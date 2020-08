Die Versicherungsmärkte mit dem größten Stellenabbau

25.8.2020 – Ende 2018 zählte die europäische Versicherungsindustrie mit etwa 915.000 Beschäftigten rund 1,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Auf Zehnjahressicht betrachtet gab es nach Daten von Insurance Europe ein Minus von über einem Achtel. Für Litauen wird der größte Stellenanbau ausgewiesen (plus über 90 Prozent). Großbritannien schrumpfte mit fast 50 Prozent am stärksten.

Ende 2018 zählte der europäische Versicherungssektor knapp 915.000 Beschäftigte, etwa 1,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Dies zeigen die Mitte August vom europäischen Versichererverband Insurance Europe veröffentlichten endgültigen Geschäftszahlen für 2018.

Der Verband lieferte Statistikmaterial unter anderem zur Prämienentwicklung (VersicherungsJournal 18.8.2020) sowie zur Versicherungsdichte und -durchdringung (20.8.2020) in den 32 Mitgliedsländern. Die Stichprobe zu den Versicherungs-Angestellten umfasst Zahlen von 25 Ländern. Nicht darin enthalten sind Bosnien-Herzegowina, Estland, Lettland, Malta, Norwegen, Polen und Rumänien.

Höchst unterschiedliche Entwicklungen

Auf den einzelnen nationalen Märkten verlief die Entwicklung höchst unterschiedlich. So haben sieben Länder Stellen angebaut. Das stärkste Wachstum wird für Litauen ausgewiesen. Dort erhöhte sich die Zahl der im Versicherungssektor Beschäftigten um fast ein Achtel. Die 971 dortigen Versicherungs-Mitarbeiter machen allerdings nur etwa 0,1 Prozent des europaweiten Personals aus.

Eine vergleichsweise hohe Steigerungsrate war bei der schwedischen Assekuranz zu beobachten (plus 4,5 Prozent auf knapp 21.300 Versicherungs-Mitarbeiter). Nennenswerte Zuwächse von jeweils um die zwei Prozent gab es ansonsten nur noch in der Schweiz (auf über 47.000) und in Luxemburg (auf fast 4.100).

So lief es in den großen europäischen Märkten

In den vier großen europäischen Versicherungssektoren war die Entwicklung wie im Jahr zuvor (1.4.2019) in Frankreich positiv. Dort war auch 2018 einen Anstieg um 0,4 Prozent zu beobachten (auf zuletzt 147.400 Assekuranzangestellte). Etwa doppelt so stark legte der spanische Markt zu (plus 0,9 Prozent auf über 48.000).

In Großbritannien nahm die Beschäftigtenzahl um über ein Zehntel auf nur noch knapp über 94.000 ab. In Deutschland (Beschäftigte bei Versicherungs-Unternehmen und im Vermittlergewerbe) standen die Zeichen ebenfalls auf Stellenabbau (minus 0,3 Prozent auf 291.240; 27.3.2019). Dieser setzte sich hierzulande auch 2019 im dritten Jahr in Folge fort (13.3.2020).

Um jeweils knapp sechs Prozent schrumpfte die Belegschaft auf dem portugiesischen (auf rund 8.800 Beschäftigte) sowie auf dem kroatischen Markt (auf etwa 8.200).

In Großbritannien wurde seit 2009 jede zweite Stelle gestrichen

Auf Zehnjahressicht betrachtet – seinerzeit arbeiteten europaweit letztmals mehr als eine Million Personen in der Assekuranz – war ein Minus von über einem Achtel zu verzeichnen. Am stärksten fiel der Beschäftigtenschwund in Großbritannien mit annähernd der Hälfte aus. Dabei war nur 2014 ein Anstieg zu verzeichnen.

Deutlich weniger Versicherungs-Mitarbeiter zählen auch die niederländische und die ungarische (jeweils minus fast ein Drittel) sowie die kroatische und die griechische Versicherungsindustrie (jeweils minus etwa ein Viertel). Um über ein Fünftel bergab ging es in Portugal.

In Frankreich fiel das Zehnjahresminus mit 0,2 Prozent nur minimal aus. Dabei wurden zuletzt zwei Mal in Folge im Saldo neue Stellen geschaffen. In Italien wurden zwischen 2009 und 2018 2,5 Prozent und in Deutschland 2,9 Prozent der Arbeitsplätze abgebaut.

Positiv entwickelte sich hingegen der spanische Markt (plus 0,6 Prozent). Darüber hinaus wurden vor allem in Litauen (plus über 90 Prozent) und in Luxemburg (plus fast ein Fünftel) Stellen geschaffen. Schweden legte um über ein Zehntel zu.