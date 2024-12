Die Versicherer haben ein billionenschweres Demografieproblem

18.12.2024 – Die Alterung der Gesellschaft bedeutet nicht nur für die Sozialversicherung eine Herausforderung, sondern auch für die Privatversicherer. Sie müssen sich auf schrumpfende Märkte einstellen und ihre Produkte an die Bedürfnisse einer älteren Zielgruppe anpassen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Zeb. Deutschland ist in Europa mit am stärksten betroffen.

WERBUNG

Bereits zum sechsten Mal hat die Unternehmensberatung Zeb.Rolfes.Schierenbeck.Associates GmbH ihre „European Insurance Study“ (EIS) vorgelegt. Diese blickt darauf, wie sich das Geschäft der 25 größten Versicherer in Europa entwickelt.

Für das Geschäftsjahr 2023 zeigt sich hierbei spartenübergreifend ein positiver Trend. Demnach haben die Top 25 der europäischen Versicherer ihren Umsatz im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent steigern können (Zahlen gemäß „Insurance Revenue“ gemäß IFRS 17).

Nichtleben erwirtschaftet erheblich höhere Umsätze als Leben

Und doch zeigt sich ein höchst unterschiedlicher Trend. Denn während der Bereich Nichtleben sogar um 17 Prozent wachsen konnte, schrumpfte die Lebensversicherung um drei Prozent. Damit erwirtschaftet der Bereich Nichtleben mittlerweile erheblich höhere Umsätze als Leben.

Die Gründe für die Krise der Lebensversicherung sind vielfältig. Unter anderem haben steigende Zinsen alternative Anlageprodukte wieder attraktiver gemacht. Und doch wirft hier eine Entwicklung ihren Schatten voraus, die zukünftig auch alle anderen Sparten betreffen dürfte:

Die europäische Gesellschaft altert und schrumpft, die Versicherer sehen sich gleichsam mit schrumpfenden Märkten und neuen Zielgruppenbedürfnissen konfrontiert.

Megatrend Demografie: Europa altert unterschiedlich

Wie sich die demografische Entwicklung auf den europäischen Versicherungsmarkt auswirkt, ist ein Schwerpunkt des aktuellen Reports. Dabei wird der demografische Wandel als „Megatrend“ bezeichnet, der keine Volkswirtschaft in Europa unberührt lässt.

Knapp ein Drittel der Bevölkerung in der Europäischen Union wird bis zum Jahr 2070 älter sein als 65 Jahre. Die Menschen leben nicht nur länger, sondern bekommen im Schnitt auch weniger Kinder. Mit der Zuwanderung allein lässt sich dieser Trend nicht ausgleichen.

Doch Europa altert unterschiedlich, die Demografie schlägt nicht in jedem Land gleichermaßen zu. Das ist ein Kernergebnis des Reports. Hierfür wurden umfangreiche Daten des „World Population Prospects“ ausgewertet: eine Datensammlung der Vereinten Nationen mit Zahlen zur Altersstruktur der Bevölkerung, Erwerbsbeteiligung, Migration et cetera.

Vier unterschiedliche Cluster an Nationen

Anhand dieser Daten unterscheiden die Studienautoren vier unterschiedliche Cluster an Nationen:

Jung und wachsend: Länder mit einer vergleichsweise jungen Bevölkerungsstruktur, in denen die Zahl der Erwerbsfähigen nur leicht sinkt oder wächst. Ein demografischer Notstand ist hier nicht zu erkennen. Dazu zählen Staaten wie Schweden, Norwegen oder die Niederlande.

Alt und wachsend: Länder mit einer vergleichsweise alten Bevölkerung, in der sich die Zahl der Erwerbsfähigen in den kommenden zehn Jahren dennoch besser entwickelt als im europäischen Durchschnitt und die Bevölkerung leicht wächst. Hier wächst die Bevölkerung vor allem durch Zuwanderung. Beispiele sind Finnland und Frankreich.

Jung und schrumpfend: Länder, die eine relativ junge Bevölkerung haben, aber zugleich unter einer starken Abwanderung leiden. Somit verlieren sie auch Menschen im erwerbsfähigen Alter und Fachkräfte. Hierzu zählen zum Beispiel Bulgarien, Polen oder Tschechien.

Alt und schrumpfend: Länder, in denen die Bevölkerung schnell altert und deutlich schrumpft. Hier schlägt die demografische Welle am stärksten zu, da auch die Zahl der Erwerbsfähigen sinkt. Hierzu zählen Deutschland, Österreich, Portugal oder die Schweiz.

Deutschland ist vom „Megatrend Alterung“ mit am stärksten betroffen. Bis zum Jahr 2034 wird hier die Bevölkerung zwischen 20 und 40 Jahren um 4,4 Millionen Menschen abnehmen, während der Bevölkerungsanteil der 60- bis 80-Jährigen um 2,1 Millionen Personen wächst.

Was alternde Märkte für die Versicherer bedeuten

Doch wie wirken sich alternde Märkte für die private Versicherungswirtschaft aus? Die Einschätzung der Studienautoren ist drastisch. „Die demografische Entwicklung trifft Versicherer in alten, schrumpfenden Märkten mit voller Wucht“, heißt es in dem Report.

