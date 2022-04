Die Wachstumsgewinner in der Lebensversicherung

20.4.2022 – 2021 bauten nach Daten der Zeitschrift für Versicherungswesen 51 von 68 Lebensversicherern auf dem deutschen Markt ihr Beitragsvolumen aus. Am größten fiel das Plus bei der Ergo Vorsorge mit über 120 Prozent aus. Um 94 Prozent legte die Hansemerkur zu.

Getrieben von der Allianz Lebensversicherungs-AG gingen die gebuchten Bruttobeiträge in der Sparte im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent auf unter 102 Milliarden Euro zurück. Der Marktführer trat bei den Einmalbeiträgen kräftig auf die Bremse und sammelte mit 23,635 Milliarden Euro 9,1 Prozent weniger ein als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 6.4.2022).

Ohne die Zahlen der Allianz stand für den Rest der Branche allerdings ein Plus von 1,3 Prozent zu Buche (6.4.2022). Dies zeigt die aktuelle Neugeschäftsumfrage der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV), die ausdrücklich auf vorläufigen Zahlen der Anbieter basiert. Die Ergebnisse wurden in der Ausgabe 7/2022 veröffentlicht.

Neben dem Branchenführer hatten 16 weitere Akteure einen Prämienrückgang zu verzeichnen. Dieser fiel nur bei der R+V Lebensversicherung a.G. und der Provinzial Lebensversicherung Hannover noch größer aus (12.4.2022).

Ergo Vorsorge mit 121 Prozent Wachstum

Die verbleibenden fast drei Viertel des Marktes bauten ihren Umsatz gegen den Markttrend aus, wie aus der ZfV-Übersicht weiter hervorgeht. Dabei schafften zehn Akteure Wachstumsraten von über einem Achtel. Am stärksten legte die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG zu, die ihre Einnahmen mehr als verdoppeln konnte (plus 121 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro).

ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski merkt zur Entwicklung der Ergo Vorsorge an: „Hier ist zu spüren, dass dem Unternehmen als nunmehr einzigem aktiven Lebensversicherer der Ergo nach einem verhaltenen Start jetzt allmählich die große Vertriebskraft des Konzerns zugutekommt.“ In den Vorjahren sei immer noch ein erheblicher Teil des Neugeschäfts an die eigentlich in interner Abwicklung stehende „alte“ Ergo Leben geflossen.

Für Surminski schreibt die Vorsorge Leben jetzt „endlich das Neugeschäft, das angesichts der Vertriebsgröße der Ergo angemessen ist. Es dominieren natürlich die Einmalbeiträge, die um extreme 241,4 Prozent gestiegen sind”. Allerdings sei das Unternehmen auch bei den laufenden Neubeiträgen mit fast eine Viertel stark gewachsen.

Hansemerkur mit Plus von 94 Prozent

Fast eine Umsatzverdoppelung gelang der Hansemerkur Lebensversicherung AG, die bereits im Jahr zuvor kräftig zugelegt hatte (20.4.2021). Durch ein Plus von 94 Prozent auf fast 1,3 Milliarden Euro stieg der Anbieter wie auch die Ergo Vorsorge in die Riege der Beitragsmilliardäre auf.

Zur „beispiellosen Wachstumsstory“ der Hamburger führt der ZfV-Chefredakteur aus, dass die riesige Steigerung „nahezu ausschließlich durch Einmalbeiträge“ gelungen sei.

Surminski: „Wenn man bedenkt, dass die Hansemerkur im Jahr 2018 nur Beiträge in Höhe von 213,6 Millionen Euro einnahm, kann man ermessen, welche nahezu beängstigend dynamische Entwicklung das Unternehmen in gerade einmal drei Jahren genommen hat. Die Einmalbeiträge haben sich seit 2018 von 31,1 Millionen Euro auf 1,1 Milliarden Euro mehr als verdreißigfacht.“

Nach seiner Einschätzung dürfte der Zuwachs wie schon im Vorjahr insbesondere auf Kapitalisierungs-Geschäft beruhen. Eine Rolle gespielt haben dürfte hierbei auch der Schlussverkaufseffekt wegen der Absenkung des Garantiezinses zum 1. Januar 2022, so der ZfV-Chefredakteur.

Weitere wachstumsstarke Akteure

Auch die Mylife Lebensversicherung AG legte besonders kräftig zu (plus fast die Hälfte auf 327,5 Millionen Euro). Um über 40 Prozent wuchs die Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG, um etwa ein Drittel die Ideal Lebensversicherung a.G.

Zuwachsraten von jeweils einem knappen Viertel hatten die Neue Leben Lebensversicherung AG (auf 972,9 Millionen Euro) sowie die BL die Bayerische Lebensversicherung AG (auf 439 Millionen Euro) zu verzeichnen.