2021: Haftpflichtversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. Die Analyse enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Gesellschaften in diesem Zweig mit rund 93 Prozent Marktanteil.

Fast alle Anbieter im Plus

Insgesamt 16 der aufgelisteten Akteure legten bestenfalls durchschnittlich zu. 28 Gesellschaften wiederum wuchsen um mehr als zehn Prozent und damit stärker als die Branche insgesamt.

Kein Wert für den Zeitraum liegt für die erst kürzlich gegründete Dialog Versicherung AG (25.10.2018, 23.10.2018) vor. Bei dem Unternehmen verminderten sich zwischen 2019 und 2021 die Einnahmen um 8,6 Prozent auf 90,5 Millionen Euro.

Fusionen treiben Wachstum bei Generali und Provinzial

Dem Branchenmonitor zufolge legten auf Sechsjahressicht acht Marktteilnehmer um mehr als ein Drittel zu. Wachstumssieger ist die Provinzial Versicherung AG, die ihre Einnahmen zwischen 2016 und 2021 auf knapp 288 Millionen Euro fast verzweieinhalbfachen konnte. Mehr als eine Verdoppelung gelang der Generali Deutschland Versicherung AG (auf 375 Millionen Euro).

Hintergründe für die massiven Steigerungen waren Fusionen. So ist das Plus bei der Provinzial insbesondere auf die Verschmelzung der Westfälischen Provinzial Versicherung AG auf die Provinzial Rheinland Versicherung AG zurückzuführen, die dann in Provinzial Versicherung AG umfirmiert wurde (13.12.2021).

Zu beachten ist auch, dass für 2016 bis 2020 die Zahlen der Provinzial Rheinland den 2021er-Zahlen der „neuen“ Provinzial gegenübergestellt wurden. Insofern ist die Vergleichbarkeit stark eingeschränkt.

Die deutliche Steigerung der Generali Deutschland ging zum Großteil auf den Konzernumbau und die Verschmelzung der Generali und der Aachenmünchener zurück (25.10.2018, 23.10.2018). Das Unternehmen wuchs auch vor der Fusion, und zwar um bis zu fast sieben Prozent.

Weitere Anbieter mit Beitragswachstum

Zuwächse um knapp über beziehungsweise unter die Hälfte hatten die Rhion Versicherung AG (auf 37 Millionen Euro), die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG (auf fast 14 Millionen Euro) und die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG (auf fast 27 Millionen Euro) zu verzeichnen.

Weit überdurchschnittlich legten mit jeweils um die 40 Prozent auch die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG (auf 21 Millionen Euro), die VHV Allgemeine Versicherung AG (auf knapp 429 Millionen Euro) und die Huk24 AG (auf über 29 Millionen Euro) zu.

Die Generali Deutschland, die Provinzial und die Rhion gehörten auch zu den besonders wachstumsstarken Marktteilnehmern beim Vertragsbestand (9.3.2023).

Rhion, Barmenia und BA die Bayerische mit kontinuierlichem Zuwachs

Rhion, Barmenia und Hansemerkur legten kontinuierlich zu. Bei den Wuppertalern fiel die Zuwachsrate mit zuletzt zwei Mal knapp fünf Prozent deutlich niedriger aus als in den Jahren zuvor. In der Spitze war es ein Achtel.

Die Rhion konnte das Wachstumstempo steigern und baute den Umsatz zuletzt zwei Mal im zweistelligen Prozentbereich aus. Genau umgekehrt verlief die Entwicklung bei der BA die Bayerische Allgemeine. Bei ihr fiel die Steigerungsrate mit zuletzt zwei Mal um die drei Prozent deutlich niedriger aus als zu Beginn des Betrachtungszeitraums mit in der Spitze fast 20 Prozent.

Die Barmenia legte kontinuierlich zu. Allerdings fiel die Zuwachsrate zuletzt mit knapp fünf Prozent deutlich niedriger aus als in den Jahren zuvor. Die ebenfalls kontinuierlich gewachsene Rhion schaffte zu Beginn und am Ende des Beobachtungszeitraums zweistellige Steigerungsraten. Ansonsten ging es zwischen fünf und acht Prozent nach oben.

Die Hansemerkur steigerte die Einnahmen insbesondere in den ersten beiden Jahren des Beobachtungszeitraums. Danach nahm die Zuwachsgeschwindigkeit deutlich ab und kehrte sich zuletzt sogar ins Minus um.

Weiter Studiendetails und Bezugshinweis

Die Branchengrößen (1.2.2023) mit mehr als 250 Millionen Euro gebuchten Bruttoprämien weisen – angeführt von der Generali Deutschland und der Provinzial – mehrheitlich eine überdurchschnittliche Entwicklung auf (12.6.2023).

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Wie aus den offiziellen Statistiken des GDV, geht auch aus den Kennzahlen des Branchenmonitors nicht hervor, wie sich die Beitragseinnahmen der einzelnen Gesellschaften hinsichtlich Privat- und Gewerbekundengeschäft verteilen.

Zudem wird in dem Branchenmonitor der Schwerpunkt auf Anbieter mit Fokus auf das Privatkundengeschäft gelegt. Daher werden Daten für Industrieversicherer wie Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) oder HDI Global SE nicht in der Untersuchung aufgeführt.