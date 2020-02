Die Versicherungsbranche sieht sich in besserer Lage

19.2.2020 – Die Assekuranz rechnet in diesem Jahr mit einer günstigeren Geschäftsentwicklung als die Gesamtwirtschaft. Auch die aktuelle Lage wird deutlich positiver eingeschätzt. Die Investitions-Bereitschaft in der Versicherungswirtschaft ist sogar vier Mal so stark ausgeprägt wie über alle Branchen gesehen. Das zeigt die neueste Konjunkturumfrage des DIHK.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) hat jetzt seine „Konjunkturumfrage Jahresbeginn 2020“ vorgelegt. Diese basiert auf der Befragung von rund 26.000 Unternehmen aus den verschiedensten Wirtschaftszweigen zu ihrer wirtschaftlichen Situation.

Gesamtwirtschaft trotz Verbesserung mit negativ Aussichten

Demnach ist die Geschäftserwartung über alle Branchen hinweg von einem Saldo von minus sieben Punkten aus der vorangegangenen Umfrage (VersicherungsJournal 31.10.2019) auf minus zwei Punkte gestiegen.

Dies entspricht trotz der leichten Erholung immer noch einem der schlechtesten Werte seit der Finanzkrise. Zum Vergleich: Vor Jahresfrist hatte der Anteil der positiv gestimmten Manager den der Pessimisten nur noch um sieben Prozentpunkte übertroffen (8.2.2019). Ein weiteres Jahr zuvor lag der Saldo sogar noch bei plus 28 (8.2.2018).

„Entwarnung bedeutet dies für die deutsche Wirtschaft jedoch nicht. Noch immer gibt es Unternehmen, die von schlechteren als von besseren Geschäften ausgehen“, hebt der DIHK hervor.

Versicherer mehrheitlich positiv gestimmt

Hierzu gehört allerdings nicht die Versicherungswirtschaft. 22 Prozent der 99 befragten Unternehmen rechnen damit, dass sich die Geschäftsentwicklung über die kommenden zwölf Monate positiv entwickeln wird. Nur acht Prozent glauben an ein schwierigeres Geschäftsumfeld.

Der Saldo liegt mit 14 Punkten unter den 19 aus dem letzten Herbst. Vor Jahresfrist waren es sogar noch 23 Punkte. Der Höchstwert auf Zehnjahressicht wurde im Frühsommer 2012 mit 40 erzielt.

Noch deutlich positiver wird die aktuelle Geschäftslage eingeschätzt. Der Saldo stieg von 45 auf 52 Punkte (57 Prozent „gut“ zu fünf Prozent „schlecht“). Damit liegt der Wert fast doppelt so hoch wie in der Gesamtwirtschaft mit unverändert 30 Punkten.

GDV meldet kräftiges Beitragsplus der Versicherungsbranche in 2019

Die gute Stimmung in der Assekuranz dürfte unter anderem auf die im vergangenen Jahr deutlich positive Entwicklung des Prämienvolumens zurückzuführen sein. Die Beitragseinnahmen erhöhten sich nach vorläufigen Zahlen um 6,7 Prozent auf 216 Milliarden Euro. Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Ende Januar mit.

In der Lebensversicherung ging es um rund ein Neuntel auf 102 Milliarden Euro bergauf. Dieses riesige Plus resultierte vor allem aus einem Anstieg der Einmalbeiträge um über ein Drittel auf 38,2 Milliarden Euro (29.1.2020).

In der privaten Krankenversicherung erhöhte sich das Prämienaufkommen um über zwei Prozent auf 40,7 Milliarden Euro (29.1.2019). Die Schaden-/Unfallversicherer bauten das Beitragsvolumen um über drei Prozent auf fast 73 Milliarden Euro aus (29.1.2019).

Versicherer wollen eher investieren als den Rotstift ansetzen

Dies könnte auch auf die Investitionsabsichten durchgeschlagen haben. So wollen 30 Prozent der Assekuranz-Unternehmen mehr investieren und nur sechs Prozent die Ausgaben reduzieren. Der Saldo von 24 Punkten liegt vier Mal so hoch wie der Wert über alle Branchen gesehen (sechs Punkte).

Im Vergleich zum Herbst stieg der Saldo um sechs Punkte an. Eine höhere Investitions-Bereitschaft der Versicherungswirtschaft war in den letzten zehn Jahren nur zwei Mal zu beobachten. Im vorletzten Herbst (19.10.2018) betrug der Saldo plus 25 Punkte, zu Beginn des vergangenen Jahres sogar 30 Punkte.