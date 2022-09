Die (un-)profitabelsten Rechtsschutzversicherer

5.9.2022 – Auf Sechsjahressicht kamen die Mecklenburgische und die VGH mit im Schnitt unter 92 Prozent auf die niedrigste Combined Ratio. Dies zeigt die Publikation „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ von V.E.R.S. Leipzig. Für die Huk24 werden hingegen im Schnitt fast 126 Prozent gelistet.

Im Geschäftsjahr 2020 nahmen 13 der 25 größten Marktteilnehmer mehr an Beiträgen ein als sie für Schäden und Kosten ausgaben. Dies ist ein Ergebnis der Publikation „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ von V.E.R.S. Leipzig GmbH (VersicherungsJournal 19.1.2022). In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 25 größten Akteure mit 98 Prozent Marktanteil dargestellt.

Huk24 mit im Schnitt fast 126 Prozent

Aus dem Monitor lässt sich auch ablesen, dass auf Sechsjahressicht betrachtet zehn der aufgelisteten Akteure versicherungstechnisch zum Teil tief in den roten Zahlen steckten. Die höchste Combined Ratio wird mit im Schnitt knapp 126 Prozent für die Huk24 AG ausgewiesen. Das Unternehmen war auch 2020 das Schlusslicht (19.1.2022).

Zwischen 2017 und 2019 lag die kombinierte Schaden-Kosten-Quote jeweils im Bereich von 120 Prozent. In den drei übrigen Jahren des Beobachtungszeitraums bewegte sie sich jeweils bei mehr als 130 Prozent.

WERBUNG

Auch Deurag und NRV mit hohen Durchschnittswerten

Die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG stabilisierte sich nach zwei Jahren mit bis zu 109 Prozent zunächst dreimal bei etwas über 104 Prozent. Zuletzt ging es dann wieder auf fast 111 Prozent nach oben. Dies war bei leicht gesunkenem Schadenaufwand insbesondere einer Verstärkung der Bruttorückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle geschuldet.

Die Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG (NRV) landete zuletzt bei unter 103 Prozent, nachdem die Combined Ratio 2017 auf fast 114 Prozent nach oben geschnellt war. Dies war einerseits darauf zurückzuführen, dass die Prämieneinnahmen deutlich stärker sanken als der Schadenaufwand. Andererseits wurden die Rückstellungen gestärkt (13.11.2018).

Neben Huk24, Deurag und NRV kam nur noch die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. in jedem Jahr des Beobachtungszeitraums auf Werte jenseits der 100 Prozent.

Weitere Anbieter mit Combined Ratios von über 100 Prozent

Letztgenannter Akteur gehört nach der DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG sowie der Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG, aber vor der Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG zu den Anbietern mit Quoten von im Schnitt über 102 Prozent.

Auf Sechsjahressicht betrachtet schrieben ansonsten nur noch die Continentale Sachversicherung AG, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG rote Zahlen.

Mecklenburgische mit dem im Schnitt niedrigsten Wert

Der niedrigste Durchschnittswert stand für die Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a.G. mit 91,2 Prozent zu Buche. Das Unternehmen, das kontinuierlich in der Gewinnzone lag, profitierte insbesondere von der Entwicklung im Jahr 2017.

Seinerzeit hatte sich die Bruttoschadenquote vor allem aufgrund von Abwicklungsgewinnen um ein Viertel verringert, wodurch die Combined Ratio um fast 15 Prozentpunkte auf unter 77 Prozent gesunken war.

An zweiter Stelle liegt auf Sechsjahressicht die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH) mit im Schnitt 91,6 Prozent vor der Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung AG mit durchschnittlich 93,2 Prozent.

Dahinter folgen fünf Gesellschaften mit jeweils im Schnitt gut 95 Prozent. Hierzu gehören die Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG, die Ergo Versicherung AG, die Badische Rechtsschutz-Versicherung AG, die Allianz Versicherungs-AG und die Württembergische Versicherung AG.

Nur wenige Akteure kontinuierlich mit schwarzen Zahlen

Durchgängig schwarze Zahlen schrieben neben der Mecklenburgischen, der VGH, der Advocard, der Ergo und der Württembergischen auch die ADAC Versicherung AG (Durchschnittswert: 98,4 Prozent) und die Arag SE (96,8 Prozent).

Fünfmal gelang dies der DMB Rechtsschutz-Versicherung AG (nicht 2015, im Schnitt 96,2 Prozent), der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG (99 Prozent) und der Badischen (jeweils nicht 2016). Zuletzt viermal in Folge schaffte dies die Debeka Allgemeine Versicherung AG.

Den Koblenzern gelang es dabei, sich kontinuierlich von 108,3 Prozent zu Beginn des Betrachtungszeitraums auf zuletzt 83,4 Prozent zu verbessern. Dies schaffte ansonsten nur die DEVK.

Allianz mit kontinuierlich steigender Quote

Andererseits war die Allianz der einzige Anbieter, dessen Quote sich Jahr für Jahr erhöhte (von 82,6 auf über 113 Prozent). Zuletzt stiegen die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle mit fast einem Fünftel (auf knapp 422 Millionen Euro) in etwa sechsmal so stark wie die Einnahmen (plus 3,3 Prozent auf 519 Millionen Euro).

Die deutlich höheren Kosten führt der Anbieter im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 1,2 MB) unter anderem auf vermehrte Schäden, „veranlasst durch die Covid-19-Belastungen insbesondere im Rahmen des Arbeits- und Vertragsrechtsschutzes“, zurück. Als weiterer Grund werden vermehrte Klagen infolge des Dieselskandals genannt.

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 50-seitige Studie kann als PDF-Version für 553,35 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.