Die unprofitabelsten Kfz-Versicherer

6.9.2023 – Auf Sechsjahressicht kam die Allianz Direct mit im Schnitt 111 Prozent auf die höchste Combined Ratio. Deutlich in der Verlustzone lagen auch die R+V24, die Alte Leipziger und die Nürnberger. Dies zeigt die Publikation „Branchenmonitor 2016-2021: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Im Geschäftsjahr 2021 nahmen bis auf acht Ausnahmen alle der 50 größten Marktteilnehmer mehr an Beiträgen ein als sie für Schäden und Kosten ausgaben. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2016-2021: Kraftfahrtversicherung“.

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Akteure in der Kraftfahrtversicherung, die auf rund 87 Marktanteil kommen.

Allianz Direct mit im Schnitt über 111 Prozent

Aus dem Monitor lässt sich auch ablesen, dass auf Sechsjahressicht betrachtet elf Akteure versicherungstechnisch zum Teil tief in den roten Zahlen steckten. Die höchste Combined Ratio wird mit im Schnitt über 111 Prozent für die Allianz Direct Versicherungs-AG ausgewiesen.

Fast acht Cent Verlust pro Beitragseuro schrieb die R+V Direktversicherung AG (R+V24) im Betrachtungszeitraum. Zwischen knapp 105 und fast 104 Prozent waren es bei der Alten Leipziger Versicherung AG und der Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG.

Vergleichsweise hohe Werte zwischen 103 und über 100 Prozent standen zudem für die Ergo Versicherung AG, die BGV-Versicherung AG, die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG, die Condor Allgemeine Versicherungs-AG, die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland und die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG zu Buche.

Zwei Versicherer durchgängig im roten Bereich

In allen sechs Jahren im roten Bereich lagen nur die zwei Akteure R+V24 und Allianz Direct. Beide gehörten in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums zu den Anbietern mit den höchsten Combined Ratios.

Die R+V24 kam dabei zuletzt auf die zweithöchste Schadenquote, im Jahr davor war es sogar die höchste bei den im Branchenmonitor aufgelisteten Anbietern (VersicherungsJournal 12.12.2022, 20.12.2021).

Zu den hohen Werten gesellten sich auch kräftig erhöhte Betriebskosten nach dem Ausbau der Vertriebsaktivitäten im Internet (16.11.2020) sowie ein klar negatives Abwicklungsergebnis (20.12.2021). 2017 hatte das Unternehmen mit einer deutlich höheren Großschadenlast zu kämpfen (26.11.2018).

Sonderfaktoren bei der Allianz Direct

Auch der Allianz Direct gelang zuletzt eine leichte Verbesserung. Die Beitragseinnahmen gingen mit einem Sechstel (auf 135,3 Millionen Euro) nur halb so stark zurück wie im Jahr zuvor. Der Schadenaufwand fiel mit rund 106 Millionen Euro sogar um fast ein Viertel niedriger aus als 2020.

Laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 689 KB) konnten „über Plan und Vorjahr liegende Elementarschäden […] durch eine erfreuliche Entwicklung der Basisschäden kompensiert werden. Maßgeblichen Anteil daran hatten der im Geschäftsjahr 2021 rückläufige Bestand bei gleichzeitig vorteilhafterer Bestandszusammensetzung sowie weiterhin unter dem langjährigen Mittel liegenden Schadenfrequenzen in Folge der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie“.

Nach zwei Verbesserungen zu Beginn des Beobachtungszeitraums war die Quote zwei Mal deutlich nach oben gegangen. Dies ist insbesondere auf die Umfirmierung von Allsecur in Allianz Direct zurückzuführen (13.8.2019). Dabei investierte die Gesellschaft kräftig in den Aufbau eines europäischen Geschäftsmodells für die Direktversicherung.

Höchste Betriebskostenquote

Dadurch verdoppelte sich die Betriebskostenquote auf weit über 40 Prozent, was den marktweit höchsten Wert darstellte. Schadenseitig hatte der Anbieter hingegen eine positive Entwicklung zu verzeichnen. So verbesserte sich die Schadenquote zuletzt um mehr als zwölf Prozentpunkte auf 78,1 Prozent, wodurch es von der 46. auf die 40. Position nach oben ging.

Nach Unternehmensangaben liegt das Niveau „weiterhin über dem Durchschnitt der Vorjahre im Zuge der fortgeführten Investitionen in den Markenaufbau und der Weiterentwicklung der Europäischen Direktplattform“. Im Jahr zuvor hatten sich die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb um etwa die Hälfte auf 77,3 Millionen Euro erhöht.

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.