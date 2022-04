Die wachstumsstärksten Autoversicherer

19.4.2022 – Auf Sechsjahressicht haben 41 der 50 größten Anbieter in der Kfz-Versicherung ihre Bestände ausgebaut. Am stärksten nach absoluten Zahlen wuchs die Huk-Coburg-Allgemeine, während die Axa Easy prozentual gesehen am deutlichsten zulegte. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Der Bestand der im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Kraftfahrtversicherer ist von 2015 auf 2020 um etwa ein Neuntel auf 124,3 Millionen Verträge gestiegen. Allerdings hatten neun der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter Rückgänge zu verzeichnen.

In der Spitze betrugen die Einbußen rund 780.000 Verträge bei der Axa Versicherung AG beziehungsweise 41 Prozent bei der Allianz Direct Versicherungs-AG (VersicherungsJournal 30.3.2022).

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In ihm werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit etwa 88 Prozent Marktanteil dargestellt.

Huk-Coburg-Allgemeine wuchs am stärksten

Das größte Plus nach absoluten Zahlen stand für die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG mit 2,36 Millionen Stück zu Buche. Um jeweils über 1,5 Millionen Kontrakte aufwärts ging es bei der VHV Allgemeinen Versicherung AG, der Huk24 AG und der Generali Deutschland Versicherung AG. Einen siebenstelligen Zuwachs hatte ansonsten nur noch der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G. zu verzeichnen.

Um jeweils über 600.000 Policen stiegen die Bestände der WGV-Versicherung AG, der DEVK Allgemeine Versicherungs-AG und der Kravag Allgemeine Versicherungs-AG. Anstiege von etwas über beziehungsweise knapp unter einer halben Million schafften die R+V Allgemeine Versicherung AG sowie die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG.

Huk-Gesellschaften trotz starken Wachstums meist profitabel

Der Wachstumssieger Huk-Coburg-Allgemeine legte im Betrachtungszeitraum im schlechtesten Jahr um etwa 300.000 Verträge zu. In der Spitze waren es circa 585.000. Das Unternehmen gehört übrigens auch in der Sparte Wohngebäude (14.3.2022) zu den stark wachsenden Marktteilnehmern.

Von einem „Wachstum um jeden Preis“ kann hier allerdings nicht die Rede sein. Denn die kombinierte Schaden-Kosten-Quote betrug im Beobachtungszeitraum mit einer Ausnahme immer zwischen 97 und 86 Prozent (15.2.2022). Lediglich in dem von den schweren Sturmereignissen „Elvira“ und „Friederike“ geprägten Jahr (6.6.2016, 17.6.2016) lag die Combined Ratio etwas über 100 Prozent.

Auch bei der Schwestergesellschaft Huk24 ging der starke Zuwachs nicht zulasten der Profitabilität. Das Unternehmen, das jährlich zwischen 215.000 und 420.000 Kontrakte hinzugewann, landete versicherungstechnisch ohne Ausnahme in der Gewinnzone. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote lag zwischen 83 und 96 Prozent (16.11.2020).

Generali: Fusion steigert Zuwachs

Die ebenfalls kontinuierliche Bestandssteigerung der Generali Deutschland, der zuletzt nur noch rund 7.000 Policen betrug, ging zu etwa vier Fünftel auf den Konzernumbau zurück. Hierzu erläutern die Studienautoren unter „Besonderheiten zu den analysierten Versicherern“ am Ende des Monitors: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugeründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeits-Vertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Die Akteure mit den höchsten Steigerungsraten

Betrachtet man die Veränderungsraten, so fiel das Plus bei der Axa Easy Versicherung AG mit 85 Prozent mit Abstand am größten aus. Der noch recht junge Direktversicherer (4.10.2011) ist seit einigen Jahren fast ausschließlich im Kfz-Geschäft unterwegs (14.8.2018). Er steigerte seinen Bestand allerdings nur in den ersten drei Jahren des Beobachtungszeitraums.

Dabei verminderte sich die Zuwachsrate von drei Vierteln über ein gutes Drittel auf ein Siebtel, bevor die Vertragszahl zuletzt zwei Mal nachgab – und zwar jeweils im Bereich eines Fünftels. Das 2020er-Minus „resultiert vor allem aus dem niedrigen Neugeschäft aufgrund der Coronakrise und den Vertragsverlusten im umkämpften Jahreswechselgeschäft“, heißt es im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 3,2 MB).

Vergleichsweise hohe Wachstumsraten hatten auch die Generali (knapp zwei Drittel) und die WGV (über die Hälfte) zu verzeichnen. Um jeweils rund 45 Prozent legten ferner die Huk24 und die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG zu.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Die Marktgrößen mit mindestens drei Millionen Verträgen im Bestand wuchsen mehrheitlich über dem Marktdurchschnitt von elf Prozent (3.4.2022).

Die Marktgrößen mit mindestens drei Millionen Verträgen im Bestand wuchsen mehrheitlich über dem Marktdurchschnitt von elf Prozent (3.4.2022).