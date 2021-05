Die Unfallversicherer mit dem größten Beitragsschwund

17.5.2021 – Bei acht der 50 größten Anbieter schrumpfte zwischen 2014 und 2019 das Prämienvolumen in der privaten Unfallversicherung. Die Ergo büßte laut dem „Branchenmonitor 2014-2019: Unfallversicherung“ mit fast zehn Prozent am stärksten ein. Vergleichsweise deutliche Verminderungen standen auch für die Allianz, die Nürnberger und den HDI zu Buche.

Das Beitragsaufkommen in der privaten Unfallversicherung ist in den zurückliegenden Jahren nur leicht gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus auf Zehnjahressicht betrachtet 3,9 Prozent.

Fast die Hälfte dieses Zuwachses entfiel auf das Geschäftsjahr 2019 (plus 1,8 Prozent), als sich die gebuchten Bruttobeiträge auf 6,66 Milliarden Euro beliefen. Von 2014 auf 2019 baute die Branche das Prämienvolumen um 2,9 Prozent aus.

Acht Anbieter mit Beitragsrückgängen

Bei der Entwicklung des Beitragsaufkommens sind auf Unternehmensebene betrachtet riesige Unterschiede zu verzeichnen. Bei acht Akteuren gingen die Beitragseinnahmen zwischen 2014 und 2019 gar zurück.

Dies geht aus dem „Branchenmonitor 2014-2019: Unfallversicherung“ hervor. Die Untersuchung wird von der V.E.R.S. Leipzig GmbH und der Sirius Campus GmbH durchgeführt und erfasst zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit einer Marktabdeckung von rund 93 Prozent.

Ergo mit den größten Einbußen

Vier dieser acht Marktteilnehmer weisen Rückgänge von mehr als sieben Prozent aus. Am stärksten fiel das Minus bei der Ergo Versicherung AG mit annähernd zehn Prozent (auf 604,9 Millionen Euro) aus.

Die Einnahmen schrumpften bei der Nummer zwei im Markt (7.12.2020) kontinuierlich zwischen etwa einem und über zwei Prozent. Hintergrund dürfte vor allem sein, dass die Düsseldorfer seit einigen Jahren kein Geschäft in der Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) mehr zeichnen.

Weitere Anbieter mit Rückgängen im Prämienaufkommen

Die 8,6-prozentige Verminderung beim Marktführer Allianz Versicherungs-AG (auf 1,33 Milliarden Euro) hat ähnliche Ursachen und geht insbesondere auf die Entwicklung im Geschäftsjahr 2015 zurück. Seinerzeit führte die Einstellung des UBR-Produkts „Capital Plus“ zu einem deutlichen Rückgang der Beitragseinnahmen (8.3.2017). Zuletzt ging es wieder deutlich aufwärts.

Um knapp über beziehungsweise unter acht Prozent gingen die Einnahmen bei der Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG (auf unter 95 Millionen Euro) und der HDI Versicherung AG (auf knapp 68 Millionen Euro) zurück. Die Rückgänge verteilten sich dabei jeweils relativ gleichmäßig auf die einzelnen Jahre des Beobachtungszeitraums.

Zu den Anbietern mit gesunkenem Prämienvolumen gehören ferner noch die Inter Allgemeine Versicherung AG, die Cosmos Versicherung AG, die Mannheimer Versicherung AG und die Arag Allgemeine Versicherungs-AG.

Hintergründe zu den Beitragsrückgängen

Bei der Inter konnte der nach Unternehmensangaben planmäßige Bestandsrückgang in der UBR nicht durch den gestiegenen Durchschnittsbeitrag in der Risiko-Unfallversicherung kompensiert werden. Dabei hat das Verminderungstempo gegen Ende des Betrachtungszeitraums immer weiter abgenommen. Die Gesellschaft rangiert mit Einnahmen von 14,73 Millionen Euro an 50. Stelle.

Genau andersherum verlief die Entwicklung bei der Cosmos. Nach drei minimalen Abnahmen ging es in den beiden letzten Jahren des Betrachtungszeitraums mit jeweils über einem Prozent vergleichsweise deutlich bergab. Zuletzt betrug das Beitragsaufkommen noch etwa 24,8 Millionen Euro, was Position 43 in der Rangliste bedeutet.

Auch bei der Mannheimer nahm der Beitragsabrieb nach drei Jahren mit jeweils um die 16,9 Millionen Euro an Schwung auf. Zuletzt hatte der Anbieter ein Minus von zwei Prozent auf 16,3 Millionen Euro zu verzeichnen.

Bei der Arag gab es keine größeren Schwankungen. Das Prämienvolumen bewegte sich in einem schmalen Korridor zwischen 47,7 und 48 Millionen Euro.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeit

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Unfallversicherung“ enthält neben Daten zur Bestandskundenanalyse auch zahlreiche weitere Übersichten zu Kennzahlen zum Versicherungszweig.

Die rund 100-seitige Studie kann als PDF-Version für 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.