Auf der einen Seite hat die Alterung Auswirkungen auf den Kundenstamm. Die Struktur bestehender und potenzieller Kunden verändert sich deutlich. So wird die besonders attraktive Gruppe junger Kunden zwischen 20 und 40 Jahren deutlich kleiner. Sie schrumpft innerhalb der kommenden zehn Jahre in Deutschland um 2,3 Millionen Personen.

Auch die Gruppe der 40- bis 60-jährigen Arbeitnehmer, die in der Mitte des Lebens stehen und im Schnitt über das meiste Geld verfügen, verkleinert sich deutlich. In Deutschland beträgt das Minus in den kommenden zehn Jahren rund 2,1 Millionen Personen.

Ältere Versicherungsnehmer rücken als Kunden in den Fokus

Zugleich wächst die Gruppe der 60- bis 80-Jährigen verstärkt: in Deutschland um 2,1 Millionen Personen in der kommenden Dekade. Ältere Versicherungsnehmer bilden folglich nicht nur vermehrt den Kundenstamm der Versicherer – sie rücken auch als potenzielle Neukunden in den Fokus. Die Versicherer müssen ihre Produkte auf diese Zielgruppe verstärkt ausrichten.

Die Alterung wirkt sich jedoch auch auf die Organisation der Versicherer aus. Sie beschäftigen eine zunehmende Zahl älterer Arbeitnehmer, worauf sich die Unternehmen einstellen müssen, zum Beispiel durch mehr altersgerechte Arbeitsplätze. Auch die Konkurrenz um junge Fachkräfte steigt.

Alle Sparten von Alterungstrend betroffen

Der Trend zu einer alternden Bevölkerung wirkt sich laut Studie auf alle Sparten aus. Doch die einzelnen Versicherungsarten sind davon ebenfalls sehr unterschiedlich betroffen. Konkrete Zahlen nennen die Studienautoren hierbei nicht:

In der Kfz-Versicherung sinken die Zahl der Autofahrer und die Fahrleistung, somit auch die Nachfrage. Der Schadenaufwand könnte zugleich steigen, weil die Personengruppe 65plus häufiger die Hauptschuld an Unfällen trägt (VersicherungsJournal 27.11.2024).

In der privaten Haftpflichtversicherung nimmt das Neu- und Bestandsgeschäft ab, da die Zahl der Haushalte sinkt. Allerdings sinkt auch der Schadenaufwand, da hier Senioren seltener Schäden verursachen.

In der privaten Krankenvoll- und Zusatzversicherung geht das Neugeschäft zurück, da die besonders attraktive Zielgruppe der 20- bis 40-Jährigen schrumpft. Zugleich ist mit deutlich steigenden Leistungsausgaben zu rechnen, da ältere Menschen im statistischen Schnitt höhere Gesundheitskosten haben – die aber durch Alterungsrückstellungen abgefedert werden können.

Bei Altersvorsorgeprodukten in der Lebensversicherung gehen die Studienautoren in Deutschland von einer steigenden Nachfrage aus, da auch der Bedarf wachse. Diese Einschätzung wird nicht von allen Experten geteilt. So sieht sich die Branche seit mehreren Jahren mit sinkenden Beitragseinnahmen konfrontiert (18.9.2024). Zugleich steigen die Leistungsausgaben, weil sich schlicht immer mehr Versicherte in der Rentenphase befinden. Auch hier wirken Alterungsrückstellungen ausgleichend.

Bei biometrischen Produkten wie der Berufsunfähigkeitsversicherung sinkt das Neugeschäft, weil die Altersgruppe der 20- bis 40-Jährigen abnimmt. Zugleich steigen die Leistungen durch alternde Versicherte. Die Kostenquoten steigen zusätzlich durch fehlende Skalierung und sinkendes Prämienvolumen.

Capgemini-Studie nennt extreme Zahlen für Lebensversicherer

Wie sich die Alterung der Gesellschaft konkret in Zahlen auf die Versicherer auswirken wird, darauf geht die European Insurance Study nicht konkret ein.

Vor einem Jahr ließ allerdings der Word Life Insurance Report 2023 von der Unternehmensberatung Capgemini aufhorchen. Demzufolge sehen sich die Lebensversicherer mit einem erheblichen Abfluss von verwalteten Vermögenswerten (AUM) konfrontiert. Viele dieser Versicherer haben ihren Sitz in alternden Industrienationen.

Allein bei den 40 größten Lebensversicherern weltweit könnten bis zum Jahr 2040 circa 7,8 Billionen US-Dollar des verwalteten Vermögens abfließen, warnt Gapgemini. Eine enorme Summe: Würde man eine Million Dollar pro Tag ausgeben, so würde es 21.370 Jahre dauern, bis das Geld aufgebraucht ist.

Demografie bietet auch Chancen

Obwohl die Alterung der Gesellschaft viele negative Auswirkungen für die Versicherer hat, sieht Zeb Consulting im aktuellen Report auch Chancen. Diese hängen eng damit zusammen, die recht zahlungskräftige ältere Zielgruppe mit passenden Produkten zu gewinnen, und die kleiner werdende junge Zielgruppe zeitig an die eigene Marke zu binden.

In der European Insurance Study sind mehrere Best-Practise-Beispiele deutscher Versicherer aufgeführt, wie der Strukturwandel gelingen kann. Die Studie kann auf der Webseite von Zeb Consulting angefordert werden.