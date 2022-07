Die wachstumsschwächsten Rechtsschutzversicherer

13.7.2022 – Die Rechtsschutzversicherer haben die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen zwischen 2015 und 2020 um 21,4 Prozent gesteigert. Dabei wuchsen Ergo und Deurag nur deutlich unterdurchschnittlich. Bei der NRV gingen die Beiträge zurück, wie der „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ von V.E.R.S. Leipzig zeigt.

Das Beitragsaufkommen in der Rechtsschutz-Versicherung ist in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus auf Zehnjahressicht betrachtet fast ein Drittel. 2020 summierten sich die gebuchten Bruttobeiträge auf rund 4,4 Milliarden Euro (plus 2,9 Prozent).

Damit fiel das Wachstum zuletzt zwar stärker aus als zu Beginn des Betrachtungszeitraums. Allerdings betrug die jährliche Prämiensteigerung zwischen 2015 und 2018 zwischen etwa vier und fast sechs Prozent. Von 2015 auf 2020 baute die Branche das Prämienvolumen um über ein Fünftel aus.

NRV mit Prämienrückgang

Bei der Entwicklung des Prämienaufkommens sind auf Unternehmensebene betrachtet riesige Unterschiede zu beobachten. Bei der Neuen Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG (NRV) gingen die Beitragseinnahmen zwischen 2015 und 2020 sogar zurück.

Nach einer Wachstumsphase zu Beginn des Beobachtungszeitraums verlor die Gesellschaft zuletzt dreimal in Folge. Hierfür ursächlich waren nach Unternehmensangaben neben dem Rückzug aus dem industriellen Rechtsschutzgeschäft (4.5.2018) auch Sanierungsmaßnahmen und der Beendigung der Zusammenarbeit mit einigen größeren Vertriebspartnern. Zuletzt legte der Anbieter wieder um zwei Prozent auf 87 Millionen Euro zu.

Rechtsschutzversicherer mit sehr niedrigen Steigerungsraten

Deutlich unterdurchschnittlich baute die Ergo Versicherung AG ihr Prämienvolumen aus (plus 3,4 auf fast 409 Millionen Euro). In den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums gingen die Beitragseinnahmen zurück.

Ebenfalls weit hinter dem Branchenschnitt zurück blieb die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG (plus 6,5 Prozent auf 177 Millionen Euro). Das Unternehmen konnte nur im ersten und im letzten Jahr des Beobachtungszeitraums merklich zulegen.

Unterdurchschnittliche Zuwachsraten von jeweils etwa einem Sechstel hatten ferner die Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung AG (auf 247 Millionen Euro), die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG (auf 484 Millionen Euro) und die Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG (auf Millionen Euro) zu verzeichnen.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeit

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Dazu gehören unter anderem auch die Schaden- und Kostenquoten (19.1.2022, 19.1.2022, 7.3.2022) sowie die Vertragsbestände (24.5.2022, 30.5.2022).

