Die Versicherer mit dem besten digitalen Service

10.11.2021 – Die Axa bietet ihren Kunden am meisten in den Bereichen Webseite, Social Media und App. Dahinter folgen die DEVK, Hansemerkur und die Ergo. Dies hat eine Studie der Chip in Zusammenarbeit mit Statista ergeben.

„Der Digitalservice eines Anbieters oder Herstellers macht oft den Unterschied zur Konkurrenz und bindet Kunden langfristig“, meinen die Redakteure der Zeitschrift Chip.

Sie wollten wissen, welche Unternehmen hier vorne liegen, und haben dazu gemeinsam mit der Statista GmbH eine Studie durchgeführt. In dem Verfahren wurden 236 „namhafte“ Anbieter aus 15 „bedeutenden“ Branchen zwischen Juni und August durchleuchtet. Auch 22 Versicherer wurden analysiert. In dem Vergleich werden sie als Direktversicherer bezeichnet, obwohl die Spezialisten dieses Vertriebswegs und die Multikanal-Anbieter gleichzeitig auftauchen.

Auf den Prüfstand kamen die Leistungen und Angebote in den drei Bereichen Webseite inklusive Kundenhotline und Chatfunktionalitäten, Social Media und App. Die Analysten untersuchten nach eigenen Angaben mehr als 80 Kriterien und deren Teilaspekte, wodurch mehr als 38.000 Datenpunkte zusammenkamen.

Resultate wurden auf vier Wertungskategorien verteilt

Die Ergebnisse gingen in die vier unterschiedlich gewichteten Teilwertungen „Navigation/Vernetzung der Kommunikationskanäle“ (30 Prozent), „Präsenz/Aktualität“ (30 Prozent), „Erreichbarkeit“ (20 Prozent) und „Informationsangebot“ (20 Prozent) ein.

Sie wurden von 0 bis 1 bewertet und unterschiedlich gewichtet. So habe beispielsweise jeweils die Verbreitung eines Features eine Rolle gespielt, berichten die Autoren.

Notenvergleich gibt Aufschluss über Homogenität

Die Teilnoten wurden auf die Bestwerte innerhalb eines Wirtschaftszweigs ausgerichtet und normiert. „Alle Wertungen unserer Untersuchung sind also nur innerhalb einer Branche vergleichbar“, wird betont. Die Beurteilung erfolgt in Form von Schulnoten. Die Reihenfolge im Ranking ergibt sich teilweise aus weiteren Nachkommastellen.

In der Ausgabe 12/2021 der Zeitschrift werden, mit Ausnahme von drei „besonders stark nachgefragten“ Geschäftsgebieten, jeweils nur acht Anbieter pro Branche aufgeführt. Die kompletten Listen sind im Internetangebot des Verlages zu finden.

Die Autoren weisen darauf hin, dass ein Vergleich zwischen dem Erstplatzierten und den weiteren Rängen Aufschluss über die Homogenität einer Branche geben kann. Liegen die Gesamtnoten nah beieinander, unterscheiden sich die Testteilnehmer kaum.

In der Gruppe der Versicherer hat Axa das beste Serviceangebot

Unter den Versicherern machte die Axa Versicherungsgruppe das Rennen und erreichte mit einer Gesamtnote von 1,3 den Spitzenplatz. Sie schnitt besonders gut in den Bereichen „Präsenz/ Aktualität“ (Note 1,0) und „Informationsangebot“ (1,2) ab. Die schlechteste Bewertung erhielt sie in der Kategorie „Erreichbarkeit“ (1,7).

In die Wertung der besten acht Versicherer kamen außerdem:

Hansemerkur, DEVK, Ergo und Debeka mit überdurchschnittlichen Teilnoten

Herausragende Teilnoten erzielten die Hansemerkur (1,0) und die DEVK (1,1) in der Kategorie „Informationsangebot“. Die Ergo und die Debeka kamen beim Punkt „Erreichbarkeit“ auf überdurchschnittliche Teilwertungen (jeweils 1,0). Die Ergo erreichte auch im Bereich „Navigation/Vernetzung der Kommunikationskanäle“ (1,2) ein außerordentliches Ergebnis.

Allerdings fuhr sie im Punkt „Informationsangebot“ eine 2,9 ein. Unter den Top Acht war nur die Bayerische bei einer Teilwertung schlechter. Sie musste in der gleichen Kategorie eine 3,1 hinnehmen.

Das Fazit der Tester: „Klar ist jedenfalls beim Blick auf das Gesamtbild aller Teilnehmer: Viele von ihnen bleiben – wie nicht anders zu erwarten – deutlich hinter der brancheninternen Konkurrenz zurück und verpassen somit häufig die Chance, durch ein optimiertes digitales Serviceangebot Kundschaft an sich zu binden.

Der Gedanke an verbesserte Mitarbeiter-Qualifizierung liegt nahe […] – oder schlicht mehr Ehrgeiz, über das hinauszugehen, was in einer Branche aktuell als üblich gilt.“