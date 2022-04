Die wachstumsstärksten Haftpflichtversicherer

4.4.2022 – Zwischen 2015 und 2020 baute die Branche den Vertragsbestand um vier Prozent auf 47,5 Millionen aus. 38 der 50 größten Anbieter konnten laut dem „Branchenmonitor 2015-2020: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig zulegen. Dabei wuchsen die Generali (nach absoluten Zahlen) und die Rhion (prozentual) am stärksten.

Von 2015 auf 2020 ist der Bestand der im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Haftpflichtversicherer von 45,5 auf 47,5 Millionen Verträge gestiegen. Dies entspricht einem Plus von etwa vier Prozent.

Laut dem „Branchenmonitor 2015-2020: Haftpflichtversicherung“ konnten 38 der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter ihre Bestände ausbauen. Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Gesellschaften (Prämienvolumen) in diesem Zweig mit rund 93 Prozent Marktanteil.

Diese Anbieter gewannen die meisten Kunden hinzu

Am stärksten nach absoluten Zahlen wuchs demnach die Generali Deutschland Versicherung AG mit über 965.000 Policen. Die Rhion Versicherung AG legte um fast 370.000 Kontrakte zu, die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG um annähernd 320.000. Letztgenannter Akteur, der auch in der Sparte Wohngebäude zu den Wachstumsgewinnern zählte (VersicherungsJournal 14.3.2022), baute seinen Bestand kontinuierlich aus, wenn auch mit abnehmendem Tempo.

Um jeweils mehr als 200.000 Verträge bauten die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, die Haftpflichtkasse VVaG, die VHV Allgemeine Versicherung AG und der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. ihre Bestände aus.

Dahinter folgen die Ergo Versicherung AG, die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG, die Basler Sachversicherungs-AG und die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, die um jeweils mindestens 170.000 Policen zulegten.

WERBUNG

Fusionen steigern Wachstum

Das Plus der Generali ging so gut wie ausschließlich auf den Konzernumbau zurück. Hierzu erläutern die Studienautoren unter „Besonderheiten zu den analysierten Versicherern“ am Ende des Monitors: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugeründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeits-Vertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Zwar wuchs das Unternehmen auch in den ersten drei Jahren des Betrachtungszeitraums um bis zu drei Prozent. 2020 nahm der Bestand allerdings um über 40.000 auf 2,25 Millionen Kontrakte ab (minus fast zwei Prozent).

Auch bei der Gothaer spielte eine Fusion mit hinein. So wurde im Betrachtungszeitraum die Asstel Sachversicherung AG auf die Gothaer (16.8.2017) verschmolzen. Zuletzt zeigte die Kurve aber wieder nach unten. Dabei fiel das Minus 2020 mit über 20.000 Policen fast drei Mal so hoch aus wie im Jahr zuvor.

Sonderfaktor bei der Rhion

Die Rhion baute ihren Bestand kontinuierlich aus. Allerdings waren die ersten vier Jahre trotz relativ hoher Steigerungsraten zwischen sechs und elf Prozent nicht einmal für ein Fünftel der gesamten Steigerung verantwortlich. Allein 2020 konnte die Gesellschaft die Vertragszahl auf 530.000 Stück mehr als verdoppeln.

Dies dürfte vor allem auf das neu aufgenommene Geschäft in den Niederlanden zurückzuführen sein. So hat die Rhion Anfang 2020 eine Kooperation mit der Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA), einem Zusammenschluss von 174 Assekuradeuren, gestartet. Die NVGA kommt nach eigenen Angaben auf über ein Viertel Marktanteil in dem Nachbarland.

„Im Rahmen der neuen Partnerschaft mit der NVGA wird der Schwerpunkt auf den Verkauf von Sach- und Haftpflicht-Versicherungen für Privatpersonen gelegt“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Rhion konnte den Bestand mehr als verdreifachen

Prozentual gesehen ließ die Rhion mit einem Plus von 225 Prozent alle Wettbewerber hinter sich. Um fast 90 Prozent legte die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG zu. Nach starkem Wachstum von zwei Mal etwa einem Drittel zu Beginn des Beobachtungszeitraums drehte die Entwicklung zuletzt ins Negative. Um drei Viertel wuchs die Generali.

Für die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG errechnet sich eine Steigerungsrate von rund zwei Dritteln. Dabei wuchsen die Wuppertaler zwar kontinuierlich. Allerdings nahm das Tempo von einem Sechstel zu Beginn auf unter fünf Prozent zum Ende des Betrachtungszeitraums ab.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Wie aus den offiziellen Statistiken des GDV, geht auch aus den Kennzahlen des Branchenmonitors nicht hervor, wie sich die Beitragseinnahmen der einzelnen Gesellschaften hinsichtlich Privat- und Gewerbekundengeschäft verteilen.

Zudem wird in dem Branchenmonitor der Schwerpunkt auf Anbieter mit Fokus auf das Privatkundengeschäft gelegt. Daher werden Daten für Industrieversicherer wie die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) oder die HDI Global SE nicht in der Untersuchung aufgeführt.