Die wachstumsschwächsten Haftpflichtversicherer

11.8.2022 – Von 2015 auf 2020 hatte die Alte Leipziger im Zweig allgemeine Haftpflichtversicherung einen Beitragsrückgang zu verzeichnen. Mannheimer, Janitos, VGH, Nürnberger, Huk-Coburg VVaG und Provinzial Nord bauten das Prämienvolumen laut dem „Branchenmonitor 2015-2020: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig deutlich unterdurchschnittlich aus.

Das Beitragsaufkommen in der allgemeinen Haftpflichtversicherung ist in den zurückliegenden Jahren deutlich gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus auf Zehnjahressicht betrachtet über ein Sechstel.

Der stärkste Zuwachs war mit jeweils drei Prozent in den Geschäftsjahren 2014 und 2019 zu verzeichnen. Zuletzt beliefen sich die gebuchten Bruttobeiträge auf 8,14 Milliarden Euro. Von 2015 auf 2020 baute die Branche das Prämienvolumen um rund ein Zwölftel aus.

Alte Leipziger mit Einbußen

Bei der Entwicklung des Prämienaufkommens sind auf der Unternehmensebene betrachtet riesige Unterschiede zu beobachten. Bei einem Anbieter gingen die Beitragseinnahmen auf Sechsjahressicht sogar zurück.

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Haftpflichtversicherung“. Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Gesellschaften (Prämienvolumen) in diesem Zweig mit rund 93 Prozent Marktanteil.

Bei der Alten Leipziger Versicherung AG nahm das Volumen im Betrachtungszeitraum um 3,6 Prozent ab. Dabei hatte das Unternehmen mit Ausnahme von 2018 in jedem Jahr eine Verminderung der Prämieneinnahmen zu verzeichnen. Zuletzt betrugen diese noch 62,6 Millionen Euro.

Anbieter mit leichten Steigerungen

Eine nur leichte Steigerung um 0,2 Prozent auf 37,4 Millionen Euro gelang der Mannheimer Versicherung AG. Dabei zeigte die Kurve zuletzt wieder deutlich nach unten. Allein für 2020 wird ein Minus von fast drei Prozent auf 37,4 Millionen Euro aufgeführt.

In der gleichen Größenordnung verlor zuletzt auch die Janitos (auf unter 13,9 Millionen Euro). In den vier Jahren davor hatte es drei Steigerungen gegeben. Letztgenanntes Unternehmen gehört zu dem Quintett, das auf Sechsjahressicht mit jeweils knapp unter beziehungsweise über drei Prozent deutlich schwächer als der Markt wuchs.

Dazu zählen ferner die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH; auf 121,5 Millionen Euro), die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG (auf 77,6 Millionen Euro), die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. (auf 91,2 Millionen Euro) und die Provinzial Nord Brandkasse AG (auf knapp 53,6 Millionen Euro) zu.

Nur Huk-Coburg VVaG mit kontinuierlichem Zuwachs

Lediglich der Huk-Coburg VVaG gelang ein kontinuierlicher Ausbau der Einnahmen. Bei der Nürnberger drehte die Kurve nach anfänglichen Verlusten 2018 ins Plus. Die Provinzial Nord hatte nur 2020 Verluste hinzunehmen, wenn auch nur im Promillebereich.

Bei der VGH ging es nur im letzten Jahr des Beobachtungszeitraums spürbar nach unten (minus fast vier Prozent). Zum Hintergrund führt das Unternehmen im Geschäftsbericht 2020 (PDF, ein MB) an, dass sich der Preis-, Produkt- und Bedingungswettbewerb verstärkt fortgesetzt habe. „Das führte zu einem Absenken der Prämien in diesem ertragreichen Segment.“

Bezugshinweis

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Wie aus den offiziellen Statistiken des GDV, geht auch aus den Kennzahlen des Branchenmonitors nicht hervor, wie sich die Beitragseinnahmen der einzelnen Gesellschaften hinsichtlich Privat- und Gewerbekundengeschäft verteilen.

Zudem wird in dem Branchenmonitor der Schwerpunkt auf Anbieter mit Fokus auf das Privatkundengeschäft gelegt. Daher werden Daten für Industrieversicherer wie Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) oder HDI Global SE nicht in der Untersuchung aufgeführt.